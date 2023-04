La química entre Julio Herrera y Natalia Ramírez es inigualable, son amigos y compañeros de tarima hace más de 10 años. Los actores colombianos, junto a Lorna Cepeda , visitan el Perú para presentar, por primera vez, ‘ El Divan Rojo ’, obra de teatro escrita por Fernando Gaitán , autor de ‘ Betty, la Fea ’ y ‘Café con aroma de mujer’. La puesta en escena se realizará el 14 de abril en el Teatro Upao, de Trujillo , y 15 de abril en el Teatro Canout , de Lima.

En entrevista con Perú21, los intérpretes de la recordada novela ‘Yo soy Betty, la Fea’ revelan que la obra ‘El Diván Rojo’ ayudará a reflexionar a sus espectadores peruanos en torno a las relaciones de pareja. Además, hablaron sobre la doble moralidad en la sociedad tras abordar el tema de la sexualidad como tabú.

La obra trata de un prestigioso sexólogo, el doctor Luis Mario Dávila (Julio Herrera), que debe emplear a fondo todos sus conocimientos y estrategias cuando atiende en su consultorio a Carla Santamaría (Lorna Cepeda), una mujer obsesiva con los hombres y el sexo, que intenta buscar el camino que la lleve a amar a un solo hombre. Una interesante misión que tiene un sinfín de matices.

El espectáculo teatral promete una noche de risas y, sobre todo, de reflexión. “Es una comedia romántica alrededor de las relaciones de pareja, de cómo cultivar ese amor, cómo abonarlo y mantener esa llama viva”, dice Natalia Ramírez, quien es productora del espectáculo teatral.

“Es un caso típico donde los hombres tiene que ayudar a las mujeres para que se comporten, para que no vayan ahí picando a cualquiera, porque los hombres amamos a una sola mujer o a un solo hombre”, menciona Julio Herrera.

“Este sexólogo le enseña a Carla amar a una sola persona, no a muchas”, aclara la popular Marcela Valencia de ‘Betty, la Fea’.

No se pierda esta divertida comedia. Foto: Difusión.





-Hablar de sexualidad todavía es un tema tabú en el Perú

“En Perú y en todos lados”, dice Herrera moviendo la cabeza. “Cuando un hombre es mujeriego es un galán, un Don Juan y cuando una mujer es ‘hombreriega’ recibe los peores calificativos”, menciona Natalia.

“La hemos presentado en México, Costa Rica, El Salvador, ahora estamos acá, pero créeme que la recepción es igual... Pareciera que la mujer no puede hacer nada”, comentó el actor.

Ante ello, Julio indicó que la obra transmitirá de manera franca la realidad de la sexualidad, sin recurrir a los dobles sentidos. “La obra no es picante, no juega con los dobles sentidos. Cuando el espectador llega se siente como ‘ay no, cómo yo voy a hacer eso’, pero sí lo hacemos, por qué lo haces con otras personas, pero no con tu pareja”, detalló.

“Es como esa doble moral... Esta obra te hace abrir la mente de manera muy amplia para que haya un tipo de conversación después, y créeme, les va a salir mucho más barato que ir a terapia. En 80 minutos les arreglamos el cuento” , aseguró la actriz colombiana.

Natalia explicó que la comedia teatral permitirá a las parejas reflexionar sobre su comunicación sexual: “Yo conozco parejas que llevan 23 años o más y no hablan de determinados temas porque les da pena. Cómo que no hablas con tu pareja de sexo, cómo les dice ‘ese no, este sí, despacito, mejor más lento’”.





-En el Perú, pocas personas van a los teatros...

“Maravilloso, entonces vamos a abrir un nuevo mercado. Antes se pensaba que el teatro era un espectáculo costoso, pero cuando tú vives la experiencia del show te das cuenta de lo maravilloso de poder ver a un artista. Es totalmente diferente a ver una película en el cine o en la tele”, destaca Natalia.

“Ver a un artista en vivo y en directo no tiene precio, es una magia que nunca se te va a olvidar”, agregó.





Natalia, ¿llevar este proyecto teatral se volvió todo un reto como productora?

“Ha sido un reto y un desafío maravilloso, realmente he disfrutado todo el proceso porque me apasiona producir teatro y qué mejor junto a mis dos amigos y compañeros. Es genial poder trabajar con buenos actores y que, además, sean tus amigos. En el escenario logramos los tres una sinergia, es un encanto ver el ‘Diván Rojo’”, precisó Ramírez.





-¿Cómo será el desarrollo de tu participación en la obra?

“Es una sorpresa, en la mitad de la nada aparece mi personaje”, respondió la actriz.

“En la historia original hay dos personajes: hombre y mujer, pero veían a Natalia ahí rondando como productora, por lo que pedían verla en el escenario. Entonces, durante los ensayos organizamos algo muy especial para que aparezca en la obra”, cuenta Julio Herrera antes retirarse de la entrevista tras recibir una llamada importante.





-¿Cómo separas la fama de tu persona de ‘Betty, la fea’, con estos nuevos proyectos actorales?

Cada proyecto es un mundo totalmente diferente, no puedo comparar uno con otro porque son distintos por más que ambos puedan ser proyectos de televisión.





-¿Pero, tienes algo de Marcela Valencia en tu vida?

“Claro, uno siempre está prestando algo de uno a los personajes. Por ejemplo, yo a la primera de Armando… la novela (Betty, la fea) ya se hubiera acabado. Capítulo uno, chau”, remarcó.

Además, señaló que “Lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Cómo una mujer puede permitir que su pareja sea infiel? Ahí estamos opuestas en su totalidad. Pero somos igual de impulsivas, apasionadas, igual de determinadas y perseverantes, ahí nos parecemos un montón”.

Finalmente, la actriz colombiana Natalia Ramírez se mostró entusiasmada por visitar Trujillo para su primer show en Perú. “Muero por conocer Trujillo, voy a tratar de conocer lo más que pueda. Tengo muchas ganas de ir y pararme en ese escenario y entregarlo todo”, manifestó.

DATOS

Natalia Ramírez vive en Costa Rica, Julio Herrera en Bogotá y Lorna Cepeda en México. Los tres actores colombianos se reunieron en Perú para iniciar su gira por Latinoamérica.

Las entradas para la obra en el Teatro Canout, en Lima, ya se agotaron. Sin embargo, aún quedan entradas para su show en Trujillo. Mayor información en su página web .

