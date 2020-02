El mundo animal es fascinante en cuanto a sus comportamientos instintivos, sus hábitos de caza, alimentación y la importancia que tienen para mantener el equilibrio de todo ecosistema. Pero un aspecto que podría causar incluso más asombro es todo lo referente al ámbito sexual .

Y es que respecto a los hábitos sexuales, los animales tienen unas prácticas que hacen ver a las parafilias humanas como un juego de niños. Desde necrofilia y canivalismo hasta pornografía para aumentar la libido.

A continuación, algunas de las practicas sexuales más extrañas y extremas del mundo animal.

NECROFILIA

Existe un tipo de rana amazónica (Rhinella proboscidea) que al momento de aparearse, los machos inician una cruenta batalla para fecundar a las hembras. Estas últimas, muchas veces, terminan muriendo aplastadas, pero esto no es problema para los pretendientes que de todas maneras fecundan el cadáver y los embriones se desarrollas sin problema.

PERDER LA CABEZA POR EL SEXO

No, no se trata de algún problema que requiera terapia, para las Mantis Religiosas esta situación sucede literalmente. Luego del cortejo del macho y en pleno acto sexual, la hembra decapita a su amante y se come su cabeza.

CANIBALISMO

El caso de la Mantis Religiosa es interesante, pero si hablamos de canibalismo tenemos que hablar de los arácnidos. En el caso de la Nephilengys livida, las hembras segregan un líquido pegajoso de su abertura genital con el objetivo de pegar a su inocente pretendiente (que es mucho más pequeño que ella) y así se asegura el almuerzo para más tarde.

SEXO POR ¿DINERO?

Científicos descubrieron que el murciélago hembra egipcio de la fruta (Rousettus aegyptiacus) extiende por semanas su cortejo con los machos con el objetivo de obtener más comida. A cambio de la comida que obtiene de los machos, ellas están más dispuesta a aparearse.

EL MANTENIDO

El pez Rape (Lophius piscatorius) es una extraña criatura de las profundidades del océano. Cuando un macho encuentra a su hembra, se une a ella de por vida y se convierte en un saco de esperma parasítico, que fecunda cuando es necesario mientras esta tiene que alimentar.

SEXO HASTA MORIR

En Australia existe un pequeño marsupial similar a un ratón, bautizado como Antechinus de cola negra. Los machos de esta especie no llegan a cumplir un año de vida pues a los 11 meses de vida, se aparean con una hembra hasta que mueren. Literalmente mueren por exceso de sexo.

PORNOGRAFÍA

Científicos suizos descubrieron que el pez espinoso macho (Gasterosteidae) se excita con escenas sexuales. Los investigadores les mostraron a tres machos dos animaciones con peces en conductas sexuales y de cariño. Luego introdujeron en el tanque una hembra para fecundar y acto seguido, el macho eyaculó más esperma sobre los huevos después de ver la película ‘porno’.

SEXO ORAL

Esta es una práctica bastante común entre los mamíferos. En el caso de una especie de murciélago asiáticos, la cópula se prolonga por más tiempo si la hembra le succiona antes el pene al macho.

APUÑALAMIENTO DE AMOR

En el caso de las chinches, el romance es una pérdida de tiempo, pues el macho no se preocupa por cortejar a la hembra. En vez de eso prefiere apuñalarla en el abdomen con su pene y descargar el esperma en su sistema circulatorio. Las hembras luego se curan de la herida pero terminan fertilizadas.

Si te preguntas, qué hace el esperma en su torrente sanguíneo, pues en mayor medida muere por el sistema inmunológico de la hembra. Es por eso y para asegurar que el esperma llegue a su objetivo, el macho eyacula una gran cantidad de este. En términos humanos sería unos 30 litros de esperma en cada eyaculación.

PROLE EMBARAZADA

Si de dominación masculina se trata, el de los ácaros es quizá el más extremo. El macho alfa se reproduce con todas las hembras y embaraza incluso a sus hijas pues las hembras fertilizadas dan a luz a hembras fertilizadas, mientras que los machos, al no tener otra función, mueren. Y todo esto sucede sobre ti, pues los ácaros comen, viven y tienen sexo sobre nuestra piel.

¿SEXO POR PLACER?

Los delfines y varios primates como los bonobos, han demostrado que el sexo va más allá de la idea de procrear, pues se les ha visto practicar el sexo meramente por placer. Los delfines usan muchas posturas diversas: vientre con vientre, montas desde cualquier ángulo imaginable o mediante el contacto “bucogenital”, incluso entre machos.

Por su parte, los bonobos se han ganado la fama de promiscuos por sus prácticas sexuales frecuentes, que incluyen hasta grandes orgías con relaciones lésbicas.

Dolphins mating in Fernando de Noronha.

SADOMASOQUISMO

Las babosas marinas son hermafroditas, sin embargo, inician un ritual de apareamiento inusual que empieza con caricias tiernas y termina con una disputa por quien penetrará a quien. Usan sus penes como un dardo para inyectar una droga en la cabeza del otro y así dominar la situación.

Pero en el caso de las babosas banana, que también son hermafroditas pero estas son terrestres. El pene de un individuo puede llegar a medir lo mismo que todo su cuerpo y por tal motivo tiene que encontrar una ‘hembra’ de su mismo tamaño, pues de lo contrario se quedaría atascado y esta ‘hembra’ le cortaría el pene con su boca.

Estos son algunos de los innumerables casos de sexo extremo y prácticas extrañas durante el apareamiento en el mundo animal. Ahora tienes más de un motivo para ver a los animales con otros ojos.

Con información de BBC, National Geographic.