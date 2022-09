Su hija de tres años fue la primera lectora del libro. Un día de julio de este año, le pidió que se acerque al monitor de la computadora y le dijo: “Mira esta historia”. Mientras se la leía, ella se fijaba en detalles que el ojo adulto no ve. En una imagen donde un zorro pateaba una pelota ella decía: “Mira, una mariposa”. Y era cierto, una mariposa estaba en la rama de un árbol. “La mariposa está viendo al zorro”, volvía a comentar.

Diez tigres y un zorro. Once pequeños futbolistas detrás de una pasión (Xilófono, 2022) es aquel libro. Y por estos días viene siendo presentado por su autor Alberto Rincón Effio, quien además de volver a ser padre hace seis meses es también jefe editorial de librerías Crisol. El libro infantil está ilustrado por Celeste Vargas Hoshi. Impecable edición que recurre al fútbol para poner en juego temas que parecen solo de adultos, como la migración, las derrotas y los triunfos.

Su hija de tres años ahora ve el libro en las librerías y le sorprende, entre otras cosas, ver el mismo libro de su papá en tantos sitios. “Ahí está tu libro, hay que llevárnoslo”, le dice.

-¿Alguna vez te has sentido como un zorro en un equipo de tigres, como el diferente, el extranjero?

Claro. Por ejemplo, cuando estudié en Barcelona. Me sentí la persona que venía del lugar más extraño para todos. Viajé con mi esposa y escuchábamos la voz de algún mexicano y corríamos a su encuentro porque parecía que habíamos encontrado a alguien de nuestra especie. Y en el libro, el zorro llega y hasta que los tigres no le extienden la mano, es un extraño.

-¿A veces ser escritor también es como ser un extranjero?

Hay una frase de Virginia Woolf que dice que escribir es despojarte totalmente de tu ego, despojarte de ti mismo, porque el oficio que estás asumiendo es el del narrador, es el del hombre que viene de algún sitio con una historia que contar. Esos ojos nuevos que tienes que traer es también la del extranjero. El zorro trae una habilidad, una historia, un deseo, un sueño que ponía a prueba ante los demás.

-¿Qué tan vital es el libro infantil?

El libro infantil es vital tanto para los niños como para los adultos.

-¿Por qué para los adultos?

También es una decisión de ellos. Hay una convención entre el hijo y el padre sobre qué vamos a contar esta noche. Los padres son como primeros formadores en la lectura.

-¿Un buen libro infantil debe también atrapar al padre?

Por supuesto. Un buen libro infantil es para un niño de 4 años como para un hombre de 40.

-¿Cuál es la salud del libro infantil en el Perú?

De una calidad increíble. Tengo una biblioteca de libros para adultos y secretamente una biblioteca de libro infantil; se le llama libro infantil pero perfectamente puedes gozar teniendo la edad que tengas, porque hay una historia, hay una calidad ilustrativa, una calidad de edición. Muchas veces compro libros infantiles que sé que no le tocan leer a mi hija, pero sé que me tocan leer a mí, y eso es algo que he descubierto.

-Un personaje que me parece importante en el libro es la mamá futbolista. ¿Por qué es parte de la historia?

Es una historia de tigres, de zorros, donde los personajes son masculinos y tenía que equilibrar la historia con lo que ocurre en la vida real: los personajes femeninos siempre están y destacan por sí mismos. La historia de la madre es de quien tiene el legado para el zorro. Al final, si te das cuenta, los futbolistas juegan para sus mamás. Ella es la que te cuida, la que te lleva.

-Ahí tenemos a Doña Peta en el fútbol peruano.

Claro, con Paolo. También está Farfán. Y Lapadula, que termina decidiendo entre jugar por la selección de su padre o la de su madre. Y ahí hay un momento en la historia de la selección peruana que no debemos olvidar.

-Otro momento interesante en el libro es la concepción del triunfo. En una historia tradicional, el zorro y los tigres habrían ganado la de oro, pero no...

Quiero trasladar lo que el fútbol es: una democracia. Las grandes historias no tienen que ver con quién levantó la copa, sino con la épica de un equipo que logra lo que ninguno estaba pensando que iba a lograr.

-Alguien podría decir que lo que importa es ganar. Si no, veamos a Brasil y Argentina.

Creo que lo que más recuerdan es lo que les pasó. Hay que mostrarles que los procesos, que el viaje son importantes.

-¿No es importante ser primeros?

No. Es algo que debemos buscar siempre, pero primero solo habrá uno, y si pensamos que lo importante es ser primeros, lo más probable es que pensemos que nunca hemos hecho algo importante. En la vida eres primero muy pocas veces. Uno debe buscar la excelencia, pero lo bueno aparece más allá de los resultados. Debemos hacer que los niños disfruten más los tránsitos, los viajes, más que el destino. La experiencia de trabajar por una meta es lo que nos alimenta y nos hace crecer.

-¿Qué es el triunfo, entonces?

Recordar que de niño llegó una persona extranjera a jugar con mi equipo y al principio yo no lo quería o lo veía muy extraño y al final terminó siendo amigo mío.

-¿En la literatura cuándo se mete un gol?

(Ríe). Cuando los niños pasan la página, que es una forma de decir “confío en lo que viene”. Un gol para un escritor es que tu lector pase la página. La anotación más importante con este libro sería pensar que hay niños que no han querido que acabe y que han continuado con la historia. Las historias no tienen fin.

- “Soy Julio Alberto Rincón Effio. Tengo 38 años. Nací en Lima. Estudié Derecho en la Universidad de Lima, luego hice un posgrado de Periodismo Literario en la Universidad Autónoma de Barcelona y, finalmente, hice la maestría de Lengua y Literatura en San Marcos”.

- “Soy jefe editorial de librerías Crisol. Me gusta pensar que también soy periodista, porque trabajé en El Comercio largos años. He publicado los libros Las palabras de Chabuca (2020) y un libro de entrevistas a políticos que se llama Cualquier tiempo pasado (2014)”.

- “Me gustaría pensar en una secuela de Diez tigres y un zorro y también quizás en otro libro de investigación, un poco más personal que por ahí tengo escrito y que seguro irá creciendo con el tiempo; es un poco histórico y un poco investigación sobre mi familia, de todo lo que hoy llamamos autoficción”.

