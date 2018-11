'Oumuamua': El viajero espacial de "una civilización alienígena", según científicos [VIDEO]

Oumuamua significa "mensajero de lejos que llega primero" en hawaiano, y es el nombre con el que los astrónomos del sistema de sondeo continuo Pan STARRS, de la Universidad de Hawái , bautizaron a un misterioso objeto que desde su primera aparición ya presentaba muchas curiosidades.

Tras ser detectado en trayecto hacia nuestro Sistema Solar en octubre de 2017, 'Oumuamua' presentaba una forma extraña para ser un asteroide. Este mide 400 metros de largo, su ancho era diez veces menor y su superficie era rojiza. Además de rotar de manera veloz, tenía una trayectoria caótica y su brillo cambiaba de manera abrupta.

Al inicio de la discusión, los especialistas mantenían dos hipótesis: Este era un asteroide o un cometa. "Probamos muchas alternativas plausibles y la más factible es que Oumuamua debe ser un cometa y que los gases que emanan de su superficie están causando las pequeñas variaciones en su trayectoria", indicó en su momento David Farnochhia, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Sin embargo, luego de tres días de seguir su trayectoria, Oumuamua fue perdido de vista, para volver a aparecer con más extrañas características. Otros astrónomos mostraron sus dudas sobre si se tratase de un cometa, ya que no detectaron la característica cola de gas y hielo que suelen tener estos viajeros espaciales. Además, su extraño movimiento parece responder a que este fue impactado por otro objeto en algún momento de su historia.

ORIGEN ARTIFICIAL. ¿EXTRATERRESTRES?



Pero lo que sin duda llamó la atención de la prensa internacional fue el estudio que presentaron unos investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, en Estados Unidos. Ellos tienen entre sus opciones un posible "origen artificial".

Los astrónomos Shmuel Bialy y Abraham Loeb, autores de este estudio, consideran que "'Oumuamua' puede ser una sonda totalmente operacional enviada de manera intencional a las proximidades de la Tierra por una civilización alienígena o son los restos de un equipo tecnológico avanzado (una vela solar extraterrestre)".

Para llegar a esta idea, los astrónomos se basaron en la alta velocidad y trayectoria caótica que presentó este objeto en los primeros días de su avistamiento. "Este es el primer objeto descubierto en el Sistema Solar que se originó fuera del Sistema Solar. Desde su descubrimiento, Oumuamua ha mostrado características inusuales, eso lo hace un objeto raro, perteneciente a una clase de objeto no vista antes", refirió Loeb a BBC.

Una peculiaridad que estos astrónomos no dejaron pasar desapercibida es el inusual aumento de velocidad de Oumuamua. Descartando la cola de un cometa, que este objeto no tiene, este aumento de velocidad respondería a la "radiación solar" que habría sido captada por las velas solares del objeto para usarlas como energía de impulso.

Esta tecnología es similar a la que se ha usado para la sonda IKAROS, lanzada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA, por sus siglas en inglés) en 2010 con destino al planeta Venus. Es decir, una tecnología ya conocida por el hombre y efectiva para realizar largas travesías en el espacio.

DISCREPANCIAS



El estudio ha sido tildado de exagerado por algunos científicos quienes consideran que primero que se deberían agotar todas las opciones posibles sobre su origen y características.

"No estoy muy convencido y honestamente creo que el estudio es bastante defectuoso [...]. Carl Sagan dijo una vez: 'Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias' y este documento carece claramente de pruebas y no hay pruebas extraordinarias", refirió a CNN Alan Jackson, miembro del Centro de Ciencias Planetarias de la Universidad de Toronto.

Por su parte, la Alan Fitzsimmons, astrofísico de Queen's University en Belfast, señaló en una entrevista a AFP que los argumentos del estudio se basan en "números con grandes incertidumbres".

La astrofísica Katie Mack, de la Universidad de Carolina del Norte, opinó al respecto: "Los científicos están felices de publicar una idea extravagante si no tienen la más mínima 'posibilidad' de equivocarse. Pero incluso ellos mismos probablemente no la crean hasta que las demás posibilidades no se hayan agotado una docena de veces".

Lo cierto es que el Oumuamua es un extraño objeto que aceleró su velocidad durante su visita a nuestro sistema solar, pasando cerca a la Tierra, para luego alejarse en una trayectoria parabólica, un movimiento muy parecido al de las sondas artificiales lanzadas desde la Tierra.