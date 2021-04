Alejandro Neyra fue designado como el nuevo director de la Biblioteca Nacional del Perú. El escritor, abogado y diplomático será quien reemplazará en el cargo a Delfina Gonzáles del Riego.

Neyra es bachiller en Literatura egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene el mismo grado por la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Asimismo, tiene un maestría de Diplomacia por la Academia Diplomática del Perú y otra en Servicio Internacional por la American University en Washington D.C.

Como diplomático Alejandro Neyra ha representado al Perú en Ginebra y en el gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores entre del 2009 hasta el 2001. Su último cargo en el Perú fue el de agregado cultural.

Cabe señalar que Alejandro Neyra también ha escrito varios libros como Peruanos ilustres, Peruavians do it better y Peruanas ilustres, CIA Perú 1985-Una novela de espías, una publicación con el que ganó el IV Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro.