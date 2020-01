“Qué cara de mala tiene esta chiquita”, pensaron sobre Alexandra Graña. Había pasado su primer casting y al día siguiente la contrataron. Tenía 11 años e inicialmente no había sido incluida en la prueba, sino su hermana, que hoy es ingeniera industrial. Su madre habló con el productor y le rogó que, aunque sea, la incluyan como extra. Así se inició en la actuación, como mala.

“Me iba a dedicar a esto como sea”, reflexiona Alexandra Graña, a sus 43 años. Ha perdido la cuenta de las teleseries, telenovelas y obras de teatro en las que actuó, pero recordamos su paso por Malicia, Obsesión, La rica Vicky, Al fondo hay sitio, haber llegado a TV Azteca y Telemundo, o recientemente en Madres el musical.

En 2019 protagonizó lo que pudo ser una tragedia, pero que a la luz de los hechos podría ser hasta una buena noticia. Fue a un chequeo preventivo general y le pidió a su médico que le revise los lunares. El doctor eligió uno. Tenía forma irregular, de un color particular y de dimensiones mínimas. El diagnóstico: se trataba de un melanoma en grado cero, que extirpándolo puso freno a la lesión, pero que en grados superiores es el tipo de cáncer de piel más agresivo y mortal, de acuerdo con la Liga Contra el Cáncer.

“Tengo miedos, pero no me paralizo. Enfrento mis miedos siempre”, sentencia Alexandra Graña, madre de dos niñas, que son su fortaleza y debilidad.

Pese a ser un melanoma en grado cero, ¿qué impacto tuvo el diagnóstico?

Siempre piensas que el cáncer no te dará. Uno cree que no está en el grupo de riesgo. Por un lado, es un alivio porque se descubrió a tiempo. Y por otro, es, ¡caracho!, pudo pasar a mayores. Si lo detectaba tarde, no había nada que hacer. Pero de ahora en adelante estaré más segura. Ya sé que soy propensa a este tipo de lesiones; entonces, estoy alerta. La idea es chequearse regularmente. De 0 a 18 años es cuando el sol te hace más daño, pero no se ve, porque las lesiones aparecen después. Es bien importante cuidar a los niños. La radiación es más fuerte entre las 10 de la mañana y las tres de la tarde.

¿En tu familia hay un antecedente alrededor del cáncer?

Sí, pero no un melanoma. Por la forma y ubicación del lunar, lo mío es claramente un caso de radiación solar.

Te noto determinante. ¿Así enfrentas los problemas?

Soy de pasar las cosas. ¿Por qué me voy a enganchar?

Entonces, eres como la mayoría de personajes que te han tocado representar: de carácter fuerte.

No, no soy así (risas). Soy completamente diferente a mi físico. Se cree que soy determinante, que no me dejo pisar el poncho, que soy fuerte. ¡Mentira! Soy todo lo contrario. He tenido ataques de ansiedad.

¿Qué te hace vulnerable?

Mis hijas.

¿Y qué te hace fuerte?

Mis hijas. A veces me doy cuenta de que soy más fuerte de lo que pienso, como cuando me fui a vivir sola y tuve que tocar muchas puertas.

¿Cómo abres esas puertas?

Perseverando. Se cierran unas, pero se abre la de al lado. Siempre hay que estar preparada para la oportunidad. Por ejemplo, ahora me voy a estudiar teatro musical a Nueva York. Estaré 15 días estudiando.

¿A los 11 años, cuando empezaste en la actuación, ese era tu sueño?

Por supuesto. Siempre por alguna razón me daba un poco de miedo. Siempre decía que no era el momento y cuando llegaba el momento, decía: “Pucha, no, ya se me pasó el tren”.

Aún existe el esquema de la mujer con más de 40 años e hijos cuyo destino parecería estar escrito.

Sí, pero yo seré la prueba de que no es así. ¿Por qué no? Y seguramente, mis compañeros tendrán 20 años, pero no me importa.

¿Te incomoda cargar con el sambenito de la mujer fuerte?

A veces, porque la gente tiende a juzgar por la apariencia. Soy una actriz conocida, pero no soy una actriz popular, y creo que tiene mucho que ver con la apariencia. La gente piensa que soy un poco antipática. Tengo cierto perfil para ciertos personajes. Pero llevo más de 30 años de carrera y me ha ido bien, no me puedo quejar. No ha sido fácil, como la gente piensa, ha sido duro. Se piensa que soy una persona difícil para trabajar, porque me ven seria, pero nada que ver.

¿Y no has intentado procurar dar otra impresión?

Me he preocupado, sí, pero a estas alturas de la vida ya lo asumí (risas).

¿Ser conocida y no popular te incomoda?

No me preocupa. Me gusta tener contacto con el público y, por ejemplo, en las redes sociales me encanta cuando me escriben, y me gusta responder, conversar con la gente. Entonces, no voy a hacer cosas para ser popular. Seguiré siendo yo. Me gusta ser conocida por mi carrera.

Es una apuesta a largo plazo.

Es el camino más largo y tal vez el menos rentable.

¿Ser actriz ha sido rentable?

Es un trabajo independiente, tienes altos y bajos.

¿Estuvo bien la elección de ser actriz?

Tal vez me hubiera gustado estudiar un poco más.

¿Qué te enseñó la actuación?

A ser muy perseverante, a vencer mis miedos, a ser muy disciplinada y sumamente responsable.

Cuando, más bien, existe el prejuicio de que el actor es más relajado.

¡No! Yo quería actuar de verdad. Mi objetivo no es ser famosa, lo que me gusta es actuar, y esto requiere mucha disciplina.

¿Eres mejor actriz o mejor madre?

Creo que el mejor papel que he hecho hasta ahorita es el de mamá.

AUTOFICHA:

-“Soy Alexandra Graña Petrozzi. Tengo 43 años, nací en Lima. Estudié Ciencias de la Comunicación pero no terminé, me faltó un añito. La actuación la aprendí en talleres. Mi primer maestro se llama Miguel Ángel Pimentel; con él estudié a mis 15 años”.

-“En este momento no recuerdo cuántas telenovelas hice, pero recuerdo con cariño a La rica Vicky, Cosas del amor, Qué buena raza, Demasiada belleza, Amor de madre. Para este año me gustaría hacer cine y por ahí estoy viendo algo en televisión”.

-“He tenido un buen 2019. Y ahora me voy a Nueva York a estudiar teatro musical. Preludio está haciendo una alianza con esa escuela y yo soy la primera que está yendo. De ahí hay una posibilidad de ir a Miami, luego retomo Madres el musical, haremos una pequeña gira y de ahí lo que Dios quiera”.