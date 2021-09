Dejar de ir al médico porque algunos síntomas pueden ser vergonzosos es algo bastante común, más de lo que debiera ser en realidad. Sin embargo, es muy importante dejar de lado ello si nuestra salud está en riesgo. Este es el caso de un hombre que acudió a un hospital dos años después de experimentar eyaculación anal.

Sí, no hay mucho que explicar respecto a este síntoma, el semen del hombre no salía por el lugar correcto, sino, un poco más atrás. Sin embargo no era lo único que tenía fuera de lugar.

Entre los síntomas también ubicaba que la orina también salía por su ano, a veces acompañada de gas o heces, un desorden total que acompañaba a un dolor testicular agudo. Digamos que tenía un desorden a nivel de excreción de residuos.

El hombre de 33 años, acudió finalmente al Hospital Universitario de Texas, cuando ya el dolor testicular parecía insoportable. Es aquí donde confiesa padecer de eyaculación anal y los otros síntomas antes mencionados, por dos largos años.

Sin embargo, el primer vistazo del examen médico solo revelaba una hinchazón en uno de sus testículos, pero que no explicaba el resto de síntomas. Asimismo, detectaron una infección de orina, y al realizar una prueba digital, vieron un defecto en la pared del recto.

Finalmente, llegó la tomografía computarizada, que fue clave para el diagnóstico del paciente en problemas: Una fístula, es decir, una conexión anormal entre dos órganos.

Esta fístula había creado una incómoda conexión entre su ano y su uretra, sin embargo, la pregunta que se formularon, y que también estás pensado es: ¿Cómo se originó esta fístula?

La respuesta estaba en su historial médico, pues el paciente era drogodependiente y cayó en coma poco tiempo antes de empezar con estos incómodos síntomas. Durante su estado de coma, se le había colocado un catéter para extraer la orina, lo cual posiblemente dejó esta fístula.

El curioso caso del hombre que eyaculaba por el ano y la importancia de acudir al médico. (Getty Referencial)

La historia tuvo un final feliz, pues se reparó la fístula con cirugía y el tratamiento con antibióticos hizo que esta parte de su vida, tras dos años padeciendo síntomas que era incapaz de confesar, terminara. Meses después los síntomas habían desaparecido y su vida había vuelto a la normalidad.

Este caso es un llamado de atención tanto a médicos, quienes deben tener un mejor cuidado tras la colocación de material médico, como los catéteres; así como a los pacientes a acudir al médico cuando sientas que algo con tu cuerpo no va bien, por más vergonzoso que sea el síntoma, es importante la asistencia médica oportuna.