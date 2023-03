A los 11 años hizo su primera aparición en televisión nacional. Con mucha determinación, Alessandra Aguirre se paró en el escenario del programa Perú tiene talento y conquistó al jurado cantando un par de canciones de Adele. Además de su talento vocal, sorprendió su manejo del escenario, como si las luces, las cámaras y la atención fueran para ella algo de todos los días. Al final de la temporada, fue la primera ganadora del reality show en 2012 y se quedó enamorada de la sensación de estar arriba de un escenario.

Hoy Alessandra tiene 21 años y se sigue dedicando a la música. Lanzó a principios del año su EP llamado Call Out My Name con cuatro canciones en inglés compuestas por ella. Hace algunas semanas nos sorprendió con la noticia sobre su participación en el reality show de canto más importante de la televisión en Estados Unidos, American Idol, que, además, tiene como miembros del jurado a Katy Perry y Lionel Richie. Es la primera peruana en lograr un ticket dorado para las presentaciones en el escenario principal. Conversamos con Alessandra sobre su pasión por la música, que parece no descansar nunca, y su participación en el programa de canto.





¿Cómo decidiste participar en las audiciones de American Idol?

Estoy suscrita a algunas cosas sobre realities y competencias de canto; entonces me llegó un correo de American Idol y pensé “¿será que me metó?”. No le dije a nadie y me metí, pensé que no me aceptarían por ser latina. Luego de eso me avisaron para una pre-audición por Zoom; entré, canté y me pidieron que espere en otra sala de Zoom. Al rato me volvieron a pedir que cante, ni siquiera recuerdo qué canté y me dijeron que había quedado para hacer la audición con los jueces en el programa.





¿No pensaste que todo iba a ser tan rápido?

Para nada. No pensé que todo se resolvería ahí en esa llamada; de hecho, me preguntaron si le había contado a alguien y les dije que no, me pidieron que llame a mis papás, ellos entraron al Zoom y se enteraron ahí con los de American Idol de todo lo que estaba pasando. Luego de eso ya vino la audición en persona.





¿Cómo fue estar frente al jurado del programa? No es poco cantarle a Katy Perry y Lionel Richie.

Fue de locos. Lo primero que les dije cuando entré fue “no puedo creer que los estoy mirando”. Me presenté, les dije mi nombre y ellos no lo podían pronunciar. Al comienzo fue un shock, pero luego me pasó lo que siempre me pasa antes de cantar; puede que antes de subir al escenario esté nerviosa, pero, cuando estoy arriba de un escenario, nada me importa. Les hablé como si fueran mis tíos de toda la vida.

¿Te dijeron algo antes de decirte que habías pasado la audición?

Primero canté en inglés y les gustó, pero me dijeron que querían algo más. Katy Perry me dijo que, como soy de Perú, les cante algo en español y mi mente se puso en blanco porque no había preparado nada en español y la primera canción que se me vino a la mente fue una mía que había escrito tres días antes y que aún no estaba terminada. Les encantó y me dijeron que les gustaría escucharme más en español en el programa.





Parece que en general te va bien con las audiciones. Para estudiar en Berklee también tuviste que pasar una audición.

Sí, cuando terminé el colegio, vi una publicidad en Internet sobre unas audiciones de Berklee en el Perú y me metí, pensé que no perdía nada, audicioné y entré. En ese momento fue una decisión que no había tomado al cien por ciento, no fue que dijera “voy a estudiar música y quiero ir a Berklee”, sino que se metió en mi camino y me hizo sentido porque es lo que he hecho toda mi vida.





¿Qué fue lo primero que aprendiste en Berklee? Más allá del conocimiento propio de las clases.

Creo que fue confirmar algunas cosas que siempre pensé. Para mí, los músicos siempre han sido personas muy sentimentales, que sienten todo muy a pecho y eso lo confirmé en esta universidad. Por otro lado, está la pasión y dedicación, hay gente que se puede pasar horas de horas en el estudio. No importa si son 3 o 4 de la mañana, si les dan horas en el estudio, van a estar ahí. Creo que la vida del músico es mucho de dar, dar y dar y en algún momento tal vez recibir.





Sabes que con tu participación en American Idol de alguna forma estás representando al Perú. ¿Piensas en eso o prefieres evitarlo para sentirte más ligera?

Obviamente siempre con lo que haga voy a llevar al Perú en mi corazón. Igual siento que no puedes estar pensando en todo momento a quiénes vas a decepcionar o a quiénes vas a alegrar porque, si no, te vuelves loca. Igual llegué hasta donde llegué. Para mí, ha sido increíble, la experiencia está vivida y voy a dar lo mejor posible.





Los realities de canto tienen opiniones encontradas. Hay quienes piensan que ese no es el camino correcto para alguien que quiere hacer una carrera musical. ¿Qué piensas de eso?

Entiendo la posición de la gente que dice que, si quieres armar una carrera musical, no saben por qué vas a realities, que eso es fama fácil o instantánea, pero al final creo que todos quieren eso aunque no lo acepten. Para mí, la persona que critica esto es porque no se atrevió a hacerlo. Al final yo fui porque me gusta cantar y, si la gente me va a ver y me va a reconocer, lo va a hacer porque canto. Es una plataforma que te abre puertas y no veo por qué alguien no la quisiera tomar. “Si vas a un reality, entonces no eres tan bueno” es un estereotipo que he escuchado, pero no creo que sea así porque hay gente muy buena que va.





AUTOFICHA

- “Soy Alessandra Aguirre, tengo 21 años. Estoy viviendo en Boston y estudiando producción musical y negocios musicales. Disfruto mucho montar a caballo; cuando lo hago, me siento libre. Amo cantar en la ducha y bailar sola en mi cuarto”.

- “Estoy trabajando en mi propia música en español. Toda la vida me había cerrado a que solo cantaría en inglés, pero creo que con el español me está yendo bien, así que debería trabajar en eso y ya tengo algunas canciones en español que ya quiero que salgan”.

- “Cuando canto, siento que me desconecto de todo mi pasado y que puedo conectar con el momento actual y con las personas que tengo al frente. Tengo mis dudas existenciales, pero nunca he pensado en dejar la música o si lo he pensado, no me dura más de 10 segundos”.