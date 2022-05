Aurora tiene 4 años. Un día puede estar sentada al lado del escenario viendo a sus padres tocar ante cientos o quizás miles. Otro día puede estar viendo algún video en el camerino, mientras sus padres están cantando ante cientos o tal vez miles. Aurora tiene una bitácora, no se sabe qué ha plasmado en ella, pero quizás ha grabado aquel día que se quedó en el back stage de un teatro de Linz, en Austria, que tenía una habitación como de hotel, tina incluida; y a los 30 minutos, luego del concierto, apareció su madre; se bañaron, le leyó un cuento y se quedaron dormidas. Afuera, en el escenario, sonaba la banda norteamericana Calexico, como parte del show estelar de aquella noche.

Maria Laura y Alejandro son los padres de Aurora, y son el dúo peruano Alejandro y Maria Laura, cantautores que el año pasado anunciaron que desarrollarían su carrera en México y que en abril último nos regalaron una de las primeras sorpresas: abrir la gira europea de Calexico, emblemática banda de indie folk en el mundo. Tour que los lleva por España, Austria, Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, entre otros países.

Es lunes 9 de mayo, uno de los pocos días libres que tienen los creadores de “Agüita del equilibrio” en medio de la gira. Es el día 21 del tour europeo, están en Ámsterdam, donde ya es de noche. Maria Laura responde mi llamada. Le pregunto por Alejandro y me dice que él no podrá estar en la entrevista porque Aurora se acaba de quedar dormida y la acompaña en sus dulces sueños.

-¿En qué circunstancias se da la gira con Calexico?

Es algo muy raro. El año pasado hicimos un viaje para mudarnos a Ciudad de México. Tomamos un avión de Lima a California, donde vive la hermana de Alejandro y de paso para vacunarnos. Ella nos ofreció darnos un auto que no usaba y manejamos de California a Ciudad de México. Parando en muchos puntos. Teníamos que pasar por Arizona para cruzar la frontera, y una amiga que se llama Gaby Moreno, que es una cantante increíble de Guatemala, nos dijo en Los Ángeles que si pasábamos por Arizona paremos en la casa de su amigo Sergio Mendoza, que es parte de Calexico. Ella le había abierto un tour a ellos y, la verdad, que nosotros no sabíamos mucho de Calexico. Entonces, le llamamos y nos dijo que nos quedemos en su casa una noche. Conocimos su estudio de grabación. Esa noche sacamos la guitarra un ratito, cantamos una canción y Sergio nos dijo: “Me gusta mucho, sería increíble que el próximo año nos abran el tour de Europa” (risas).

-¿Así, tan rápido?

Así, así. Pero siempre que pasan esos ofrecimientos inmediatamente no nos entusiasmamos porque a veces se dicen cosas y una nunca sabe si se van a concretar o no. Pero acá estamos (ríe). Eso fue en junio, julio de hace un año. Dejamos el auto en México y volvimos a Perú. Y al mes nos fuimos a México como segunda parte de la mudanza.

-¿Y en qué momento retoman el ofrecimiento de Sergio Mendoza?

Hace nada (ríe). Alejandro le mandó un mensajito hace cuatro meses diciéndole que si se concretaba la gira, podían contar con nosotros. Fuimos a ver el festival Vive Latino y esa noche Sergio Mendoza nos mandó los afiches de Calexico de la gira europea y nos dijo: “Chicos, si lo quieren, es de ustedes, hablemos”. Al toque Alejandro dijo “ya”, lo llamó y se concretó esta oportunidad increíble.

-Están siendo padres en una circunstancia muy particular y están siendo músicos en una circunstancia que seguro la soñaron. ¿Cómo lo procesan?

Yo ni soñaba conocer tantas ciudades. Estamos girando por ciudades que yo no sabía ni que existían y el público reacciona increíblemente bien, el público es muy receptivo, escucha de principio a fin el set, estamos vendiendo discos como nunca. Es el sueño de la vida, y que probablemente se repita porque ya es una puerta que se está abriendo y que vemos que es muy posible regresar un vez al año, seguramente.

-¿Cómo es ser padres en esa circunstancia?

Estamos logrando un buen balance, nuestra hija se adapta a las distintas situaciones. Antes de viajar tuvimos una reunión con la escuela de Aurora en México, y nos dijeron que lo tomemos como una oportunidad para su educación, nos sugirieron que hagamos una bitácora de viaje, que hagamos un calendario. Ella tiene su bitácora de viaje, donde tiene su mapa de Europa y sabe perfectamente que primero llegamos a Madrid, luego a Viena, que en Berlín con sus tíos pudo ir a museos a ver momias egipcias. Y sabe que en Alemania se habla alemán y que ahora estamos en los Países Bajos, y las banderas, las monedas, los trenes y sus rutas. Ella lo entiende y es un gran aprendizaje, es otro tipo de escuela.

-¿Qué aprendizaje deja esta gira para ustedes?

Poder tocar una noche tras otra nos ayuda a afianzar lo que tenemos y somos, a sentirnos más seguros de nuestra performance. Tenemos un set que funciona más allá del idioma.

-¿Esta experiencia les dice algo sobre el potencial de la música peruana fuera del Perú?

Son increíbles las posibilidades que hay en Europa para la música, hay oportunidades para todo tipo de arte. La gente que nos saluda al final nos dice: “No entiendo nada de la letra, pero quiero entender, me conectó, me emocioné, fue muy especial”. Y al final, sí nos está resultando rentable (la gira), esa posibilidad te la da Europa, es una industria que funciona como reloj.

-¿Este tour los hace pensar en: ‘Sí somos músicos, esto es de verdad’?

Creo que el ser músico no lo hace el tour, la carretera o tener la logística o técnica para hacer la música; hay músicos buenísimos en el mundo entero y depende del tipo de músico que quieras ser.

-¿Y ustedes qué tipo de músicos quieren ser?

No sé. Lo vamos a ir descubriendo en el camino. A mí me gusta mucho componer. Sí me gustaría pasar más tiempo en casa, tranquila, componiendo canciones, pero también me encanta estar de viaje y conociendo lugares; tener un balance sería hermoso.

AUTOFICHA:

- “Soy Maria Laura Bustamante. Tengo 36 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Artes Escénicas. Me gusta el teatro y creo que en ese momento decidí por Artes Escénicas porque creo que en ese entonces no había la posibilidad de estudiar la carrera de música popular”.

- “A Alejandro lo conocí en la universidad y comenzamos el dúo como uno o dos años antes de acabar la carrera. Él estudiaba Audiovisuales. Empezamos componiendo cada uno y a colaborar. Salía la oportunidad de tocar en algún lugar juntos y comenzamos a arreglar las canciones juntos”.

- “En teoría en julio o agosto publicaremos el cuarto disco. Hace poco publicamos un EP, que estará dentro de este disco más largo. Iremos a Perú a presentarlo. También a Ecuador por primera vez, luego volvemos a México, haremos unas fechas al interior y probablemente EE.UU.”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

En esta edición de El diario de Emilia, Melissa Arbocco nos habla sobre el ser o hacer, un proceso clave para tu salud mental.

TE PUEDE INTERESAR