“Conferencia sobre la lluvia” se estrenó en México en 2013. Surgió accidentalmente. Con motivo de su próxima inauguración, una biblioteca de ese país le pidió al escritor Juan Villoro que escribiera un relato que tuviera un solo personaje pues no había presupuesto para más. Siete años después, esta obra de teatro no solo se ha estrenado en países como México, Chile, Argentina, Japón y España con gran éxito, sino que, además, se ha expuesto en ferias del libro, bibliotecas y congresos de literatura. Esta semana, llegó al Perú de la mano de Alberto Isola, de manera virtual y con miras a ser llevado a lo presencial.

La historia de “Conferencia sobre la lluvia” es la de un solitario bibliotecario que en plena charla se da cuenta que ha perdido sus apuntes y decide improvisar ante la audiencia. En este transcurrir, el hombre, que en principio hablaría sobre la lluvia y su relación con la poesía, terminará abordando espontáneamente temas personales y amorosos.

En palabras de Villoro, “Conferencia sobre la lluvia” “tiene que ver con los remedios que encontramos para la soledad y el aislamiento, algo que nos toca muy de cerca en estos tiempos”.

“El protagonista es un bibliotecario que vive inmerso en los libros y se relaciona con dificultad con la realidad. Anhela dar una conferencia sobre la relación entre la poesía amorosa y la lluvia, pero no está seguro de poder lograrlo. La gran pregunta de un monólogo es por qué alguien habla solo, ¿qué lo lleva a perorar de esa manera? Esto se explica al final de ‘Conferencia sobre la lluvia’ y, naturalmente, no voy a revelarlo”, declaró el autor en entrevista con Punto Edu, la plataforma de prensa de la Universidad Católica del Perú, la casa de estudios en cuyo centro cultural se presenta la obra.

ISOLA, EL BIBLIOTECARIO

Hace dos años, Alberto Isola leyó el guión de “Conferencia sobre la lluvia” y no dudó en llevarlo a un escenario peruano. La iniciativa, sin embargo, quedó como proyecto.

“Cuando leí el texto, me pareció hermoso, complejo, teatral y conversé con Marco Mühletaler (Director del CCPUCP) sobre la posibilidad de hacerlo y quedó ahí, como un proyecto para hacer. Cuando empezó todo esto (la pandemia) y nos dimos cuenta que iba para largo, a Marco se le ocurrió que podíamos hacerlo virtualmente, cosa que me pareció muy interesante porque el tema se presta y porque este hombre -y no quiero spoilear- pero si ves la obra te vas a dar cuenta el porqué ahora tiene todavía más contundencia”, sostuvo el actor y director peruano en entrevista con Perú21.

Isola habló también de la dificultad de aprender el texto por completo sin un interlocutor que lo acompañe. Sin embargo, destacó el trabajo de Airam Galliani, una ex alumna suya de teatro que le ayudó a memorizar el guión de 20 páginas.

Sobre el trabajo de ensayo con Mühletaler, el actor de 67 años reveló que el proceso fue más bien una mecánica de coordinación a distancia entre ambos. “No tuvimos un ensayo propiamente dicho. Habían unas indicaciones y conforme avanzaba el texto, iba mostrándole posibilidades. A su vez, Marco me daba algunas anotaciones pero en realidad los ensayos fueron los dos días de grabación en el espacio mismo. Creo que eso ayudó a que la cosa sea más fresca. Me sirvió también hacer diez años de televisión porque, claro, es un espectáculo teatral, está en una sala pero la cámara lo hace de alguna manera televisivo también. Entonces, creo que eso también ha sido importante. Creo que, además, cuando lo haga en el escenario voy a conservar mucho de lo que encontré”.

LA VIRTUALIDAD Y EL TEATRO

Alberto Isola se mostró abierto a las nueva adaptaciones que viene haciendo el teatro en plena pandemia. Aunque con sus pro y sus contras, el actor llamó a aprovechar esta virtualidad porque es lo que nos ofrece este momento atípico como la que nos toca vivir a todos.

"En todo caso, cuando volvamos a los escenarios, que espero no sea demasiado tarde, tendremos esta opción también que tiene mucho a su favor. Te ve gente que antes no ha ido al teatro. Hay una inmediatez. Te permite jugar con otras cosas. Yo prefiero tomarlo más que como un motivo de discusión, una oportunidad que hay que aprovechar a fondo.

Cabe destacar que “Conferencia sobre la lluvia” está grabada a diferencia de otras obras por streaming que se transmiten en vivo. La razón responde a un tema técnico que muchas veces se sale de las manos y a una forma de proteger la salud del actor.

“Hemos buscado grabar esta obra teatral con la mayor calidad audiovisual. En general, considero que el teatro virtual toma mucho más del cine. Tenemos una única versión, hemos grabado con varias cámaras, y la mejor calidad de imagen y sonido”, declaró, por su parte Mühletaler, sobre el tema técnico, al citado medio.









“Conferencia sobre la lluvia” está disponible por streaming desde el viernes 16 de octubre y hasta el domingo 8 de noviembre a las 8:00 p.m. solo en territorio peruano a través de la plataforma CCPUCP en Casa.

Las entradas están a la venta en CCPUCP en Casa (LINK AQUÍ)

Precios: Desde S/ 17.00

