El Programa Nacional de Investigación y Estudios Avanzados (ProCiencia), unidad ejecutora del Concytec, ha presentado planes para crear probióticos con el objetivo de proteger la salud intestinal de los pollos de engorde, controlar posibles infecciones y mejorar la producción de la industria, beneficiando a tanto la empresa como los compradores.

La industria avícola aporta la mayor cantidad de proteína animal a la dieta humana. Pensando en los beneficios y su aumento, se han aplicado antibióticos “promotores de crecimiento (PC)” que sin cuidado en los microorganismo puede crear enfermedades como la Salmonelosis y riesgo de resistencia antimicrobiana.

Para evitar el uso excesivo, se planteó el proyecto: “Formulación de un probiótico a base de actinomicetos aislados de gallinas andinas y hormigas cortadoras de hojas para mejorar la salud intestinal y la producción de pollos de engorde”, creando un aditivo natural como fórmula probiótica (microorganismos vivos capaces de asegurar el equilibrio microbiano intestinal) que permite el crecimiento de microorganismos benéficos que favorecen al rendimiento productivo, la inmunoestimulación y además controlan la proliferación de microorganismos patógenos y oportunistas.

La fórmula probiótica está basada en actinomicetos, aislados estratégicamente de gallinas andinas criadas en libertad y actinomicetos simbióticos de hormigas cortadoras de hojas. Los actinomicetos son bacterias que controlan patógenos, la bioremediación y biodegradación de compuestos recalcitrantes mediante la creación de enzimas de gran interés y uso en la industria.

Aparte se descubrió actinomicetos en el intestino de un ave longeva criada en libertad, la cual no había sido vacunada, ni expuesta a los antibióticos promotores de crecimiento. De los actinomicetos aislados se seleccionaron por sus características probióticas in vitro, 3 bacterias que según estudios in vivo, mejoraron la integridad intestinal y mostraron un aumento de los parámetros productivos de pollos de engorde, engordando mientras consumían menos alimento.

Por estos estudios se llegó a crear varias tesinas (de grado y posgrado) y ser la charla principal en dos conferencias internacionales.

Se crean nuevos probioticos para permitir a los pollos engordar sin consumir mucho.