Robert, David y Eddy son tres hermanos trillizos que nacieron en los suburbios de Nueva York en julio de 1961, pero que fueron separados al nacer y dados en adopción a tres familias distintas.

Los tres niños crecieron sin saber que tenían hermanos que eran idénticos en aspecto, y todo fue normalidad hasta que a los 19 años, Robert Shafran notó que lo confundían con otro estudiante de su universidad, llamado Eddy Galland.

La sorpresa fue grande cuando ambos estudiantes se conocieron. "Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos. Era verdad". refirió Robert.

Sin embargo, la última pieza fue David Kellman, quien vio la fotografía de los dos estudiantes en un periódico y descubrió que él también era idéntico a ellos.

Su historia fue tan peculiar y sorprendente, que los tres hermanos gozaron de una fama pasajera, siendo entrevistados en canales de televisión y hasta aparecieron en una película con Madonna. Además, su historia fue retratada en el documental Three Identical Strangers (Tres desconocidos idénticos), de Tim Wardle, estrenada este año en Estados Unidos.

La historia de los trillizos separados al nacer como parte de un oscuro experimento científico. (IMdB) La historia de los trillizos separados al nacer como parte de un oscuro experimento científico. (IMdB)

"Todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa. Nos sentíamos como niños, porque no habíamos tenido una infancia juntos. Fue muy divertido", explicó David Kellman a BBC.

Todo era felicidad hasta que se reveló la verdadera e inescrupulosa razón de su separación a tan temprana edad: Fueron parte de un secreto experimento social.

La historia de los trillizos separados al nacer como parte de un oscuro experimento científico. (Getty) La historia de los trillizos separados al nacer como parte de un oscuro experimento científico. (Getty)

EL EXPERIMENTO



La agencia de adopciones encargada de los trillizos, Louise Wise, formó parte de un estudio desarrollado por el Child Development Center, que estaba bajo la dirección del psicoanalista de origen austriaco, Peter Neubauer.

Neubauer quería investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicos distintos.

Para lograr su objetivo, no tuvo mejor idea que separas a tres hermanos secretamente y llevar a cabo un periódico seguimiento de los niños a medida que crecían, manteniendo su verdadero origen en el más estricto secreto.

La historia de los trillizos separados al nacer como parte de un oscuro experimento científico. (Getty) La historia de los trillizos separados al nacer como parte de un oscuro experimento científico. (Getty)

"Me siguieron cuando era bebé, cuando era niño, y un día le dije a mi madre que no me gustaba que esas personas fueran a hacerme preguntas", dice Shafran.

"No se por qué decidieron hacer esto, no puedo verlo como algo humano. No puedes jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos", agrega.

Antes de que Neubauer muriera en 2008, dejó la información de su estudio guardado en los archivos de la Universidad de Yale, con el acceso restringido hasta el año 2065. Sin embargo, el experimento finalmente salió a la luz, en medio de una vergüenza generalizada entre los que participaron del experimento.

El experimento estuvo a cargo del psicoanalista de origen austriaco, Peter Neubauer. (psychsearch.net) El experimento estuvo a cargo del psicoanalista de origen austriaco, Peter Neubauer. (psychsearch.net)

Los tres hermanos consideraron que este tipo de experimentos se asemejan a los realizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y lo catalogaron como "cruel" y que no deberían volver a realizarse jamás. "No puedes jugar con las vidas humanas".



Aunque se desconocen las razones, lamentablemente uno de los trillizos, Eddy Galland, se suicidó en la década de los 90.