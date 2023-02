Cuando Alexander Quesquén y Elías Valdez se conocieron en una clase de cocina china, la idea de una web gastronómica se estaba germinando en la cabeza de Alex. Ya cuando el sitio se hizo realidad y empezó a despegar, ambos la tuvieron clara: renunciaron a sus trabajos para dedicarle su tiempo al –ahora– más popular canal de creación de contenido relacionado a la cocina en el Perú.

“A comer.pe” registra más de 4.4 millones de likes en Facebook, en Tiktok tiene 2.5 millones de seguidores, 899 mil en Instagram y en Youtube 639 mil. Además, han publicado su primer recetario y están nominados, por segunda vez, a los Premios Luces en la categoría Mejor contenido digital gastronómico.

Los dos cocineros y amigos cuentan cómo ha sido el camino hasta ahora en este trabajo que cada vez les da más y más satisfacciones gracias a su talento.

¿Cómo fueron sus años en la escuela de cocina?

Elías (E): En la escuela te dan una formación técnica, para jefes de cocina. Cada uno en el camino va decidiendo en qué es lo que quiere chambear. En mi caso, me apasioné por la pastelería y las cocinas pesadas: cocina china y peruana.





¿Es cierto que la formación de un cocinero es muy dura?

E: La formación inicial dentro de una escuela de cocina en Lima te da la libertad de hacer lo que quieras. Pero, en la formación práctica, entras a trabajar a un restaurante… eso sí es duro porque te topas con un horario laboral que debería ser de ocho horas, pero puedes trabajar 12 o 14 horas corridas, o 18 horas en horario partido.





¿En qué momento se dieron cuenta de que querían ser cocineros?

Alexander (A): Desde pequeño ayudaba a una tía que vendía menú a empresas. Luego, nació mi hermano, yo tenía 10 años, y me encargaron la cocina. Desde ahí me apasiona, siempre he cocinado en casa y decidí llevar esa carrera después de estudiar Negocios Internacionales.

E: Casi nunca me gusta esperar por comida; entonces, siempre cocinaba antes de que llegara mi mamá. Al mediodía ya tenía hambre; por eso, a los 6 años, hacía lo que podía, como arroz o menestras. Cuando llegaba mi mamá, ya estaba la comida lista, así podía comer temprano y salir a jugar antes o estudiar.





¿Cómo se dieron cuenta de que Internet es un espacio importante para la difusión de la gastronomía?

A: Se me ocurrió cuando estaba estudiando cocina. Yo tenía otra plataforma muy grande de otro rubro totalmente diferente; por eso, ya sabía que había gente que estaba interesada en aprender por redes sociales. Decidí hacer un recetario gastronómico virtual, con todas las recetas que se puedan de cocina peruana e internacional, en 2012. Inicié con fotos de lo que comía día a día, lo que preparaba, después fue evolucionando, haciendo videos, recomendaciones de restaurantes, algo más completo.





¿Y cómo se unió Elías?

A: Fue en campaña navideña, en 2016, porque ya faltaban manos. El blog estaba creciendo, teníamos 800 mil seguidores en Facebook y era una locura, así que no me daba el tiempo solo.





¿En 2012 ya sabías que las redes podían ser un negocio?

A: Sí, tenía una idea de que iba a ser así. Es más, vendí todo lo de mis trabajos anteriores y me dediqué totalmente a esto. Sabía lo que iba a pasar, pero sabía también que iba a ser esfuerzo, así que teníamos que dedicarle el 100% de nuestro tiempo.





¿Elías, tú también estabas convencido de esta apuesta?

E: A finales de 2016, estaba trabajando y los fines de semana los usaba para grabar. En 2017, cuando llegamos al millón, me di cuenta de que había mucho potencial en esto y decidí dejar mi trabajo para dedicar más tiempo a grabar más contenido. Igual trabajaba de rato en rato en eventos; así me generaba un ingreso que era lo suficiente para pasajes y almuerzo.





Don Pedrito podría ser uno de los más conocidos creadores de contenido de cocina en los 2000. ¿Él ha sido un referente?

A: Recuerdo que era un personaje muy divertido, lo veía en las mañanas con mi tía, antes de preparar el almuerzo; tenía recetas muy económicas, divertidas y fáciles de hacer. En nuestras referencias tenemos los programas de Gastón Acurio, programas de EE.UU. de cocina, pero no tanto copiar los formatos que hemos visto sino crear uno propio, que es explicarte la cocina a detalle, siempre con técnica y en breve tiempo.





¿Cómo impactó la cuarentena en pandemia en el trabajo del canal?

E: Nos pusimos a pensar en las necesidades que tenía la gente. Al mantenernos encerrados, extrañamos un montón el ají de gallina del restaurante al que nos gustaba ir; por eso creamos contenido sobre la receta de ese platillo perfecto, igual con el pollo broaster o a la brasa. Como no había ningún canal que tenía ese contenido, la gente empezó a compartir los videos y en seis meses comenzamos a crecer un montón.

A: Empezamos con los videos cortos para Tikok, que también ha sido un boom en pandemia; eso nos permitió llegar a un público joven, a un público nuevo.





¿Cómo su trabajo en las redes ayuda a la gente?

E: Nosotros aprendimos a cocinar viendo televisión, a Don Pedrito, Aventura culinaria. Hoy, para los chicos de 10 a 15 años, todo ese contenido se ha adaptado a las plataformas de redes sociales. Ellos han crecido teniendo toda esa información en su celular. Nosotros, en el equipo, hemos entrado en esta nueva etapa para que las personas que estén interesadas en la gastronomía empiecen a aprender y esperamos, dentro de tres o cuatro años, que sus referentes seamos nosotros.

AUTOFICHA

- “En el equipo de A comer actualmente somos cinco: Alfredo, Francisco, Katy, Elías y yo. Alfredo es el audiovisual, gracias a él reventamos con Tiktok; Katy es la asistente de cocina; Francisco es el segundo audiovisual del equipo, y Elías y yo somos los cocineros”.

- “Para un video de minuto y medio nos tardamos en grabar entre tres y cuatro horas, depende de qué tanta demanda tenga el producto; lo hacemos hasta que las tomas nos salgan bien. Cuidamos mucho los encuadres, la iluminación del video. Tiene que salirnos perfecto”.

- “Estamos emocionadísimos por la segunda nominación a los Premios Luces de El Comercio. Le hemos dado duro el año pasado; ha sido realmente un año excelente. Ya habíamos sacado el libro, todo el 2022 hemos creado nuevos segmentos de recetas y seguiremos así”.