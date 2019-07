Admítanlo. Muchos hemos soñado con tener algún objeto tecnológico de alguna película de ciencia ficción o videojuego que hayamos visto. Muchos hemos fantaseado con por ejemplo viajar en el tiempo con una máquina o teletransportarnos al lugar que queramos.

Y siendo sinceros, la ciencia ficción nos ha mostrado tecnologías que han servido de inspiración para inventos que ahora nos parecen cotidianos. Un gran ejemplo de lo que estoy hablando son las novelas de Julio Verne que en su tiempo parecían descabelladas, con máquinas impensables y que ahora son una realidad.

En ese sentido, la cultura popular ha creado y adaptado filmes en los que aparecen tecnologías que de momento solo podemos soñar con tenerlas algún día, capaces de resolvernos muchos problemas o simplemente divertirnos. Por dar un ejemplo, una de las películas que marcó mi vida y que envejece muy bien es la saga de 'Volver al Futuro'. Sin duda una de las mejores cintas para tener como referentes si de tecnologías futuristas se trata.

Nerdgasmo: ¿Qué tecnologías de la ciencia ficción te gustaría tener? Aquí algunas divertidas opciones.

Es por eso que a continuación comparto mi lista de tecnologías de la ciencia ficción que me encantaría tener en la realidad:

MÁQUINA DEL TIEMPO



Empiezo con un clásico de 'Volver al Futuro', que entre todas las películas de ciencia ficción que tratan sobre el viaje en el tiempo, esta es la que posee la mejor máquina para tales fines a mi parecer. Pues como diría el doctor 'Emmet Brwon': "Si vas a viajar en el tiempo, por qué no hacerlo con estilo".

Es por eso que el Delorean adaptado con su 'condensador de flujo' sería perfecto para viajar al pasado y conocer a tus padres antes que se conozcan o al futuro y ver a tus hijos, si es que los tienes. Pero, ojo, que funcione con basura como combustible, ya que no sabría de donde sacar 1.21 gigawatts de potencia. Y cuidado con alterar algo.

SKATES Y DEMÁS APARATOS DE TRANSPORTE PERSONAL VOLADORES



Si bien esta tecnología parece ser la más cercana a la realidad, pues ya existen muchísimos prototipos completamente funcionales al respecto. ¿Quién no ha soñado alguna vez con los autos y el skate voladores de 'Volver al Futuro', o el aerodeslizador personal del 'Duende Verde'?

Imaginen una ciudad con aerodeslizadores personales en las calles que puedes desbloquear y usar mediante una aplicación como si se tratasen de los ahora populares scooters eléctricos. Adiós al tráfico limeño, bienvenido el tráfico aéreo.

ROPA QUE SE AJUSTA Y SECA AUTOMÁTICAMENTE



Siguiendo en la línea de 'Volver al Futuro', cuando 'Marty' se viste con esa casaca que se entalla y se seca en caso de estar mojada, todo automáticamente. ¿No sería genial tener algo así?

A todo eso se le sumarían las zapatillas 'Nike' de ajuste automático y ya estaríamos listos para un rave de música electrónica de esa noche. Sin duda la ropa que se entalla y seca automáticamente, resultaría un gran avance tecnológico para muchos.

EL TELETRANSPORTADOR



Otro clásico con el que muchos hemos soñado. ¿Lo imaginas? Prácticamente nunca llegaríamos tarde a ningún lugar. Los autos y demás medios de transporte serían solo recreativos si existiera la tecnología de la teletransportación que aparece en cintas como 'Star Trek' o videojuegos como 'Half Life'. Simplemente determinar el destino y en cuestión de segundos, nos vemos materializados en ese punto.

EL NEURALIZADOR



Armas extraterrestres poderosísimas, vehículos y naves literalmente de otro mundo, pero lo que llamó más la atención de la saga de 'Hombres de Negro' es, sin duda, el neuralizador.

Ese aparatito de bolsillo, no más grande que un bolígrafo pero con la capacidad de borrar la memoria reciente de las personas. ¿Quién no quisiera borrarle detalles incómodos para nosotros a alguien? Eso sí, procura crearle un buen futuro para no generar nuevos conflictos.

SABLES DE LUZ



Muchos hemos fantaseado con los sables de luz de 'Star Wars' desde niños. Ya sea con el palo de escoba o cualquier otro instrumento, emular las grandes batallas con estos sables láser es uno de los juegos más divertidos.

Ahora imagina tener un sable de luz real, aunque este no nos garantize la destreza de un 'Jedi', serían excelentes ante la inseguridad de las calles, para asustar al ladrón, claro.

SONIC SCREWDRIVER



El instrumento infaltable de 'Doctor Who' que hace prácticamente todo: Abre puertas, causa explosiones, amplifica ondas de sonido, sirve como lámpara, detecta señales, modifica teléfonos celulares, opera computadoras y claro, ajusta tornillos, entre otras muchas cosas.

La navaja suiza más avanzada del mundo, infaltable para prácticamente cualquier momento, aunque no sabría específicamente en qué momento lo usaría, pero que importa, quiero uno.

MÁQUINA DE PORTALES



La idea de tener un aparato que cree portales de entrada y salida en lugares estratégicos de la casa o el trabajo y así poder alcanzar fácilmente algo o llegar de forma más rápida a otro lugar al estilo del videojuego 'Portal', es una posibilidad que nos ahorraría mucho esfuerzo y tiempo.

Eso sí, siempre habría que tener cuidado que nuestro portal de salida esté bien ubicado para no terminar con más inconvenientes.

MÁQUINA DE SUEÑOS



Soñar es placentero en todo sentido y siempre que este sueño no se vuelva una pesadilla, podemos hacer prácticamente todo lo imaginable en un sueño. ¿Pero si tuviésemos la capacidad de construir nuestros sueños y hasta vivir en ellos el tiempo que queramos?

Tener el poder de controlar los sueños e incluso implantar una idea a través de ellos es una posibilidad que vemos en la película 'El Origen'. Esta máquina te permitiría hacer todo lo que no puedes en la vida real, pero cuidado con confundir la realidad, si haz visto la película, entonces ya sabes cómo termina.

PRÓTESIS DEL FUTURO



Sobre esto prácticamente no hay límites en la ciencia ficción. Desde extremidades robóticas que te hagan más fuerte, rápido o resistente, hasta órganos que te alarguen la vida o simplemente te vuelvan inmortal.

Muchas películas y videojuegos plantean estas tecnologías, pero la realidad futurista que más me impactó al respecto es, sin duda, el afamado anime 'Ghost in the Shell', en donde no solo existen todas estas 'mejoras' corporales, sino que hasta nuestras conciencias pueden ser cargadas a la red y de alguna forma trascender. Eso sí, habría que tener cuidado con los hackers.

Existe todo un abanico de posibilidades tecnológicas que la ciencia ficción nos ha regalado y para algunas de estas solo es cuestión de esperar, ya que al paso que vamos ¿quien sabe? tal vez podamos disfrutarlas en algún momento tal como ya lo hacemos hoy con tecnologías que para nuestros abuelos sonaban imposibles.