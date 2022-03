Antes de empezar a hablar y leer, ya estaba elaborando fantasías, fábulas. Todo ocurría en su mente primero y luego trataba de materializarlo en los juegos de infancia.

Armaba carros que no eran carros: una silla montada en otra y un muñequito era el chofer. O sentaba al muñeco en una tabla de madera, como si estuviera surfeando. Así pasó los 3, 4, 5, 6, 7 años de edad. Jugaba, creaba, se expresaba.

Tiene 25 años y lo sigue haciendo. Pero esta vez juega con las palabras dentro del traje de escritor, poeta, periodista. Antes de la pandemia publicó el poemario Entropía que llegó a presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019. Obra que hoy se luce (y vende) en todas las librerías de Lima. Y alista una novela, a la que ya le puso nombre: La mujer de tacos rojos, que tiene una trama provocativa y prometedora. Ambas obras, finalmente, son como manifiestos del autor que convive con el diagnóstico de autismo.

“Soy un inconformista, soy un protestante en poesía. Pero no solo me muestro de manera íntima sino también dialogo”, me dice Alex Chang, el hermano mayor en casa, el menor también tiene autismo, pero más severo, y a él le dedica uno de sus poemas. “Con la literatura expreso lo que callo o no puedo decir”, sentencia.

-¿Se podría decir que tu rutina es leer, escribir y estudiar Medicina Veterinaria?

Medicina Veterinaria la concluí a nivel técnico. En las mañanas leo, escribo, a la vez reviso mi correo electrónico, las noticias, trato de estar al día de lo que viene sucediendo, sobre todo a nivel literario, que es lo me compete. También trato de relajarme, pasar tiempo en familia y descansar un poco, porque la actividad mental, intelectual es agotadora.

-¿Por qué estudiaste Medicina Veterinaria?

La literatura me llevó a la veterinaria porque había leído, entre cuarto y quinto año de secundaria, El Caballero Carmelo, que es la obra más notable de Abraham Valdelomar. Me conmovió tanto..., me puso triste saber que Caballero Carmelo, un gallo de pelea, dio su vida por el honor de la familia, y que cantó por última vez antes de fallecer. De ahí me vino la idea de que quería salvar la vida de los animales.

-Y la literatura, de alguna forma, también te retira de la medicina veterinaria.

No diría que me retira sino me salva de muchas situaciones. La literatura es como una especie de medicina. La literatura se manifiesta de una manera más espiritual, relacionada a los sentimientos y a la inteligencia. Me ha ayudado mucho eso, porque he pasado por muchas crisis nerviosas, problemas a nivel psicológico, emocional o mental y me ha rescatado muchas veces. La literatura es la medicina del alma.

Alex Chang alista su primera novela. (FOTOS: JOEL ALONZO/GEC).

-¿Cómo llega tu primera lectura o libro?

Lo que realmente llegó primero fueron las historietas, como Condorito. Ahí empezó mi gusto por la lectura. Después leía periódicos. Tendría 9, 10, 11 años. Después empecé con lecturas más serias, autores como César Vallejo, Blanca Varela, ya estaba entre los 13, 14 y 15 años.

-Leer a Vallejo a los 13 años podría ser prematuro.

Tal vez. También me puse a leer narrativa y empecé con Franz Kafka, con La Metamorfosis, que me deslumbró porque trataba de un universo donde la realidad y la fantasía estaban juntas, donde él hacía una crítica social muy certera y hablaba sobre la familia. Es una obra muy vigente.

-¿En algún momento te sentiste tal vez como Gregorio Samsa?

Sí, alguna vez me sentí como un insecto, menospreciado, tal vez por eso me identifiqué con la obra. A veces no confiaban en mí y hablo por los amigos; los contemporáneos míos me miraban mal, no confiaban en mis talentos.

-¿El autismo lo asumes como una oportunidad o como si tuvieras que cargar una cruz?

A nivel literario se crea un estigma, se ve como una cruz. Si pones la etiqueta autismo, significa que tu obra vale menos. Al autismo lo tomo como una oportunidad y como un reto, porque, por ejemplo, a nivel auditivo no me acostumbro todavía a los ruidos de los claxon en la calle, aún no me acostumbro al bullicio de Lima.

-¿Tiene un efecto físico?

A nivel de oído es como una aguja que me hinca. Es muy extraño porque puedo usar audífonos, escuchar música. Peor aún los fuegos artificiales, me desestabilizan.

-¿La literatura te ha ayudado en esa convivencia con el autismo o, más bien, lo puede volver todo más caótico?

Tenemos una particular sensibilidad con todo lo que nos rodea, tenemos un alto grado de honestidad y la imaginación. Ello es una ventaja para la literatura y para el periodismo también lo es, porque tal vez el saber escuchar es más importante que hablar por hablar, ser charlatán no sirve en el periodismo; tienes que saber escuchar, que es un don.

-Totalmente de acuerdo, Alex... Me llama la atención tu próxima novela La mujer de tacos rojos, una persona sorda y ciega de día y heroína de noche.

Me ha tomado tres años. Está en proceso de corrección. La novela tiene mucha calle, es una novela policial mezclada con la política. Esta heroína tiene súper poderes, pero también es de carne y hueso. Y a pesar de sus poderes, no podrá vencer a la maldad que existe en el mundo. Trata de ayudarnos, pero ve que no nos dejamos ayudar. Puede sonar pesimista, pero es lo que veo todos los días al abrir la puerta de mi casa.

-¿Qué poderes mágicos te gustaría tener?

(Ríe). Creo que ninguno. Parece que no hay esperanza.

-En todo caso, ¿qué poder mágico tienes?

Crear universos paralelos es un poder mágico, dialogar con lectores que no conozco. Hasta me ha abierto puertas a los amigos que antes no tenía, era muy solitario. Mágicamente la literatura me dio amigos no solo en el Perú sino en el mundo.

Alex Chang alista su primera novela. (FOTOS: JOEL ALONZO/GEC).

AUTOFICHA:

- “Soy Alex Junior Chang Llerena. Nací en Lima, en el distrito de Jesús María. Tengo 25 años. Acabé el colegio y estudié Medicina Veterinaria, me quedé en nivel técnico. He llevado talleres relacionados con la literatura, sobre cuento, poesía; y me he dedicado a leer”.

- “También hago entrevistas en internet con mi programa Cruzada Cultural y pronto daré talleres de periodismo. He publicado el poemario Entropía, pero no tengo fecha de publicación de la novela La mujer de tacos rojos, que me falta pulir. En paralelo, sigo escribiendo”.

- “Lo que vengo realizando es lo que busco profesionalizar al 100%, hacerlo rentable. Se están presentando las oportunidades. Quiero que mis libros lleguen a más lectores, que dialoguen con más lectores, que sean leídos en todo el mundo, y que pueda vivir de escribir. No es malo soñar con ello, ¿no?”.

