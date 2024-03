A 40 años del libro de cuentos ‘Caballos de medianoche’.

“No te molestes, pero le he dado a Mario el libro”, le dijo su amiga, la nueva directora de Seix Barral en el Perú. “¿Cómo has hecho eso? Había que corregir mucho”, respondió Guillermo sobre el manuscrito de Caballos de medianoche. Había pasado dos o tres años de su primer encuentro con Vargas Llosa, quien pidió conocerlo luego de que escribió una crítica sobre La guerra del fin del mundo.

Guillermo Niño de Guzmán fue a la misma casa de dos pisos sobre una esquina, frente a la Embajada de México, en el malecón de Barranco. Aquella tarde, Vargas Llosa lo recibió con la noticia de que había recomendado Caballos de medianoche con el director de Seix Barral en España para que fuera publicado. Guillermo dejó la casa del escritor con la copia de la carta de recomendación en sus manos, la que aún conserva.

Así, hace 40 años se publicó Caballos de medianoche con el prólogo de Mario Vargas Llosa, quien ha dicho: “En el manejo de los diálogos, la gradación de los efectos, la pintura de ambientes, Niño de Guzmán muestra una seguridad y un instinto sin fallas”.

Este magistral libro de cuentos, con el que debutó su autor, vuelve bajo el sello Tusquets Editores para la editorial Planeta. Esta publicación incluye notas del autor de la edición de 2016; y comentarios de 1985 de Alonso Cueto, Peter Elmore, José Miguel Oviedo y Julio Ramón Ribeyro.

En una entrevista del año pasado, Guillermo Niño de Guzmán me dijo: “No me interesa la posteridad. En todo caso, preferiría ser recordado por haber salvado la vida de alguien y no por haber escrito una obra memorable”.

La portada de la nueva edición.

