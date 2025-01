Alejandro Medina: "La comida peruana ha cambiado el cómo nos ven afuera”

Tiene 45 años y tres hijos. El mayor ya tiene 15. “La familia es lo más importante”, dice. Y desde hace casi una década cocina en Italia, entre Nápoles y la Isla de Capri.

¿Qué lo inspiró a dedicarse a la cocina?

Mi abuela fue prácticamente quien me crio. Siempre la vi cocinar. Pero en esa época, ser cocinero no era lo que la familia quería para uno. Esperaban que estudie derecho o contabilidad. Había siempre ese recelo. Pero yo siempre estuve pendiente de lo que quería para mí.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en el competitivo mundo de la gastronomía?

Gracias a mi actual esposa, que en ese entonces era mi enamorada, nos fuimos a trabajar a Japón. Ella es descendiente de japoneses. Hemos trabajado arduamente, como cualquier migrante que va a un país industrializado. Trabajé en fábricas, junté mi dinero y compré mis cosas. Si tengo lo que tengo es gracias a ella, a mi esposa, por el apoyo que siempre me dio y por el respaldo a mis decisiones. Estudié cocina en Le Cordon Bleu. Me marcó el hecho de que hayamos ingresado 45 compañeros, pero solo nos hayamos graduado 20. Había una competencia muy fuerte. Recuerdo mucho a un chef francés que marcó a mucha gente: Jacques Benoit. Él lamentablemente ya falleció. También pienso en el chef peruano Pierre Marchand. Ellos nos dieron la base. Nos inculcaron el ser rigurosos con nosotros mismos, a exigirnos y a tratar de hacer las cosas bien.

¿Cuánto ha cambiado desde que se graduó con sus compañeros de estudio?

Desde el año 2006 empecé fuerte con el tema de la cocina. Fue una competencia fuerte. Yo mismo me pagaba los estudios, que no eran baratos. Pero sí o sí tenía que amanecerme para estudiar. Tenía que terminar la carrera. No puedo decir que estoy entre los primeros puestos, pero podría estar entre los diez mejores que se graduaron. Hoy, de todo ese grupo, solo cinco se dedican a la cocina.

¿Cómo resume su experiencia frente al fogón?

Hice una especialización en comida japonesa. A eso se le suman todos los años que estuve en Japón, con la familia de mi esposa. Me he paseado por todas las áreas de la cocina. Lo que yo quería es ver los métodos y los tiempos. Para que cuando llegue el momento de ser el jefe del área, nadie pueda tomar el pelo.

¿Cómo llegó a Italia?

Llegué a Italia luego de una convocatoria que hizo Le Cordon Bleu en 2017. El socio y chef ejecutivo del restaurante que se iba a inaugurar en Nápoles es un japonés. Y como yo hablo fluido el japonés, entendí su concepto. Me eligió para estandarizar sus recetas. El restaurante se llama Urubamba, en honor al río. Es una cocina nikkei para público italiano. Un cebiche con poco picante, con algo de ajo y sin cebolla, porque el napolitano no come cebolla. Estuve a cargo de sus tres locales: el Urubamba en Nápoles, el Mama Cocha también en Nápoles y el Urubamba en Capri. El primero tiene ya tres años en la guía Michelin. El segundo duró dos años, porque en la zona del monte Vesubio son más localistas, no tuvo la pegada. Y en Capri tenemos ya dos años. Soy el chef ejecutivo del local. Nos hemos posicionado bien durante un total de siete años. El mercado napolitano está cubierto y estamos dentro de Promperú Italia. Recibimos italianos pero también muchos extranjeros.

Veo que tiene a Diego Maradona por todos lados. Inevitable en Nápoles.

Soy fanático de la ‘U’. Como el dueño tiene mucha influencia en la ciudad, llega mucha gente conocida. Y muchos jugadores. También hemos ido a cocinar a las casas de los jugadores del Nápoles, porque son amigos del dueño. Él tiene propuestas para abrir en otras ciudades, como Mykonos y Dubái. Son sueños que él tiene. Y me da gusto porque tiene bastante confianza. Y me tiene también bastante confianza. Un chef con esposa italiana ve la parte japonesa. Yo veo la parte peruana. Y juntos hacemos la fusión de sabores.

¿Qué platillos peruanos tienen más salida entre los italianos y extranjeros?

El cebiche, el lomo saltado, la causa, los rolls. Hacemos toda la comida japonesa con toque peruano. Invitamos a chefs de otros lugares para cenas a cuatro manos. Han venido chefs peruanos como Nicky Ramos y Rafael Rodríguez. Sobre todo llegan chefs peruanos que son conocidos en Barcelona, Madrid y Milán. El paladar napolitano es muy cerrado. Es muy difícil entrar a ese público. Tiene una cultura gastronómica muy rica. Usan bastantes quesos, menestras y vegetales. Obviamente, también pescados y mariscos. Demandan frescura total en sus insumos. Y el show del plato se lo lleva la proteína. En un cebiche, miran más la frescura del pescado a que si está muy salado o picante.

¿Proyectos próximos?

Espero poder abrir mi propio restaurante en Lima. Sé que el mercado está un poco saturado, pero me gustaría llevar el tipo de comida que hago en Italia a mi barrio de infancia. Soy del cercado de Lima, de la Unidad Vecinal de Mirones. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de nuestros productos. Nuestros vegetales y nuestros pescados no tienen nada que envidiarle a los de Europa. Claro que el pescado del Océano Pacífico sabe distinto al pescado del Mar Mediterráneo. Vivo orgulloso de los productos peruanos. Por eso me gustaría llevarle la alta cocina al peruano que quiere comer bien, pero que no puede darse el lujo de acceder a un restaurante de cinco tenedores o de estrella Michelin. Mi sueño es tener un restaurante para poder darles a los peruanos esos platos a un precio accesible, para que así todos puedan tener esa experiencia. La comida peruana ha cambiado el cómo nos ven afuera.

AUTOFICHA

“He trabajado en restaurantes peruanos, italianos y japoneses. También he dictado clases para el público japonés. Una vez tuve que cocinar para 120 personas. Era una delegación de ingleses. Es duro tratar de hacer el mejor trabajo, porque ese concepto se lo llevan a su país”.

“Uno cree que cuando se gradúa sale de frente a dirigir una cocina. Pero no es así. Empecé desde abajo, y así fui aprendiendo en todas las áreas de la cocina. Primero como ayudante del ayudante. Luego ayudante de fríos, cocinero de fríos, calientes, frituras, salsas...”.

“Todos me dicen que la cocina peruana es muy buena, pero que no todos tienen las herramientas. En Europa hay normas que piden máquinas para congelar, empacadoras al vacío y toda esas cosas. Para dar un paso adelante hay que estandarizar los procesos. Y hay que trabajar con mucha humildad”.

