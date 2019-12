Su hermana murió a los 14 años. Poco después, falleció su padre. Alberto Maraví tenía 3 años. Hoy, con 88, evoca: “Ella se llevó a mi padre”. Él y su madre se quedaron solos. Y hay un recuerdo que aún suena como una hermosa y emotiva melodía en su memoria: cuando su madre planchaba ropa en las tardes, cantaba canciones del tenor mexicano Alfonso Ortiz Tirado.

Interrumpió sus estudios de Agronomía para buscar un futuro en Buenos Aires. Antes de partir, su madre le regaló una cámara fotográfica Rolleiflex para defenderse en la vida. Herramienta que le abrió puertas en la música. Y fue con su madre, años después, que fundaría Infopesa, sello clave en la historia de la música popular en el Perú. Compañía que acaba de publicar “Macondo”, nueva canción del Cuarteto Continental, con el que Maraví editó más de 15 discos. Una suerte de homenaje a Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor a quien Alberto conoció fugazmente. No es casual que el insumo esencial del grupo sea, precisamente, la cumbia colombiana.

Nos recibe en Horacio Urteaga, Jesús María, en la casa donde nació y que terminó de edificar gracias al éxito de las canciones que publicó. Pero también fue cantante y guitarrista, y en Uruguay editó un único disco que traía boleros. Juan Ricardo, su hijo, se acerca sigilosamente antes de empezar la entrevista y pone el disco sobre la mesa. El escenario está completo: el creador de Infopesa, el heredero de 33 años y la primera obra de Alberto Maraví.

¿Cuál es la motivación para lanzar “Macondo”?

El Cuarteto Continental es un grupo que la compañía creó en enero de 1981. Yo pasé muchas veces por Bogotá, Barranquilla y Cartagena, y escuchaba canciones que iba apuntando. Compraba discos. Un día, se me ocurrió formar un grupo que toque esas canciones; entonces, empecé a seleccionar el repertorio.

Curioso. En una época en que la cumbia sonaba cada vez más peruana. En esa década se afianzó la chicha, por ejemplo.

Claro. Siempre había captado a grupos como Los Mirlos o Juaneco y su Combo. Por ejemplo, viniendo a Lima, pasé por Chimbote y conocí a un grupo que se llamaba Los Pasteles Verdes, que hacía música tropical. Interpretaban música de otros grupos como Los Mirlos. Los invité a Lima para grabar. Cuando estábamos grabando, uno de ellos me dijo que habían venido con un amigo y se trataba de Aldo Guibovich. Su estilo era diferente, en el Perú no teníamos un conjunto de baladas como Los Ángeles Negros o Los Iracundos. Y ahí les propuse cambiar de estilo y buscar canciones. Siempre he buscado cosas diferentes.

Era estudiante de Agronomía. ¿Optar por la música fue buscar algo diferente?

Siempre me ha gustado la música. Mi padre tocaba huaynos. Él era de Sicaya, Junín. Y efectivamente dejé los estudios para irme a Argentina, donde trabajé para la revista Sintonía como fotógrafo. Y todos los días iba a radio El Mundo, en la cual también hacía las fotografías. Asimismo, empecé a escribir sobre la trayectoria musical de los grupos. Estuve cuatro años allá y luego me fui con un amigo a Montevideo, donde comencé como locutor de radio. En esa época conocí al músico ecuatoriano Julio Jaramillo, nos hicimos amigos.

¿Cómo conoció a Jaramillo?

De casualidad. Yo trabajaba en radio Centenario de Montevideo. Mi programa se llamaba Postales del Caribe. Iba por la calle y lo vi. Le pasé la voz. Él venía de Argentina y me contó que le fue mal, que nadie lo conocía. Llevaba unos discos suyos y le pedí escucharlos. Le prometí que le iba a ayudar. Tenía una canción que yo había escuchado: “Nuestro juramento”, que se volvió un suceso.

Después de haber pasado por Argentina, Uruguay y Brasil, ¿por qué volvió al Perú?

En un congreso realizado en Río de Janeiro conocí al general Polidoro García, que era socio de El Virrey. Él me invitó a venir a Lima. Me dijo que necesitaba una persona que conozca de música. Buscaba un promotor. Entonces, volví a Lima en el año 66, después de 15 años.

¿Cómo se gesta la idea de crear Infopesa?

Lo primero que hice al llegar fue analizar el mercado. El Virrey tenía marcas extranjeras, pero le faltaba música nacional. Dominaba la música cubana. Para contrarrestar esa ola grabé a Compay Quinto y fue un éxito. Estuve como un año y pico en El Virrey, y luego formé Dinsa, mi primera compañía, con la que saqué Manzanita y a Los Pasteles Verdes. Y ya en el 71 formé Infopesa, con mi madre y una prima.

¿Cuán grande fue Infopesa?

Creció tanto que tumbamos a todos. Teníamos una fábrica de 1,700 metros, donde tuvimos más de 90 trabajadores. Éramos los únicos que teníamos repertorio nacional. He llegado a tener 49 artistas nacionales. También impulsamos grandes éxitos como “Hipocresía”, que la traduje del italiano al español para que la canten Los Pasteles Verdes.

Usted tiene buen oído para detectar un éxito. ¿Qué debe tener una canción?

Una linda melodía y una buena letra. En este trabajo uno se va acostumbrando. A Los Morunos les grabé “Motivos”.

Luego de 48 años, ¿por qué seguir editando la música de décadas pasadas?

Hay músicas que siempre gustarán, que fueron éxitos y que siempre las piden.

¿Usted tiene visión de vendedor o de músico?

Sobre todo de músico. Por eso hice el Cuarteto Continental y hoy continúa esa historia.

¿Cuál es su balance de vida?

He tenido una vida agradable. Agradezco la oportunidad de tener amigos y de conocer a músicos gracias a mi trabajo. Con mi hijo (lo mira) el legado de Infopesa está asegurado. Mi vida es la música.

¿Qué le falta hacer, Alberto?

Proyectar más la música del Perú en el mundo.

AUTOFICHA

- “Soy Juan Alberto Maraví Chombo. Nací en Lima. Esta casa donde vivo la construí con el éxito de las canciones que grabé, como ‘Colegiala’, con la que hice millonario a su autor (risas). Fue número uno en Colombia y también salió en Francia”.

- “En el año 49 salí del colegio y quería ser ingeniero agrónomo porque mi familia tenía tierras en Sicaya, por el río Mantaro, en Junín. Pero me hice solo a través de la música. En Infopesa tenemos como mil LP’s editados. Quisiéramos reeditar todo, pero son muchos discos”.

- “La idea es que el Cuarteto Continental sea un éxito para buscar más artistas y comenzar a grabar como era antes. Se está abriendo un nuevo camino para Infopesa. Mi hijo ha aprendido. Siempre le digo que converse con los músicos. El plan con el Cuarteto Continental es ir a Buenos Aires y luego a Europa”.