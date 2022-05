El constante aumento de la temperatura atmosférica y de las aguas podrían provocar cambios serios en nuestro planeta, uno de esos efectos peligrosos sería la extinción de los arrecifes de coral, que podrían desaparecer a fines de este siglo en el mejor de los escenarios.

Eso es lo que apunta un modelo computacional de código abierto que predice cómo el calentamiento global en los mares provocará efectos negativos en las poblaciones de coral en todo el Atlántico occidental, en zonas como Cayos de Florida, las Bahamas y el Caribe.

Según estas proyecciones del calentamiento en los océanos, el modelo calcula cómo las poblaciones de coral empezará a desaparecer a medida que aumente la temperatura, a no ser que encuentren un modo de adaptarse y prosperar.

“Este modelo predice que el calentamiento de los océanos reducirá la capacidad de las larvas de coral migratorias para reponer los arrecifes que se han blanqueado y muerto. El modelo no sella el destino de los arrecifes de coral, pero es una gran llamada de atención”, dijo en un comunicado el profesor asistente del Departamento de Oceanografía y Ciencias Costeras de LSU (Universidad de Luisiana Stata) Dan Holstein, cuyo trabajo se publica en un nuevo artículo en la revista Coral Reefs.

Y es que debemos comprender que el calentamiento global que afecta a los mares y océanos hace que cambien también las condiciones y desequilibra los diversos ecosistemas, tal y como sucede sobre la tierra.

“El estrés térmico no es el único problema que enfrentan los corales, pero se considera que es el más grande”, dijo Holstein. “Y cuánto carbono ponemos en la atmósfera es algo que podemos decidir. De hecho, podemos hacer algo al respecto”.

Ahora la pregunta es: ¿Qué podemos hacer?

Los corales son animales marinos que coexisten en una relación de simbiosis con algas marinas para poder subsistir. Estas viven dentro de los tejidos de coral y producen una serie de azúcares para el coral, mediante la fotosíntesis.

Al calentarse el ambiente de las aguas, esta simbiosis se quiebra, lo que lleva a un efecto conocido como “blanqueamiento de coral”, algo peligroso para los corales, pues los puede llevar a morir de hambre.

El modelo examina cómo son de resistentes las diferentes poblaciones de coral en relación a los cambios de temperatura. La adaptabilidad de estas deberían ser un punto a tener en cuenta con el tiempo.

Los arrecifes de coral de Palaos son el principal atractivo para muchos visitantes. (REINHARD DIRSCHERL/ GETTY IMAGES).

“La conectividad de los arrecifes de coral a través de la reproducción sexual y las larvas planctónicas sigue siendo un proceso crítico para rastrear durante el cambio climático”, dijo la coautora Claire Paris, profesora de la Escuela Rosenstiel de la Universidad de Miami.

Si bien el modelo no da buenas expectativas a los arrecifes de coral, no termina de cerrar la idea de que este efecto no pueda ser evitable: esto depende mucho del control del calentamiento global, evidentemente.

Los países con más en juego y aquellos que son los mayores emisores de carbono deben trabajar juntos para revertir el rumbo.

“La gestión de los arrecifes de coral y la mitigación de este terrible futuro requiere cooperación a través de fronteras y escalas espaciales para gestionar hábitats críticos. Es una de las conclusiones obvias. Si no lo hacemos, todo nuestro esfuerzo corre el riesgo de ser ineficaz”, dijo Holstein.

VIDEO RECOMENDADO:

Pedro Castillo se pronunció en medio de los cuestionamientos por la realización de Consejos de Ministros Descentralizados conversamos con el expresidente del Consejo de Ministros Oscar Valdés. Además abogado de Pedro Castillo reiteró que el presidente responderá por escrito el pliego de preguntas porque la fiscal Luz Taquire no garantiza el debido proceso. En Comisión de Fiscalización Zamir Villaverde acusa a Castillo de recibir S/ 2 mllns. por licitación de Petroperú, pero sin brindar pruebas y representantes de la CIDH se reúnen con miembros del Consejo de la Prensa Peruana.