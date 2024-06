Los omega-3 son ácidos grasos esenciales, importantes para la salud, pero que nuestro organismo no los produce de forma natural, por lo que nos vemos obligados a obtenerlos de lo que ingerimos. Estos se encuentran principalmente en el pescado azul y los suplementos de aceite de pescado. Sin embargo, un reciente estudio ha generado una duda razonable sobre el consumo de estos últimos.

Hay tres tipos principales de omega-3. El ácido alfa-linolénico (ALA) es necesario para que el cuerpo produzca ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). EPA y DHA son importantes para el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones y los sistemas inmunológico y hormonal. El DHA también es importante para el desarrollo de la retina, el cerebro y el sistema nervioso de los bebés y de ahí su inclusión en muchas fórmulas lácteas para los recién nacidos.

Como las personas solo pueden convertir pequeñas cantidades de ALA en EPA y DHA, necesitan comer alimentos que los contengan y por ello se ha desarrollado toda una industria para proveer de estos compuestos en los aceites omega-3, de los cuales se dice que tienen numerosos beneficios para la salud cardiovascular.

Sin embargo, una investigación reciente publicada en la revista BMJ Medicine muestra que, si bien los suplementos de aceite de pescado podrían reducir el riesgo para quienes ya padecen una enfermedad cardiovascular, también pueden aumentar el riesgo de que se desarrolle una afección cardíaca o un derrame cerebral en primer lugar.

Omega 3





¿QUÉ SE DESCUBRIÓ EXACTAMENTE?





Este es un estudio realizado entre más de 400 mil participantes libres de enfermedades cardiovasculares del Reino Unido, durante una media de 12 años. En este se observó que el impacto de tomar suplementos de aceite de pescado en el desarrollo de afecciones cardíacas como fibrilación auricular (latidos cardíacos irregulares), ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. También evaluaron si estos suplementos afectaban la progresión de las enfermedades cardíacas.

Descubrieron que el uso regular de suplementos de aceite de pescado se asociaba con un riesgo 13% mayor de desarrollar fibrilación auricular y un riesgo 5 % mayor de sufrir un derrame cerebral. Pero el estudio también mostró que estos suplementos se asociaban con un riesgo 15% menor de progresar de fibrilación auricular a un ataque cardíaco, y un riesgo 9% menor de progresar de insuficiencia cardíaca a la muerte.

“El uso regular de suplementos de aceite de pescado podría ser un factor de riesgo de fibrilación auricular y accidente cerebrovascular entre la población general, pero podría ser beneficioso para la progresión de la enfermedad cardiovascular desde fibrilación auricular hasta eventos cardiovasculares adversos importantes, y desde fibrilación auricular hasta la muerte”, se lee en las conclusiones del estudio.

Es decir, que el consumo de suplementos de aceite de pescado son efectivos para aquellas personas que ya fueron diagnosticadas con estas afecciones cardíacas, pero no tan recomendables para personas libres de estas enfermedades.

Enfermedades cardiovasculares





Entonces, ¿es el omega-3 bueno o malo para la salud?





La respuesta corta es que el omega-3 SÍ es bueno para la salud, pero la importancia radicaría en cómo lo obtenemos para nuestro organismo, si de suplementos de aceite de pescado o del pescado mismo. Y en este aspecto, el National Health Service del Reino Unido (NHS) lo aclara bastante bien.

El NHS recomienda comer al menos una porción de pescado azul a la semana para ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben consumir más de dos porciones, o 140 g por semana.

Por el contrario, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido no recomiendan el uso de suplementos de omega-3 para prevenir enfermedades cardiovasculares o prevenir otro ataque cardíaco, a menos que su médico de cabecera los recete para niveles elevados de triglicéridos.

“Los suplementos de omega-3 no se recomiendan en la población general del Reino Unido. Esto se debe a que la evidencia de los beneficios no es concluyente”, refiere la Asociación Dietética Británica, según informa The Guardian.

Por si fuera poco, estudios anteriores han encontrado poca o ninguna evidencia de que los suplementos que contienen omega-3 EPA y DHA reduzcan el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral o morir por una enfermedad cardíaca. Y un gran estudio realizado en los Estados Unidos encontró que los suplementos de aceite de pescado solo eran beneficiosos para las personas que no comían pescado.

Entonces, las conclusiones son bastante claras. A menos que no se padezca de una enfermedad cardiaca diagnosticada o que sea recetado por su médico de cabecera, es mejor obtener el omega-3 de manera más natural.

Este es el pescado con omega-3 que ayuda a combatir el colesterol. (Foto: iStock)





¿De dónde obtener el omega-3 de forma natural?





El pescado es la principal fuente de omega-3, específicamente el pescado azul. Dentro de esta categoría tenemos a la caballa, el salmón y las sardinas como una rica fuente de omega-3 EPA y DHA. Los pescados blancos como el bacalao, el eglefino y la solla, y los mariscos, también contienen omega-3, pero en niveles mucho más bajos que el pescado azul.

Pero para las personas que no consumen carne, también pueden obtener omega-3 de la linaza, las semillas de chía, las nueces, la colza, la soja y todos los aceites elaborados con ellas.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO