Los tipos de sangre que existen son la razón por la que las transfusiones necesarias debido a un accidente o cirugía limitantes, pues es peligroso no recibir la sangre compatible con tu respectivo grupo sanguíneo por la denominada incompatibilidad ABO.

¿En qué consiste esta incompatibilidad? Resulta que los diferentes tipos de sangre (A, B, AB y O son los 4 principales) se basan en pequeñas sustancias o moléculas en la superficie de las células sanguíneas de una persona, diferenciándolas de las células de otra persona.

Cuando las personas que tienen un tipo de sangre reciben sangre de alguien de un tipo diferente, esto puede provocar una reacción mortal del sistema inmunitario, que no reconoce estas nuevas células sanguíneas y las empieza a atacar en un fenómeno conocido como hemólisis.

IV (intravenous fluid) Jochen Sands | Getty Images

NUEVA TECNOLOGÍA

Pero el futuro de las transfusiones de sangre y la eliminación del problema de incompatibilidad parece haber llegado con el desarrollo de una sangre artificial que podría servir para cualquier paciente.

Un grupo de científicos japoneses han desarrollado esta sangre artificial y según explican en su estudio publicado en The journal of AABB no solo “puede ser transfundida a pacientes independientemente de su tipo de sangre” sino que, también, “puede mejorar enormemente las posibilidades de supervivencia de las personas gravemente heridas”.

Por el momento, esta sangre desarrollada por el equipo de científicos de la Facultad de Medicina de Defensa Nacional de Japón ha probado su eficacia en conejos con buenos resultados.

“Es difícil almacenar una cantidad suficiente de sangre para transfusiones en regiones como islas remotas”, comenta en un comunicado de prensa Manabu Kinoshita, profesor asociado de inmunología en el Colegio Médico de Defensa Nacional y miembro del equipo.

“La sangre artificial podrá salvar la vida de personas que de otra manera no podrían salvarse”, agrega.

Los investigadores utilizaron esta sangre artificial en 10 conejos que sufrían una grave pérdida de sangre, de los cuales seis lograron sobrevivir. Este resultado fue proporcional a la de los conejos tratados con sangre real.

Hoy en día, las transfusiones no pueden realizarse hasta que se detecte el tipo de sangre que tiene el paciente, es por eso que este procedimiento no se realizan en una ambulancia, lo que acorta la esperanza de sobrevivir de, por ejemplo, una víctima de un accidente de tránsito. Pero esta situación estará a punto de cambiar con la sangre artificial.