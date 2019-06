¿Es peligroso tocar la mollera? Conoce los mitos y verdades sobre esta parte del bebé [FOTOS]

Las fontanelas, coloquialmente llamadas mollera, son las áreas blandas en la cabeza de un bebé , generadas por las separaciones que se observan entre los huesos del cráneo , como parte de su desarrollo normal durante aproximadamente 12 a 18 meses.

Estas desaparecen a medida que el niño crece, y los huesos que conforman el cráneo se fusionan formando las típicas suturas, ya en la edad adulta. Después de dicho proceso, estas suturas permanecerán así durante el resto de vida de la persona.

El cráneo del bebé está compuesto por seis huesos:



- El hueso frontal

- El hueso occipital

- Dos huesos parietales

- Dos huesos temporales

Estas placas óseas cubren el cerebro y están unidas entre sí mediante un material fibroso denominado suturas. Sin embargo, al momento de nacer, se encuentran ligeramente separados.

Esta separación de los huesos del cráneo en los bebés tiene una razón importante: le dan flexibilidad al cráneo al momento del nacimiento, debido a que estos huesos no están articulados de una manera firme, permitiendo que la cabeza del bebé se abra paso a través del canal de parto. Además, estas son necesarias para el desarrollo y el crecimiento del cerebro del bebé.

Normalmente existen dos fontanelas al momento de nacer:



- Fontanela anterior (también denominada punto blando). Es la unión donde se encuentran los dos huesos frontales y los dos huesos parietales. La fontanela anterior permanece blanda hasta alrededor de los 18 meses a los 2 años de edad.



- Fontanela posterior. Es la unión de los dos huesos parietales y el hueso occipital. Por lo general, la fontanela posterior se cierra primero, antes que la fontanela anterior, durante los primeros meses de vida.

CARACTERÍSTICAS Y CUIDADOS DE LAS FONTANELAS



La palpación de las suturas y de las fontanelas craneales es una de las maneras para determinar el crecimiento y el desarrollo de los niños. A través de este procedimiento se puede evaluar la presión intracerebral, palpando la tensión de las fontanelas. Sin embargo, este procedimiento solo puede ser realizado por un especialista médico, como el pediatra.

Las fontanelas abultadas pueden ser signo de un aumento en la presión dentro del cerebro. Para lo cual, es posible que se requiera una tomografía o resonancia magnética para ver la estructura del cerebro y de ser así, requerir una intervención quirúrgica.

Las fontanelas hundidas y deprimidas algunas veces son un signo de deshidratación.

CONSEJOS



Contrario a lo que muchos piensan, las fontanelas son membranas fibrosas, gruesas y resistentes, que el pediatra las suele tocar en cada revisión para evaluar si se cierran con normalidad. Por lo que se pueden tocar sin miedo pero con el mismo cuidado que se tiene con cualquier otra parte del cuerpo del bebé. Se puede lavar, peinar y cepillar como el resto de la cabeza. A Continuación algunos consejos:



- Si el bebé tiene un tamaño anormalmente grande o pequeño de la fontanela, este puede ser reflejo de una enfermedad, al igual que el cierre temprano o muy tardío.

- Lo normal es que la fontanela se cierre antes en los niños que en las niñas y de media ocurre entre los 13 ó 14 meses.

- El tamaño de la cabeza no va unido a la capacidad intelectual. Si la cabeza se cierra demasiado pronto, el cerebro no tiene espacio para crecer y podría provocar una serie de problemas.

- La fontanela no requiere cuidados especiales y no pasa nada por tocarla delicadamente.

- Si se da un pequeño golpe en la cabeza no hay que alarmarse en exceso, ya que la fontanela evita que la presión se concentre dentro del tejido cerebral.

- No hay que ser alarmistas sobre el cuidado de los bebés. Sólo en el caso de que la fontanela del bebé permanezca hundida o excesivamente abombada, sin motivo aparente, es cuando se debe acudir con urgencia al pediatra.

- Existen algunos mitos sobre la fontanela como la de "soplarla" cuando el bebé llora o masajearla para que para que no se abombe o se cierre. Pero esto es completamente falso. De hecho, los masajes en esta zona posiblemente provoquen que la fontanela se cierre antes de tiempo.

Con información de Stanford Children's Health, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Hacerfamilia.com, Familia y Salud.