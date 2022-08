Desde muy niña soñaba con conocer las estrellas. Desde su pueblo Marripón en Lambayeque, donde no había electricidad, una pequeña de apenas seis años de edad quería alcanzar y conocer de cerca las luces incandescentes del cielo profundo. Tres décadas después Aracely Quispe Neira puede decir que lo logró. A sus 40 años, trabaja en la NASA como científica y posee siete grados académicos. Hace unas semanas recibió un reconocimiento del Senado de Estados Unidos por ser la primera mujer latinoamericana en haber liderado tres misiones espaciales exitosas: la Misión de Medición a las Lluvias Tropicales, el Orbitador de Reconocimiento Lunar y el sonado lanzamiento del Telescopio Espacial James Webb. Aracely no solo conoce de cerca a las estrellas; busca aproximarlas a la humanidad.

El camino de la científica peruana ha sido de largo aliento, de disciplina y sacrificio. Detalles de los cuáles hoy tiene recompensas. Una de ellas es su marca personal que lleva las iniciales de su nombre “AQN”.

Aracely dejó sus oficinas en la NASA por unos días para visitar el Perú y ver la realidad de la educación en los colegios públicos y el estado de las investigaciones científicas peruanas. Ha prometido regresar pronto.

La ingeniera peruana formó parte del equipo que realizó el lanzamiento del Telescopio Espacial James Webb. FOTO: Composición.

¿Qué te motivó a conocer el espacio?

A los seis años estaba en el campo de un pueblo muy pequeño donde falta el fluido eléctrico, miraba la luna, las estrellas y me preguntaba si se podría llegar ahí. En esa época había una transmisión del astronauta Neil Armstrong pisando la luna por primera vez y dije ‘¡wow!, cómo es esto posible, los humanos sí pueden llegar muy lejos’. Creo que ahí despertó mi interés por el universo. Obviamente no sabía qué era la agencia aeroespacial en ese momento, ni cómo estudiar ese tipo de carrera, pero yo creo que ahí nace mi primer interés por la ciencia.

¿Después de eso qué pasó?

Yo vivía en un pueblito que se llama Marripón, al norte del Perú, en Lambayeque. Por problemas familiares mis padres se separaron, luego vino el divorcio cuando yo estaba en una edad muy difícil. Fui a estudiar a Motupe, luego a un colegio nacional de Chiclayo. Éramos solo tres hermanas y mi madre. Recuerdo que yo obtuve una beca para estudiar karate y me volví cinturón negro. Me terminó gustando mucho la actitud y aptitud de este deporte. Incluso, terminé compitiendo en el ámbito internacional y así fue que llegué hasta EE.UU.

¿Cuántos años tenías?

Tenía 13 o 14 años cuando empecé, a los 17 ya era cinta negra y ya competía en otros países. El karate fue el trampolín que me abrió las puertas internacionalmente. Al salir del colegio estudié Computación e informática. Luego pasé a estudiar para ser analista de sistemas en el Perú. Fui una estudiante destacada en ambos campos. Cuando obtuve la residencia (en EE.UU.) por el karate se me abren las puertas para estudiar inglés. Posteriormente hice otras carreras que me permitieron tener la pasantía en la NASA.

¿Cuántas carreras estudiaste?

Mi madre siempre me preguntaba: ‘hija, ¿cuándo vas a parar de estudiar?’ Pero a la vez me decía que si eso es lo que amaba, que lo hiciera. Tengo siete grados académicos: Ingeniería de Sistemas, Computación e Informática, Ingeniería Tecnológica Espacial, Ingeniería Astronáutica, Maestría en Ingeniería Astronáutica, Maestría en Inteligencia Geoespacial, recientemente egresada en la Universidad de Maryland y un doctorado en Ciencias.

Ha sido un camino largo.

Muy sacrificado. No ha sido fácil para mí. Tuve que restringirme de muchas cosas, como el confort, las reuniones por una tesis o una investigación, dormir menos. Entonces ese es el mensaje y por eso estoy aquí, porque soy una persona que quiere contribuir con la niñez en el Perú.

¿Por qué?

Porque he sentido que el camino no ha sido fácil y hay muchos que intentan recorrerlo también. No me gustaría que esos sueños se trunquen, sobre todo en el Perú. Tengo una marca personal “AQN Internacional” que me permite difundir a través de la educación y empoderamiento de las mujeres ofreciendo un número de oportunidades. Le doy la bienvenida a todos los niños, mujeres y madres a conocer un poco más de estos proyectos. Vengo a fomentar y ha romper el paradigma negativo del ‘no puedo’. Es muy bonito y todo lo he hecho con recursos propios a través de mi marca.

Uno de sus últimos logros ha sido liderar la puesta en órbita del telescopio Telescopio espacial James Webb. ¿Cuál es su importancia?

El proyecto tiene una duración aproximadamente de 30 años. Su principal meta es estudiar los orígenes del universo, desde su formación con el famoso ‘big bang’. Estuve desde la etapa del prelanzamiento, que duró unos 5 años, y el año siguiente, que fue el lanzamiento histórico. Fueron seis años en total. Es un megaproyecto con tres colaboraciones internacionales entre la Agencia Europea Espacial, la Agencia Canadiense y la NASA. El proyecto reunía a mil profesionales de todo el mundo, entre ingenieros, tecnólogos, científicos de todas las ramas. Pero antes de eso estuve en otra misión: el rehabilitador del reconocimiento lunar RLO, que me dio la experiencia. Ingresé como ingeniera de pruebas y terminé como líder de operaciones al espacio. Y es por eso que pude ser candidata en el proyecto James Webb. En cada proyecto se postula de cero.

Hace poco la condecoraron en el Senado de los EE.UU.

Sí, reconocieron mi experiencia científica, el empoderamiento a la mujer y me felicitaron por ser una peruana de éxito. Fue un orgullo y un honor.

Auto ficha

“Soy Aracely Quispe Neira, tengo 40 años y soy científica e investigadora de la NASA. El año pasado participé del lanzamiento del Telescopio James Webb, que estudia el origen del universo. Hoy por hoy tengo mi marca personal AQN Internacional, que busca incentivar proyectos de ciencias en el mundo”.

“Mis inspiraciones son mi madre y mi abuela. Mi madre porque es una mujer tenaz. Ella se quedó con tres hijas y terminó la universidad. Hizo de todo para sobrevivir y darnos lo mejor. Mi abuela porque la apoyó en su desarrollo. Ellas dos son mis más grandes pilares”.

“Los sueños son nuestros, no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. No debemos olvidar que todo trabajo con un éxito detrás es el producto de la disciplina y perseverancia. Mi consejo para todos los niños y niñas es que no se rindan porque todo es posible”.