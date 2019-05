Ya, en serio, ¿sabes cómo y por qué se producen los sismos? [VIDEOS]

Todos los peruanos hemos sentido y sabemos por experiencia propia lo que es un sismo , pero pocos saben cuáles son las causas específicas de estos fenómenos, que tienen la posibilidad de generar grandes pérdidas tanto humanas como materiales.

Según la Real Academia Española, los sismos son la sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. En esta definición ya se vislumbra parte de las causas de un sismo.

Para entender estos fenómenos, debemos tener en cuenta que la Tierra está compuesta por capas, siendo las principales:



- Corteza Terrestre: Es la zona más externa de la estructura concéntrica de la geosfera, la parte sólida de la Tierra.

- Manto: Es la capa que se encuentra entre la corteza y el núcleo (supone aproximadamente el 84 % del volumen del planeta).

-Núcleo externo: Es una capa líquida compuesta por hierro y níquel, situada entre el manto y el núcleo interno.

-Núcleo interno: Es la capa más profunda de la Tierra. Se trata de una enorme bola de hierro sólido ligeramente más grande que Plutón.

Capas de la Tierra.

Los sismos, entonces, se producen por la fricción de las placas tectónicas generada en la zona conformada por la corteza terrestre y parte del manto superior. Pero esta fricción es, a su vez, una reacción a los movimientos de las denominadas corrientes de convección, que son generadas por los cambios de temperatura en el interior de la Tierra.

Estos movimientos generados por las corrientes de convección, son los responsables de los sismos, los volcanes y en millones de años fueron los responsables de la separación de los continentes tal como los conocemos hoy.

EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS



Existen tres tipos de movimientos de placas tectónicas y cada movimiento genera un fenómeno o accidente geográfico distinto:

Principales placas tectónicas.

Cuando las placas se separan generan un borde denominado límite constructivo. Esto crea un espacio que es aprovechado por el magma para brotar a la superficie. Esto suele suceder mayoritariamente bajo el océano.

Cuando las placas se juntan pueden generar dos fenómenos



- En caso de ser dos placas continentales, el choque y la presión entre ambas elevan la superficie y genera una cadena de montañas. A esto se le denomina como límite de colisión.



- En caso de que una placa oceánica (como es el caso de la placa de Nasca) que choca con una continental, la oceánica se mete debajo de la continental por ser de mayor densidad en un proceso denominado subducción. A esto se le denomina límite destructivo. Este proceso genera magma, erupciones y los temidos terremotos.

Proceso de subjunción. (Getty)

Cuando las placas se deslizan lateralmente una respecto a otra, no se crea ni se destruye corteza terrestre, por lo que a este movimiento se le denomina límite conservativo. Sin embargo, esto no implica que la fricción entre ambas placas no genere, también, poderosos y destructivos terremotos.

La falla de San Andrés, en California, Estados Unidos, es un ejemplo de límite conservativo. (Getty)

Son estos movimientos los que han sido responsables de que nuestro planeta y sus continentes se encuentren en sus lugares, pero estos puestos no fueron fijos, ni se mantendrán así.

El movimiento de las placas es continuo gracias al calor interno del planeta, por lo que este se mantiene en constante cambio, creando y destruyendo a la vez.

Creando y destruyendo a la vez. (Getty)

Con información de National Geographic, LiveScience, IRIS Earthquake Science.