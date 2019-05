¿Qué es el 'Óscar verde' y por qué lo ganó este ciudadano venezolano?

Londres. El ecólogo de Venezuela , Jon Paul Rodríguez, recibió el famoso premio Whitley Gold Award 2019 por su excelente trabajo en la conservación del loro de hombros amarillos, que se encontraba en peligro de extinción.

El premio también es considerado como el 'Óscar verde'. Según informaron medios internacionales, Rodríguez recibió el premio por parte de la princesa Ana de Inglaterra en Londres.

Aparte de los premios anuales, la fundación Whitley entrega su galardón "de oro" a la impecable dedicación y trabajo que le brindan al mundo distinguidos científicos a lo largo de su vida.

El científico venezolano, de 51 años, que se desempeña como investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y es también fundador de la organización Provita, fue reconocido por su trabajo constante en la Isla Margarita desde hace años.

Según cuenta la fundación Whitley, Rodríguez tiene junto a su organización el objetivo de conservar la vida silvestre que ha sido amenazada con el tiempo en Venezuela. Claramente, el foco está puesto en este particular loro de especie "Amazona barbadensis".

Uno de los principales problemas que tiene en peligro de extinción a este loro de hombros amarillos en Isla Margarita es la caza indiscriminada que existe en la zona para el mercado de las mascotas.

A lo largo del tiempo, Rodríguez también ha sido catalogado como uno de los artífices de que este loro "esté en camino de recuperación". Sus grandes esfuerzos han permitido que los ataques en los nidos se reduzcan desde 2004 en un 83%.

Incluso, la comunidad ha empezado a recibir pagos para que puedan controlar y proteger los nidos durante los tiempos de reproducción.

Edward Whitley, fundador de Whitley Fund for Nature, mencionó que el trabajo de Rodríguez ha sido fundamental para cambiar la situación de esta ave. Sin duda, este galardón le permitirá al venezolano continuar trabajando en la conservación de este tipo de animales.

El loro de hombros amarillos o cotorra cabeciamarilla. (Foto: Premio Whitley)

"No hay forma de trabajar en conservación si uno no es optimista. No es necesario ignorar la realidad, pero hay que entender que se puede hacer la diferencia", puntualizó Rodríguez a la BBC.

El venezolano Jon Paul Rodríguez ha sido presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2016. En aquel entonces, la designación generó gran repercusión por ser el primer ciudadano ajeno a Europa y Estados Unidos en asumir dichas funciones.