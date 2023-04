El alcohol no es solo una bebida. Beber en sí significa también, muchas veces, el estar en contacto con otras personas, impulsar relaciones sociales, y festejar por todo lo alto. Aún así, hay mucha gente que encuentra agotador todo el proceso, prefiriendo no beber. Aún así, muchas personas se encuentran presionadas a beber en situaciones sociales, para no ser tachados como “bichos raros”.

Mucha gente empieza a beber, justamente, por la presión social. Cuando están en grupos de amigos, no quieren ser rechazados o ignorados, así que sucumben a beber; a pesar de que tengan inicialmente dudas. En una entrevista dada a la página Hipertextual; Carlos Serrano (psicólogo y director de Serrano y Martín psicólogos) explicó sus propias teorías en base a los actos de la gente. “Beber en espacios sociales puede estar influido por la presión social que ejercen en nosotros nuestros amigos, compañeros de trabajo o incluso la propia familia. Y también por la necesidad de pertenecer y ser aceptado a nivel social, algo que a nivel psicológico influye mucho en nosotros y en nuestras conductas”.

Siguió razonando en el tema. “Las consecuencias positivas que obtenemos en dichas situaciones refuerzan poderosamente las conductas de beber alcohol. Eso es así porque a todos nos gusta sentirnos pertenecientes a un grupo. Si obtenemos este tipo de beneficios, así como la aprobación social, será probable que el hecho de beber socialmente se mantenga en nuestra vida”.

Por ende, muchas personas se consideran bebedoras sociales; solo beben en compañía de otros. Y aún así, algunos decantan por beber dando alguna excusa en particular para evitar acercarse al trago. Aún así, es complicado, cuando muchos componentes de la sociedad te influyen para beber. “Hay países donde el consumo está más normalizado que en otros. O incluso el hecho de ser hombre o mujer. Por ejemplo, puede darse el caso de que los hombres beban más que las mujeres, seguramente no por algo biológico, sino por cómo la cultura nos moldea para comportarnos de una u otra manera”, explica Serrano.

Hay personas que son más vulnerables a beber que otras, comenta Serrano. “si una persona ha tenido familiares con estas conductas de quienes haya podido aprender, o si tiene pocas habilidades asertivas. O si se encuentra en un estado depresivo o en una situación de vida precaria”.

Aunque, más que personas individuales, Serrano piensa en sí, que la sociedad empuja a uno a beber más de lo debido. Pocas opciones de bebidas en mercados y fiestas lleva a que la gente por obligación se lleve por el alcohol.

¿Qué se puede hacer?

Ante todo, Serrano cree que siempre es necesario que una personas se guie por sus instintos que el seguir lo que le impone el populacho. “Analiza primero cómo es tu entorno social, si este te coacciona o ridiculiza cuando quieres comportarte tal como quieres ser. ¿Es este un buen lugar en el que querer socializar? Seguramente no. Piensa que, aunque nos cueste, prescindir de este tipo de gente nos ayudará a ser más coherentes con nosotros mismos y nos motivará a tomar estas decisiones”.

VIDEO RECOMENDADO

Video: Javier Zapata