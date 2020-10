Víctor Prada (Lima, 1950) llegó al teatro sin querer, gracias a un profesor de aquellos que siempre marcan en la vida. Mientras estudiaba en San Marcos postuló a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (Ensad) y fue aquí cuando el teatro se volvió su medio de existencia.

Han sido tantos los personajes que ha caracterizado que ya perdió la cuenta. No se encariña con ninguno porque cada uno es especial: “Creo que son etapas de mi vida. Me gusta el reto de no hacer un solo estilo de personaje, sino que me ocasione salir de la rutina”, nos dice Prada . Y lo ha demostrado en toda su trayectoria.

De mimo y artista callejero, a director y actor de teatro y televisión. Lo vimos con innumerables personajes que cambiaban cada semana en Nubeluz, el programa infantil más celebrado de los últimas décadas.

Del mismo modo, Piquichón, el personaje que acompañaba a Tulio Loza en la secuencia Camotillo, el tinterillo, quedaron en el archivo humorístico del imaginario peruano. “Era su ayayero, su sobón y le pusieron Piquichón. Fue una gran sorpresa porque lo menos que quería era participar en un programa cómico. Pero el director, Carlos Barrios, insistió en que lo tenía que hacer. Así fue el inicio de mi presencia en televisión comercial”, nos dice el actor.

Con este éxito se hizo más conocido e ingresó en la serie policial ochentera Gamboa. “Mi personaje era un detective encubierto de la PIP al que llamaban ‘el rata Murguía’, porque me camuflaba y por mi tamaño”, recuerda el actor. Esta serie alcanzó mucho éxito en el país: “Había cosas que no se hicieron antes. Tenía persecuciones por las calles. Mario Vargas Llosa escribió algunos guiones para la serie y otros escritores de renombre también. Fue todo un acontecimiento”.

Pero su trayectoria llegó a un momento cumbre como actor con la nominación en los Premios Platino, una especie de premio Óscar iberoamericano, con el filme El Limpiador. “Tuve la suerte de ser nominado al lado de figuras como Ricardo Darín, es un privilegio que ojalá vuelva a presentarse. La película fue una especie de canto a la premonición de todos los eventos que estamos pasando en la actualidad”, afirma Prada. Nos dice que con el coronavirus la gente volvió a hablar y ver la película pues sucede en medio de una peste en Lima.

"El Limpiador" del director Adrián Saba fue protagonizada por Víctor Prada. (Foto: Facebook)

Ahora Prada se reinventa. La pandemia ha golpeado el teatro, pero la necesidad y amor por él la supera. Como director, este domingo estrenará ADN, una de las tres historias de la obra de teatro online Enlaces. Se transmitirá por Jouinnus Live.

"ADN", dirigida por Víctor Prada, ha sido escrita por Jonathan Trucios Paucar. Actúan Jonathan Trucios y Daniella Pflucker.

Es un nuevo reto que toma con sencillez: “Esta profesión se trata de resistir, algunos no podrán continuar, se dedicarán a otra cosa después de la pandemia, pero los que nos queremos quedar tenemos que seguir reinventándonos”, afirma Prada con compromiso por su trabajo como actor.

Tenga en cuenta

La obra ADN, dirigida por Víctor Prada, cuenta el drama de Facundo, quien tendrá que lidiar con una sospechosa mujer que afirma ser la hija de su difunto padre.

dirigida por Víctor Prada, cuenta el drama de Facundo, quien tendrá que lidiar con una sospechosa mujer que afirma ser la hija de su difunto padre. Los actores son Jonathan Trucios y Daniella Pflucker. La obra se transmitirá los días 18 y 25 de octubre y 1 y 8 de noviembre a las 9 p. m.

La Jaula, ADN y Match! son las historias que conforman “Enlaces”, obra de teatro online. Entradas a la venta por Joinnus Live. Precio: S/20.

Te puede interesar