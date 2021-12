Qué te parece si planteamos una simple pregunta: ¿qué es lo que ven una persona ciega? La respuesta de la mayoría quizá responda “el negro absoluto”, sin embargo, aunque esto lo afirmara una personas ciega, sería erróneo de decir.

Partamos del punto inicial, la de explicar qué es la ceguera, a qué nos referimos cuando mencionamos que una persona no tiene la capacidad de ver.

Según explicó para Hipertextual el oftalmólogo Rubén Pascual, no existe una definición clara acerca de la ceguera, pero consideramos que alguien es ciego cuando sufre la perdida severa o total del sentido de la visión.

En la ceguera parcial se produce una discapacidad visual importante, pero la persona sigue conservando cierta visión o tiene la habilidad para distinguir sombras, luces, formas, movimientos de objetos.

Por otro lado, la persona con ceguera total no tiene forma de percibir la luz y, en detrimento, no percibe cómo es el mundo exterior, al menos no con el sentido de la vista.

En el sentido legal, la ceguera es algo más exacto aunque cada país establece su critero con cierto límites. En España, por ejemplo, se considera que una persona es ciega cuando tiene una agudeza visual igual o inferior al 10 % en el mejor de sus ojos con la mejor corrección posible o un campo visual reducido a 10 grados.

Como la definición de ceguera es muy amplio, las percepciones visuales de las personas ciegas son muy variadas y a la larga dependen de varios factores, como la magnitud de la ceguera, las causas que la originaron o si fue antes o después del nacimiento el surgimiento de la ceguera, por ejemplo.

Así pues, entre las variadas experiencias visuales que pueden tener lo ciegos con visión parcial, podemos destacar estos detalles:

Visión borrosa : el mundo exterior se ve desenfocado o nublado. Entre las dolencias que pueden provocarla se encuentran diversas alteraciones de las lentes del ojo (la córnea y el cristalino): cataratas, distrofia corneal, entre otros.

: el mundo exterior se ve desenfocado o nublado. Entre las dolencias que pueden provocarla se encuentran diversas alteraciones de las lentes del ojo (la córnea y el cristalino): cataratas, distrofia corneal, entre otros. Escotoma : La visión está disminuida o anulada en alguna zona del campo de visión, mientras en el resto del campo la vista puede mantenerse intacta. Esta zona “ciega” puede localizarse en la periferia o en la zona central. Múltiples enfermedades pueden causar este problema visual: Glaucoma, retinosis pigmentaria, retinopatía diabética, daño cerebral, daños del nervio óptico, obstrucción de la arteria central de la retina.

: La visión está disminuida o anulada en alguna zona del campo de visión, mientras en el resto del campo la vista puede mantenerse intacta. Esta zona “ciega” puede localizarse en la periferia o en la zona central. Múltiples enfermedades pueden causar este problema visual: Glaucoma, retinosis pigmentaria, retinopatía diabética, daño cerebral, daños del nervio óptico, obstrucción de la arteria central de la retina. Luces y oscuridad: Las personas no distinguen formas o colores, pero sí que pueden notar la diferencia de luz entre el día y la noche. También pueden localizar fuentes de luz como lámparas, linternas.

¿Qué ven las personas ciegas?

Las personas con ceguera completa, que no tienen la capacidad de percibir luz, son una minoría entre el colectivo de ciegos, que puede causarse por muchos factores: desde un glaucoma o un traumatismo grave.

Las experiencias visuales que presentan son muy diferentes según si nacieron con dicha ceguera o esta apareció tiempo después. Los ciegos de nacimiento podrían tener la corteza visual activa, por lo cual podría crear imágenes que el individuo “ve”, pero que no existen realmente.

Hay ciegos que sí que perciben el negro de forma constante o una oscuridad total. Mientras que otros lo que “observan” son flashes de luz o fondos de diferentes colores y formas.

Por otro lado, los ciegos después del nacimiento pueden experimentar algo que se llama fosfeno, que son destellos de luz espontáneos o inducidos de formas físicas, como frotarse los ojos. En casos raros pueden percibir alucinaciones visuales, algo que se denomina síndrome Charles Bonnet.

El periodista de la BBC, Damon Rose, perdió la visión cuando era un niño y narró su experiencia visual:

“Ahora mismo tengo un fondo marrón oscuro, con un frontal y un centro de luminiscencia turquesa. En realidad, acaba de cambiar a verde... ahora es azul brillante con manchas amarillas, y hay algo de naranja amenazando con pasar adelante y cubrirlo todo. El resto de mi campo de visión está ocupado por formas geométricas aplastadas, garabatos y nubes que no podría esperar describir y no antes de que vuelvan a cambiar de nuevo. En una hora, todo será diferente. Reconozco que esto va a sonar extraño viniendo de una persona ciega, pero cuando la gente me pregunta qué es lo que más echo de menos al no ser capaz de ver, mi respuesta siempre es: la oscuridad”.

Lo que ven o perciben los ciegos de nacimiento

Por su parte, las personas que nunca han tenido la capacidad de ver el mundo a su alrededor, no ven nada en absoluto, y con nada no decimos ver una estela negra eterna y constante, sino simplemente nada. Esto es algo difícil de comprender para alguien que ha tenido una visión siempre o al menos algún tiempo.

No pueden percibir alucinaciones visuales, menos fosfenos. Está muy extendida la idea de que la ceguera total supone la visión constante de una completa oscuridad. ¿De dónde viene este pensamiento erróneo?

Es evidente que viene del hecho de pensar que las personas ciegas ven lo que cualquier persona vería al cerrar los ojos. Pero esto está lejos de ser cierto. En realidad, aquellos que siempre han sufrido una ceguera total no pueden experimentar ver el negro ni ningún otro color. Y es por la sencilla razón de que jamás han visto colores ni han tenido ninguna otra percepción visual.

El cerebro de estas personas no está habilitado para percibir color alguno, ni luz, ni nada. Así lo explica el youtiber ciego de nacimiento Tommy Edison:

“A lo largo de toda mi vida la gente me ha preguntado. Siempre quieren saberlo: “¿Qué es lo que ves? ¡Tienes que ver algo, tienes que ver algo!” No, no veo nada. Las personas que ven dicen a menudo: “Bueno, entonces tienes que ver negro”. Bueno, no, tienes que ver para saber lo que es el negro, ¿no? Así que no puedo ver el negro. Es simplemente nada. No tengo un color para ello”.

