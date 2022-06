Nunca sabremos cuántas canciones de Alberto Plaza han servido de escenario para romances fugaces y eternos en estos 35 años que lleva componiendo y cantando al amor. Deben ser miles, quizás nos quedemos cortos. El cantautor chileno, autor de éxitos como “Bandido” y “Aventurera”, está de regreso a los escenarios y en su gira de aniversario ha incluido al Perú con dos conciertos en Trujillo y Lima. Cómo no hacerlo, si aquí ha construido gran parte de su carrera.

En estos dos años de para, Alberto no se ha quedado quieto. Lanzó un par de temporadas de programas en vivo y aprovechó para idear un plan de clases de guitarra. Apenas unos años atrás publicó un libro, mientras no ha dejado de componer y prepara un disco de duetos. Tampoco ha abandonado sus redes, donde sus ideas trinan entre elogios y críticas. Así es Alberto Plaza. Amigo cercano de Gian Marco y amante de la música folclórica. Un músico con voz para cantar y opinar.





-¿Qué le viene a la mente cuando le dicen Perú?

Amigos, hospitalidad, cariño, comida, música. Anteriormente he tenido unos encuentros increíbles con el público peruano. Celebré mis 25 años de trayectoria aquí con dos conciertos en Lima y Arequipa donde estuvieron Amauri Gutierrez, Gian Marco, Eva Ayllón. Fueron dos noches especiales y así como esas he tenido varias más. Tengo amigos muy queridos y siempre encontré mucha hospitalidad aquí

-¿Algún episodio que recordar?

Recuerdo que en un viaje casi nos ahogamos en un carro en Arequipa. Una limosina nos fue a buscar a la salida de un concierto y no podíamos abrir las ventanas porque había mucha gente que quería entrar, pero por dentro comenzó a entrar el humo del motor. Nos estábamos ahogando, algunos llegaron muy mal. Sentimos en un momento que la cosa se ponía peligrosa. Pero más allá de eso han sido momentos muy lindos, me recuerdo cuando cantábamos en la Feria del Hogar, era un público enorme, miles de personas.

-Viene preparando un disco de duetos, ¿cómo elige a las voces que lo acompañan?

Es una selección de muy distintos estilos. Está Gian Marco, con quien yo quería grabar desde hace más de veinte años, teníamos una deuda de afecto. Como digo, Gian Marco tiene la mejor voz de América Latina, de la música popular. Es increíble. Y también este es un disco que tiene muchas influencias. Hay un grupo que se llama La Konga, de un género que se cultiva en Córdoba que es el cuarteto. Escucharme cantando esa música va a ser una sorpresa. También canto con Axel, Pandora, Mocedades, Érika Ender. Y con uno de mis ídolos, Riccardo Cocciante.





-¿De qué conversan los artistas cuando se reúnen?

De todo. De artistas que nos gustan, de producciones recientes. De una buena película. De fútbol. Por ejemplo, entiendo que Gian Marco es de la ‘U’ de Perú y yo soy de la ‘U’ de Chile. Hablamos de fútbol, de nuestras familias, de la vida, de nuestros anhelos.





-También hay espacio para hablar del andar de sus países, en este caso de Perú y Chile.

Sí, conversamos sobre las realidades de nuestros países. Cada uno desde su óptica. Creo que el tema social hoy en día se aborda constantemente porque está convulsionado en todas partes. Ni hablar de la guerra. Todo está muy áspero. Hay un roce provocado por las redes sociales, que son responsables directas del conflicto y de la situación delicada que estamos viviendo.





-Es su primera gira tras la pandemia. Más allá de mostrar tu música, qué significa volver al ruedo de estar en contacto con el público.

Este tiempo nos hizo dar cuenta de que necesitamos encontrarnos físicamente, el tejido social. Ha sido muy duro para el mundo de la música, de los espectáculos, para todas las actividades donde se congrega gente. Han sido dos años sin actividades. Hay una gran cantidad de gente detrás nuestro que vive de los espectáculos, como la gente que arrienda suministros para los conciertos, etc. Toda una dinámica social que vio detenido el tiempo, que tuvo que seguir viviendo, viendo de donde alimentarse. Fue muy duro todo.

-Usted preparó un curso de guitarra.

Nos fuimos reinventando, yo hice un curso de guitarra online que se llama Alberto Plaza Masterclass. Es muy lindo porque son decenas de videos en los cuales he estado trabajando por meses y acaba de ver la luz. Además, en pandemia hicimos dos temporadas de un programa que se llamó Plaza en tu casa, donde me conectaba con la gente que me sigue. Pero hay gente que debió dedicarse a otra actividad para encontrar sobrevivencia y tras encontrar sustento ya no vuelven porque ya están instalados en otras áreas. Eso ha pasado con muchos músicos, productores, proveedores que ya encontraron un lugar estable. Poco a poco espero que volvamos a la normalidad y que este mal sueño pase pronto.

-Alberto, mirando atrás, ¿cuál considera que ha sido el momento bisagra en su carrera?

Hay un punto que está marcado por el disco Bandido (1996). Yo venía de una ruptura matrimonial y pasé por un tiempo bastante triste, un tiempo en que mi música evidenció esa tristeza. De repente me reencontré con el amor y empecé a trabajar con un nuevo equipo. Entonces apareció la canción “Bandido” y el disco Bandido. Efectivamente, ese fue el disco bisagra. A partir de ahí vino el despegue internacional de mi carrera. Con esa canción llegué al Perú, fuimos la canción del año. Llegamos a otros países. De ahí para adelante todo fue distinto.

El chileno Alberto Plaza también alabó el pisco a su paso por el Perú. (Fotos: Agencias)

- Su historia comienza en Viña del mar

Yo era un estudiante universitario cuando quedé clasificado a Viña del Mar. Ese sería el lanzamiento de mi historia musical. Cambió mi vida por completo. Hay dos momentos bisagras. Una primera, que sería ese comienzo en Viña en el 85 y luego este momento del que te hablé.

-En una entrevista menciona que hay algunos artistas que “han vendido su alma al diablo” ya que tienen que cantar letras que no necesariamente demuestran su esencia. ¿Usted ha tenido que sortear alguna propuesta de ese tipo?

Nunca. He tenido la suerte de que cuando estuve con compañías discográficas siempre respetaron mi punto de vista y me entregaron total libertad para componer. Tengo que reconocer que jugó un papel muy importante mi convicción de creer que lo que hago tiene valor y merece respeto.





-Aunque sí se ha permitido explorar otros géneros.

Me metí en la salsa, pero no es lo mío, fue una aventura. Donde sí me siento cómodo es en la música folclórica. Todos los países de esta zona comparten una cultura en común, que es la de los andes, particularmente Perú, Bolivia, Chile y el norte de Argentina, donde la quena, la zampoña y el charango son instrumentos que están en el aire. De chico escuchaba mucha música folclórica, el huayno, la tonada, la chacarera, la samba, la cueca, luego conocí el festejo. Me gusta mucho la música andina, el huayno particularmente.





-Usted ha sido abiertamente crítico con el reguetón. ¿En los últimos años ha encontrado algún cantante que le haya hecho cambiar de parecer?

Evidentemente hay mucho reguetón que está muy bien. No sé si ha salido por ahí que soy opositor al reguetón… yo no lo escucho, pero de ahí nada más. Cierto reguetón no lo recomiendo para mis hijos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero, por ejemplo, la canción “Despacito” es una canción muy bien lograda, pero más allá no me meto porque no escucho. No está en mi universo. Las horas que tengo en el día son tan pocas que las destino a otra música. O leo. En mi vida he leído más de lo que he escuchado música.





-En 2018 usted publicó Claro que no da lo mismo...

Un libro que habla de mi posición sobre distintos temas de la vida.





-¿Qué tan importante es para un artista que se escuche su opinión?

Si uno quiere estar bien con Dios y con el diablo, le es importante callarse; pero si uno quiere poner un punto de vista y tomar responsabilidad por lo que ve alrededor, tendrá que salir a hablar. Llegó un punto en que vi que la situación ameritaba poner un punto de vista personal. Era más fácil callar, por supuesto, pero hubiera sentido que no estaba cumpliendo con mi cuota de responsabilidad social. Lo he salido a decir con mucha fuerza, consciente del riesgo y daño que eso significa.





-¿Siente que también perdió seguidores?

Sí, perdí una gran parte de la audiencia, que ahora creen que soy desafinado. Los mismos que gritaban en voz en cuello mis canciones, hoy en día me encuentran desafinado porque pienso de una manera determinada. Es parte de la vida. A mí no me interesa para nada estar bien con Dios y con el diablo, sino estar del lado que considero correcto.





-¿Qué le sigue inspirando?

Mi mujer, mis amigos, mi familia. Tengo la fortuna de estar rodeado de gente maravillosa y me inspira la certeza de que el ser humano es intrínsecamente bueno.





AUTOFICHA

-“Soy Alberto Alfredo Plaza Aguirre, nací en Santiago de Chile en 1962. Hace unas semanas estrené el primer sencillo de mi próximo disco. Es una canción que grabé con Gian Marco que se titula ‘No me quites la ilusión’. La grabamos en Florida, fuimos al estudio a grabarla y lo hicimos de una. Fue mágico”.

- “Él siempre ha dicho que yo fui una influencia suya muy potente en sus comienzos. Para mí eso es un honor. Él es un gigante. Voy a guardar el día de la grabación como un tesoro, el resultado está a la vista o al oído”.

- “El viernes 3 de junio vamos a dar un concierto en Trujillo, en el Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez, y el sábado 4 estaremos en Lima, en el Gran Teatro Nacional. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces he venido al Perú. Este es un reencuentro y será en el GTN, que para mí es un orgullo y honor”.

