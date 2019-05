Quimerismo: El extraño caso genético de dos o más seres habitando un mismo cuerpo [FOTOS]

El quimerismo es el nombre que se le da al trastorno genético por el cual un individuo contiene las células de dos o más individuos distintos. Es decir, sus cuerpos contienen dos conjuntos diferentes de ADN .

Este trastorno debe su nombre a la quimera de la mitología griega. Esta era una bestia fantástica, hija de Tifón y de Equidna, que vagaba por las regiones de Asia Menor aterrorizando a las poblaciones y engullendo animales. Pero lo que llamaba la atención era su aspecto híbrido entre un león, una cabra y una serpiente o dragón.

Unos decían que tenía el cuerpo de una cabra, la cola de una serpiente o un dragón y la cabeza de un león. Otros afirmaban que tenía tres cabezas: una de león, otra de macho cabrío, que le salía del lomo, y la última de dragón o serpiente, que nacía en la cola. Pero todos coincidían en los tres animales amalgamados de alguna forma.

Quimerismo: Los extraños casos genéticos de dos o más seres habitando en un solo cuerpo. (Getty) Quimerismo: Los extraños casos genéticos de dos o más seres habitando en un solo cuerpo. (Getty)

Sin embargo, el quimerismo es muy real aunque los expertos no están seguros de cuántas quimeras humanas existen en el mundo. Se cree que la condición es bastante rara y podría ser cada vez más común con ciertos tratamientos de fertilidad, como la fertilización in vitro, pero esto no está probado.

Sólo unos 100 o más casos de quimerismo humano han sido registrados en la literatura médica moderna. Además, este trastorno también puede afectar a los animales, que a menudo causa dos tipos distintos de colorantes en diferentes mitades del mismo animal, como dos ojos de diferentes colores.

CAUSAS Y TIPOS DE QUIMERISMO



Las personas pueden experimentar uno de varios tipos de quimerismo. Cada uno tiene una causa ligeramente diferente y puede provocar diferentes síntomas:



- Quimerismo gemelo: Una forma más extrema de quimerismo puede ocurrir cuando se concibe un par de gemelos y un embrión muere en el útero. El feto sobreviviente puede absorber algunas de las células de su gemelo fallecido. Esto le da al feto superviviente dos grupos de células: la suya propia y algunas de sus gemelas.

- Microquimerismo: En los humanos, el quimerismo ocurre más comúnmente cuando una mujer embarazada absorbe unas pocas células de su feto. También puede ocurrir lo contrario, cuando un feto absorbe unas pocas células de su madre.



Estas células pueden viajar al torrente sanguíneo de la madre o del feto y migrar a diferentes órganos. Pueden permanecer en el cuerpo de una madre o en el cuerpo de un niño durante una década o más después del parto.



- Quimerismo artificial: Un tipo similar de quimerismo puede ocurrir cuando una persona recibe una transfusión de sangre , un trasplante de células madre o un trasplante de médula ósea de otra persona y absorbe algunas de las células de esa persona. Esto se llama quimerismo artificial.



- Quimerismo tetragamético: En otros casos, las quimeras humanas se desarrollan cuando dos espermas diferentes fertilizan dos óvulos diferentes. Luego, todas estas células se fusionan en un embrión humano con líneas celulares cruzadas. Esto se llama quimerismo tetragamético.

CASOS INUSUALES



En 2002, un grupo de investigadores publicó en la revista New England Journal of Medicine el extraño caso de Karen Keegan, de Boston. Esta mujer descubrió que dos de sus tres hijos no descendían de ella, y por lo tanto no eran compatibles para un trasplante de riñon.

Resulta que Keegan, luego de pruebas posteriores, descubrió que el ADN de su sangre era distinto del de sus ovarios donde había células con un material genético diferente. Por lo que generaron los óvulos de los que nacieron sus hijos.

Ese mismo año la estadounidense Lydia Fairchild estuvo a punto de perder la custodia de sus hijos, tras separarse de su marido, debido a que una prueba de ADN de rutina dio como resultado que ella no era la madre, pese a haberlos parido. Los exámenes posteriores de ADN sugerían que tenía más posibilidades de ser la tía de sus hijos que su madre.

También está el caso de un hombre, cuya identidad se mantuvo en reserva, cuyas pruebas de paternidad revelaron que su hijo era en realidad su sobrino. Un hecho imposible debido a que este hombre no tenía ningún hermano. Las pruebas posteriores revelaron que el ADN de su saliva era distinto al de su semen, por lo que técnicamente era el 'tío de su propio hijo'.

Pero quizá uno de los casos más llamativos es el de la cantante y modelo Taylor Muhl, quien tiene quimerismo gemelo, es decir, absorvió a su hermana gemela antes de nacer, por lo que su cuerpo alberga dos ADN distintos, hecho que se ve caracterizado en su propia piel.

DATOS



- Los animales también pueden nacer con estos trastornos, siendo sus características más visibles que en los humanos, pues estos presentan la mitad de su cuerpo completamente distinta a la otra, mostrando un sorprendente contraste.



- Para los casos de quimerismo que causan características intersexuales, existe un riesgo de infertilidad. Además, las quimeras gemelas pueden experimentar una mayor tasa de enfermedades autoinmunes.



Con información de BBC, Live Science, National Institute of Health, Healthline.