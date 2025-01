Alejandro Lerner: "La gente, a la larga o a la corta, necesita escuchar buenas canciones"

Mientras se prepara para reencontrarse con sus fanáticos peruanos en una nueva etapa de su carrera, Alejandro Lerner sigue siendo un faro de inspiración para músicos y amantes de la música. Con temas inolvidables como “Todo a pulmón” y “No hace falta que me digas”, el ganador del Grammy Latino a la Excelencia Musical de 2024 ha demostrado ser un maestro en el arte de crear canciones que trascienden el tiempo y las generaciones. Este 19 y 21 de febrero cantará en el Teatro Municipal de Lima y en el Palacio de Bellas Artes de Arequipa. Entradas en Teleticket.

Empezaste a los 16 años, hace unas cinco décadas.

Entré a un estudio de grabación de la mano de León Gieco. Imagínate, han pasado 50 años de ser un niño que compraba las revistas de rock a salir en la tapa de las revistas. Empezó mi carrera como músico tocando con cantantes populares, haciendo música de películas y teatros, haciendo música para chicos. Luego, tomé la decisión de empezar con mi propia banda como cantante y como intérprete por el año 80, vivíamos en plena dictadura. Luego, salieron mis primeros discos; ahora ya tengo 22. Han pasado muchas cosas, han sido muchos los artistas que he conocido, las giras que he hecho con artistas como Carlos Santana por EE.UU., por Centroamérica, por Argentina.

De todas las colaboraciones que has hecho, ¿cuál ha sido la que más has esperado?

Bueno, la de Santana fue increíblemente emocionante porque era vivir la gira desde adentro, no fue solamente un encuentro, sino subirme a una gira por distintas ciudades americanas, fue un pico muy alto para mí; pero después, colaboraciones como la que hice con Armando Manzanero, trabajar como coproductor con Celine Dion. Todas han sido experiencias personales muy importantes para mí.

¿Cuáles han sido los factores determinantes para lograr una carrera tan sólida? Ahora vemos muchos artistas con música intrascendente.

Hoy día creo que salen al mundo unas doscientas mil canciones por día. Ese hecho hace que las canciones tengan un recorrido mucho más corto porque, de esas doscientas mil, ¿cuántos son los temas que pueden tener alguna relevancia y que puedan quedar en el tiempo? Porque al otro día salen otras y al otro día otras. En mi época, la carrera la hacíamos de abajo hacia arriba, primero tocando en pequeños pubs, después nos daban un día más importante: primero era un miércoles, luego un viernes o un sábado. Si la carrera, la vocación, la salud, la espiritualidad y la fe te daban la oportunidad, empezabas a tocar en teatros, en estadios. Y si el destino lo quería, tus canciones iban a viajar, como en mi caso, que desde muy temprana edad mis canciones empezaron a ser cantadas por otros artistas; apenas yo salí como intérprete tomaron mis canciones en España, en México, en Argentina, y luego ya se convirtieron más globales. Después, los artistas como Luis Miguel me venían a buscar para que yo les muestre canciones y eso se convirtió en mi trabajo.

¿Fue fácil asimilar el cambio?

Fue una cosa extraordinaria. Lo viví con mucha emoción, con mucho agradecimiento, como una cosa muy mágica. Yo me vine a vivir a Los Ángeles hace 30 años y todo lo que me pasaba era mágico. Conocí a las personas correctas. La fe que tenía me llevó a encontrarme con compositores como Carole King, y un día me dicen: “Mira, Lionel Richie necesita una versión de su canción ‘Lady’ en español”; “Disney quiere que cantes en una de las películas que se llama Chicken little, pero también quiere que hagas las letras en español”; “Paul Anka quiere que trabajes con él y él va a trabajar con Celine Dion, con uno de los Bee Gees, con Tom Jones, con Ricky Martin, pero también quiere que tú cantes en el disco”. También aparecieron Carlos Santana, Air Supply, Mercedes Sosa, Armando Manzanero…

Ahora la música ya no le canta tanto al amor, sino al sexo.

Pienso que son eras. En esta época, la gira más exitosa de un artista fue la de Luis Miguel, que es el cantante romántico por excelencia. Yo creo que la gente, a la larga o a la corta, necesita del amor, necesita de la belleza, necesita escuchar buenas canciones, y hay ritmos que son pasajeros como las olas del mar. Como decía Charly García: “Mientras veo pasar las olas, yo ya soy parte del mar”. Y yo en alguna medida pienso que, como muchos artistas de mi generación que tenemos el privilegio de cumplir más de 40 años de carrera, somos parte del mar y la gente cada tanto se sube a nuestra ola otra vez, porque tiene añoranza de esas canciones que los han acompañado durante la vida.

Hace poco recibiste también un Grammy a la Excelencia Musical.

Sí, ese fue el premio más lindo que me ha dado mi carrera a nivel profesional, que la Academia te premie por toda tu carrera.

Otra de las canciones que ha cautivado a muchos es “No hace falta que lo digas”, con una letra bastante triste. ¿Alguna vez deseaste ir detrás de alguien que partió de este mundo?

Casualmente, cuando compuse esa canción, era para una película que contaba la historia de una pareja muy apasionada donde él se enfermaba y moría. Yo quise componer una canción específicamente para esa película, pero no fue admitida y quedó como huérfana. Cuando yo empecé mi carrera, tenía muchas canciones para mi primer y segundo disco, pero para el tercero no tenía repertorio nuevo, así que el productor me dijo: “Muéstrame las que tengas”. Pensé que no le iba a gustar, pero fue uno de los éxitos más grandes que he tenido en mi carrera, fue lo que me unió con don Armando Manzanero.

