¿Tu perro siente amor por ti? Esto dicen los expertos

El perro es considerado como el mejor amigo del hombre, y sin duda lo es en varios aspectos. Sin embargo, existe una duda que para muchos parece respondida desde hace tiempo, pero que a los expertos los mantiene en constante investigación: ¿los perros son capaces de sentir amor?

Si bien es cierto que muchos de los saltos, ladridos, lamidas y movidas de cola podrían significar que el perro realmente te quiere, o en todo caso te considera parte importante de su manada. ¿Es esto la manifestación de la compleja emoción social que conocemos como amor?

¿CUESTIÓN DE HORMONAS?



Estudios demostraron que las estructuras cerebrales y cambios químicos de los perros son iguales a las que posee el ser humano. Por lo que muchas reacciones concuerdan con una serie de expresiones sentimentales más básicas.

Por ejemplo, tanto el hombre como los canes producimos oxitocina, que es la hormona asociada a los sentimientos de apego y confianza. A esto se suman estudios previos que demostraron la liberación de esta hormona en los canes que escuchaban la voz o percibían el olor de sus dueños.

NIÑOS ETERNOS



Según el profesor emérito en el Departamento de Psicología de la Universidad de British Columbia, Stanley Coren, los canes tienen la mente equivalente a la de un niño de dos años de edad, por lo que son capaces de sentir emociones básicas como miedo, ira, alegría y sorpresa.

Sin embargo, sentimientos más complejos como vergüenza, culpa u orgullo, que son desarrolladas en los humanos a partir de los cinco años, no podrían ser comprendidos por los perros.

Por lo tanto, el también autor de varios libros sobre el comportamiento de los perros, concluye que es complicado determinar si sientes amor, pues no existe un sólo tipo de amor.

"El amor que uno siente por la patria es completamente distinto al que se siente por la madre o por un amigo, es por eso que en psicología se habla de afecto y no de amor como tal", explica Coren.

"Las conductas afectivas en estos animales no se pueden negar. Por ejemplo, si un perro crece con otro can y ese muere, el animal pasa a través de un proceso de pérdida comparado al perder a un amigo o un padre. Los perros desarrollan un fuerte lazo", agrega.

EXPERIENCIA Y PENSAMIENTO



Por su parte, la científica que estudia la cognición del perro y autora de varios libros sobre el tema, Alexandra Horowitz, considera que el amor puede dividirse en dos aspectos: la experiencia y el pensamiento.

Los perros muestran tener experiencia, que se ve traducida en una serie de comportamientos repetitivos que evidencia afecto, lo que muchos consideramos como muestras de amor, informa Los Angeles Times.

Sin embargo, al no tener un lenguaje que los humanos usan para darle sentido y hablar de este sentimiento, el pensamiento de los perros sería distinto. Horowitz recalca que no es posible saber si lo que sienten estos animales es igual a lo que nosotros sentimos y conocemos como amor. Al menos todavía.

DATOS



- Es importante recalcar que los perros no son pequeñas personas, por lo que no es recomendable comparar sus conductas con la de los humanos o tratarlos como tales.



- No se puede asegurar que el perro entenderá todo lo que uno le dice. Sin embargo, al tener una mente similar a la de un niño de dos años, pueden comprender los tonos y sonidos que uno hace para tratar de comunicarse con los menores de dicha edad.



- "Hay que entender que los perros no son robot, sienten, piensan y tienen cierto nivel de conciencia, pero no creo que se pueda tener discusiones filosóficas con ellos", finaliza Coren.