Se trata del proyecto “Recuperación de pasturas degradadas empleando microorganismos benéficos y leguminosas asociadas con un sistema silvopastoril en Cuñumbique-San Martín -Perú”, el cual aplicó un sistema silvopastoril (combinación de especies forestales, frutales o animales sin la presencia de cultivos) empleando leguminosas (plantas que tienen gran importancia en la alimentación del ser humano) y microorganismos (bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos micorrízicos arbusculares) con el objetivo de recuperar los suelos degradados de pastura en la región San Martín.

La investigación que es de gran utilidad para agricultores, ganaderos y especialistas en sistemas silvopastoriles, fue desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín y estuvo a cargo del biólogo Winston Franz Ríos Ruiz. Su ejecución duró un periodo de 3 años -11 meses y contó con un financiamiento de 440 mil soles, otorgado por ProCiencia, unidad ejecutora del Concytec.

La investigación tuvo lugar en la sub cuenca de Mayo, ubicada en Cumbuñuque (San Martín), en donde se utilizaron microorganismos benéficos nativos que fueron aislados de las áreas degradadas trabajadas, siendo multiplicados en plantas trampa y evaluados en condiciones de invernadero. Asimismo, tanto los microorganismos como las leguminosas en conjunto con un sistema silvopastoril, fueron evaluados en parcelas experimentales de pasturas.

Del mismo modo se evaluó la eficiencia técnica así como indicadores de producción animal, servicios ambientales y socioeconómicos. Igualmente se transfirió la tecnología a los ganaderos del lugar, se les brindó capacitación, talleres y días de campo para el uso correcto de las leguminosas y gramíneas, (su nombre científico es Poaceae, cuenta con más de 12 mil especies y algunas de ellas son aptas para el consumo humano a través de granos de cereales, aceites o harinas).

Es importante mencionar que además de lograr la recuperación de los suelos degradados, también se desarrollaron dos artículos científicos: “Microbiological indicators of tropical soils quality in ecosystems of the north-east area of Peru” y “PGPR Characterization of NonNodulating Bacterial Endophytes from Root Nodules of Vigna unguiculata (L.) Walp”, 3 tesis de pregrado y uno de posgrado (titulado con grado de Magister), y una ponencia realizada en la International Conference of Mycorrhiza, realizado en Mérida (México).

El objetivo del proyecto fue recuperar los suelos degradados de pastura en la región San Martín con el uso de leguminosas y un sistema silvopastoril.