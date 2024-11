Alfonso Santistevan: "En una situación como la del Perú, el arte ayuda a entender qué pasa”

Alfonso Santistevan tiene más de 50 años de trayectoria y a pesar de haber dirigido, escrito guiones y actuado, esta es la primera vez que realiza un unipersonal. Se trata de El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar, en donde interpreta a cinco personajes; sin duda, un desafiante trabajo que vale la pena ver. Las funciones son los viernes y sábados, a las 8 p.m., y los domingos, a las 7 p.m., hasta el 8 de diciembre en el teatro Ricardo Blume de Jesús María.

Acaba de estrenar este galardonado unipersonal.

Es una obra premiada en España, muy peculiar porque es una obra concedida para un solo intérprete, para que haga los cinco personajes de la obra. Son cinco monólogos alrededor de un crimen en un pueblo pequeño. Es una intriga policial que va develando la idiosincrasia del pueblo, las cosas que pasan, cómo se vive el cambio generacional, cómo ven temas como el amor, la maternidad, la homosexualidad, la transexualidad. La historia es muy potente, está muy bien escrita. Es un reto para mí.

Decía que ha sido el papel más desafiante en sus más de 50 años de trayectoria. ¿Qué ha sido lo más difícil?

Sí. Creo que lo más difícil de todo ha sido que yo nunca he hecho un unipersonal y te confieso que no me gustan los unipersonales. Encuentro mucho placer en trabajar con compañeros en escena, en el intercambio que hay entre los actores. Estar solo en el escenario es raro. Eso me es un poco difícil, sentir esa extrema soledad, no por temor, sino porque de verdad vives un universo muy interior, privado de otras voces y estar hablando tú solo es una experiencia dura. No sé si lo repetiría.

Como dramaturgo, ¿cuál es el reto más grande que enfrenta para conectar con el público?

Creo que toda obra artística de alguna manera lee el momento, el arte consiste en dar forma a un sentimiento que está en el aire, en la colectividad, que quizás la colectividad no lo ha podido expresar. En una situación como la que vivimos en el Perú, el arte es muy importante porque precisamente nos permite reflexionar en medio de una situación en la cual no encontramos ni palabras, ni explicaciones, ni imágenes, ni ejemplos, no encontramos nada. Es un caos absoluto, es una desatención absoluta de parte del poder. El arte ayuda a entender qué pasa. Los dramaturgos no nos ponemos a pensar qué cosa le va a gustar al público, qué está de moda, más bien vemos hacia dentro de nosotros y tenemos una experiencia que queremos expresar.

El arte es una esperanza en una sociedad desanimada.

Sin duda. Definitivamente, el arte no es la única esperanza, siempre habrá un camino político que es importante transitar también. No es cuestión de solo pensar que el arte lo salva todo, nada salva nada, hay muchos caminos y el camino político es importante también.

Ha actuado, dirigido, escrito y enseñado, ¿cuál es la actividad que más le apasiona?

A mí me gusta todo porque no veo mucha división entre una cosa y otra. Comencé actuando, pero sobre todo dirigiendo, escribiendo. Enseño hace 40 años, si tú me dijeras que me quede con una sola cosa, elegiría enseñar, es lo que más me gusta porque es una manera de aprender. Tengo muchos alumnos que son colegas, y siempre me da mucho gusto verlos y ver cómo han hecho carrera y también enseñan.

¿Nunca deseó ingresar a la política?

No, en lo absoluto, ese no es mi papel, menos ahora que está tan desprestigiada. Tengo mis ideas políticas que están expresadas en mis obras, pero no he militado en ningún partido ni he tenido alguna vez ninguna pretensión de ser congresista o algo, aunque a veces me han ofrecido muy equívocamente. Hay gente que ha pensado que cuando uno tiene cierta fama porque ha salido en televisión, va a generar votos, pero esa no es la manera de hacer política.

También fue guionista de Asu Mare, ¿esperaba tanto éxito?

Sí, claro, esperaba mucho éxito porque es una película basada en el show que hacía Carlos Alcántara en vivo y que vio muchísima gente, no sé si 400 o 500 mil personas en vivo, es probable que yo, en todo lo que he actuado en 50 años de teatro, no haya juntado a 400 mil personas. Entonces, algo que tuvo tanto éxito y con un personaje tan querido como él, era evidente que la película iba a ser de todas maneras un éxito.

¿El Perú es agradecido con sus artistas mayores?

Es que es difícil porque yo no sé si el Perú existe, francamente. Pero sí es verdad que los artistas no estamos tan protegidos en términos de jubilación, prestaciones de salud, etcétera.

Considera que con el auge de los teatros, ¿el grueso de la población los ve más cercanos?

Creo que cada vez están más cerca porque ahora, por ejemplo, hay mucho teatro testimonial, teatro documental que habla de cosas muy cercanas. Cada vez los autores se han ido acercando más a lo que la gente siente. En ese sentido, la dramaturgia peruana ha explotado. Cuando yo empecé a escribir éramos 3 o 4 que escribíamos y a duras penas, no podíamos estrenar una obra, hoy veo autores que estrenan una tras otra, eso está muy bien porque le dice algo a la gente.

A veces se critica a los personajes nacidos en redes sociales que ofrecen unipersonales o shows.

Tienen públicos completamente diferentes. En una sociedad tiene que haber una oferta amplia y cada quien verá lo que le interese. No creo en prohibiciones ni catalogaciones de que algo es bueno o malo.

