Podríamos afirmar que su vida gira en torno al libro. De jovencito, como él dice, tenía los libros de Emilio Salgari. Eran su ventana al mundo exterior. Luego lo acompañaron los cómics de Astérix y Tintín. Y cuando ya estaba embarcado en la carrera de Economía, se enfrentó a los tomos de Samuelson y Keynes. Pero jamás intentó ser escritor. “Sería una osadía de mi parte”, aclara. Es un lector que intenta serlo día a día, pero sobre todo un economista que ha encontrado en la lectura una forma de vida.

Alberto Almendres, formado en la Universidad Complutense, es director general de SM Perú, librería especializada en literatura infantil y juvenil, con 83 años en el mercado editorial, en 10 países. Compañía que ha sobrevivido a guerras mundiales, golpes de Estado, terremotos, pero nunca vivió una pandemia como esta. “Tengo un alma española y un corazón peruano”, me dice el también presidente de la Cámara de Comercio de España en el Perú y presidente de EuroCámaras Perú.

Dos libros acompañan los días de pandemia. Sidi de Arturo Pérez-Reverte, de sus autores favoritos, y Ajuste de cuentas de John Grisham. Y fiel a la lectura, conserva en la memoria una frase del Quijote, obra del siglo XVII que sigue marcando el camino: “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades”.

-La economía y la literatura, a veces, dan la impresión de que viven aisladas una de la otra. ¿Cómo así un economista lidera una editorial?

En el fondo un economista es un erudito general. Y una editorial no deja de ser una empresa. Además, soy un fanático de los libros; si hay algo que me gusta, es visitar bibliotecas por el mundo. Por otro lado, no olvidemos que la Economía no deja de ser una ciencia social. Podríamos juntar la lectura y la Economía en el mundo de las humanidades. Nacen de un mismo tronco. Si juntas lo bueno de la economía con lo bueno de la escritura, pues hacen una buena mezcla, muy potente. En el mundo de hoy, en el Perú de hoy, es bueno que se mezclen el mundo de la escritura, de la lectura, con el mundo de la economía y de la empresa.

-Pero también ocurre que en un bloque se agrupan los que cuidan la economía del país y en otro grupo los creadores. Los artistas piden apoyo para su sector y los primeros priorizan otros temas. ¿Lo ha notado así en el Perú?

Llevo muchos años en el Perú. Yo creo que eso se ve desde afuera y hoy parece que se polariza más, pero hay muchos empresarios que son grandes mecenas. Lógicamente, los artistas se sienten incomprendidos, y yo creo que no es así. El Perú tiene una joven democracia y lo que hoy parece polarización y desconfianza se convertirá con el tiempo en un país moderno.

-¿Parte de esa modernidad es que el arte tenga cada vez una mayor atención del Estado?

Lo que pasa es que en los tiempos en que vivimos quizás el arte pasa a un segundo plano. Pero curiosamente, cuando estamos aislados en casa, uno de los elementos que nos permiten disfrutar de ese aislamiento es el libro o el cine. Ahorita no es lo prioritario, pero lo volverá a ser.

-¿En España, ocurre lo mismo?

Está pasando en todos los países, porque todos estamos en colapso. Lógicamente, las librerías también tuvieron que cerrar, así como los museos, cines y teatros.

-Me refería a la prioridad que tienen las artes.

También hubo la misma polémica. Los artistas reivindican lo mismo. Pero evidentemente es momentáneo. Volveremos a esa normalidad y volverán a salir artistas. Estoy seguro de que muchos escritores van a querer plasmar sus vivencias de ahora. Estoy seguro de que surgirán escritores y escritoras nuevos. Uno de los elementos que le falta al Perú es tener muchas más escritoras. Las mujeres son un factor muy importante, se tiene que reivindicar que ellas también son escritoras.

-¿Por qué ocurre ello?

Como SM, desde hace 40 años, organizamos el premio El Barco de Vapor a nivel Latinoamérica, y en el Perú desde hace 12 años. Recibimos un montón de manuscritos y hay pocas mujeres que participan. Pero resulta que hay muchas mujeres que escriben; por ejemplo, hemos publicado el Premio Nacional de Literatura, el libro de Sheila Alvarado, una chica joven que escribe fenomenal, que es el futuro del país. Cada vez hay más escritoras. Y ahí es donde el Perú debe apostar muy fuerte, por esa creatividad femenina, que sí existe.

-¿Hoy una librería está más cerca del colapso?

Hoy una librería se tiene que reinventar, igual que se reinventan muchos de los negocios de otros rubros. Hay un cambio de tendencia mundial que en Perú se acrecentará: la innovación digital que tenía que venir, pero que no venía porque la postergábamos. Se trata de cómo consigo que una persona pueda leer un libro cuando seguramente podrá moverse muy poco por la ciudad.

-¿El delivery será clave?

El delivery es cómo se lo llevo. Y se trata de cómo hago atractivo el libro.

-¿Cómo se logra?

Nosotros hemos creado una librería online. Acerco la librería para que cómodamente, sentado en tu sillón, veas los libros que tenemos en la página web e incluso leer un breve tramo del libro y poder decidir con un click.

-¿Los niños y adolescentes están leyendo?

En Perú en general se lee poco, comparado con países de la región, ya ni hablo de Europa. Se ha mejorado mucho y eso se nota. La lectura se tiene que fomentar desde la familia. La mejor manera de convencer a un niño para leer es que vea leer a su padre o madre, o que lea con ambos.

-¿Cuál será el futuro del sector editorial?

El sector está muy afectado. Hay que tomar medidas de cambio.

-¿Hoy más que nunca toca tener el espíritu del economista o del lector?

(Ríe). Hoy hace falta tener la prudencia del economista y el sueño del lector. Necesitamos osadía, innovación, cambio y paciencia.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es Alberto Almendres, tengo 52 años de edad, nací en Madrid. Soy economista por la Universidad Complutense. Tengo una maestría en Esade en Barcelona. No me he atrevido hasta ahora a escribir un libro, sería una osadía de mi parte”.

- “Llevo 25 años viniendo al Perú. Me he movido por todos los países de Latinoamérica. Durante un tiempo también he apoyado en la operación de SM en República Dominicana. Antes he trabajado en editoriales en España y en editoriales alemanas en España”.

- “Hemos creado la Comunidad SM, una plataforma que hemos puesto a disposición de todos, como el Ministerio de Educación, y la están utilizando; cualquier niño o niña tiene acceso a ella. Estamos trabajando una librería online y estamos creando un aula virtual con Google Classroom”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Aparece dueños de Lucky

TE PUEDE INTERESAR