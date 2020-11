Ricardo Quispe Mendizábal es un joven tarmeño de 21 años que se encuentra en los últimos ciclos de la carrera de Física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos , quien junto a un grupo de compañeros decidieron impartir una serie de cursos sobre su especialidad. Pero al igual que miles de jóvenes en nuestro país, sus estudios y la enseñanza que impartían se vieron afectados por la pandemia del coronavirus.

Bien dicen que la necesidad es la madre de la inventiva, pues en medio de la crisis pandémica, estos jóvenes unidos por la ciencia, decidieron sacar partido de la situación y lanzar un curso en línea completamente gratuito de Física computacional, específicamente del lenguaje de programación Python, uno de los más importantes del mundo.

“No es mi primera experiencia como profesor. Siempre he estado del lado de la docencia porque es una buena forma de obtener ingresos siendo estudiante y durante los primeros años [de carrera] me sostenía de esa forma. Siempre me ha gustado la idea de compartir lo que voy aprendiendo”.

Ricardo sabía que, así como él, muchos estudiantes en distintas partes del Perú se encontraban ante un problema y decidió solucionarlo. Pero ni él ni sus compañeros imaginaron del alcance que conseguirían con su curso en línea al que consideran un verdadero éxito.

“Gran parte se lo debemos a la pandemia. Nosotros ya habíamos dado cursos presenciales como la escuela de verano de este año y abarcamos temas de Física computacional variados. Ahí vimos que muchos necesitaban la ayuda de conocer la parte básica de Python y justamente a esa deficiencia que tuvimos y a las sugerencias de los estudiantes decidimos armar un curso. Pero luego vino la pandemia y todo se tuvo que posponer hasta octubre cuando decidimos hacerlo virtual”.

El equipo del Python Club for Physicists. (Facebook)

“EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO SIN FINES DE LUCRO”

Al poco tiempo de publicar, en las redes sociales de la comunidad que habían creado, sobre el curso en línea gratuito, las solicitudes de interesados empezaron a llegar. Ricardo cuenta que con 30 alumnos virtuales se daban por satisfechos, pero cuando la cifra superó los 700 no podían salir de su asombro.

“Fue bastante asombroso, nosotros no esperábamos tanta llegada y lo más chévere fue que toda esta llegada fue orgánica incluso antes de que saliese en los medios. Tuvimos muy buena llegada de distintas partes de Latinoamérica y lo mejor es que tenemos los datos de todo eso”.

Emocionado, Ricardo me muestra algunos datos que han recopilado con gráficas propias de un investigador serio y entiendo su asombro:

775 estudiantes confirmados

Distintas nacionalidades: México, Colombia, Argentina, Paraguay, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Puerto Rico, incluso España.

Teniendo en cuenta que es un curso peruano, tuvo una sorprendente llegada en México con un 36% de estudiantes, superados solo por nuestro país con 37.7%.

Un 71% fueron hombres, un 28.6% mujeres y un 0.4% no binario, pues ellos quisieron visibilizar a todos.

De todos los estudiantes que tuvieron, no solo estaban los de la carrera, sino que también reunieron a investigadores, tesistas, egresados, profesores, estudiantes de posgrado.

Pero esta respuesta se debe también a que Ricardo demostró ser bastante metido en el tema, pues pertenece a varias comunidades de estudiantes de Física en Latinoamérica a las que ingreso por sus constantes participaciones en cursos internacionales y su sorprendente necesidad de crear lazos. Y si algo necesita la ciencia en nuestro país, es justamente esto.

Ricardo Quispe. (Facebook)

“A veces la gente ve a las iniciativas extranjeras como si fuesen algo inalcanzable, algo muy complicado o lo ven siempre con un toque de superioridad, pero no es así. Por ejemplo, la formación que recibo en Física en San Marcos no tiene nada que envidiar a la de un estudiante en cualquier otra parte del mundo y eso se ve reflejado cuando uno participa en distintos eventos internacionales. Yo creo que en Física estamos bien, pero nos faltan manos. Podríamos estar mucho mejor”.

En un símil con los emprendimientos, Ricardo confiesa que aplicó metodologías propias de un estudio de mercado con el fin de encontrar las falencias que los estudiantes de la carrera de Física tenían y las razones por las que muchos desertaban, y así nació este y otros cursos. “En realidad, esto es un emprendimiento, es un emprendimiento educativo sin fines de lucro, entonces yo identifiqué esos dolores y apliqué metodologías para extraer la información de los estudiantes y así mejorar la calidad del servicio que estamos ofreciendo”, comenta.

“Tenemos estudiantes instructores y profesores investigadores e instructores. Los profesores nos apoyan revisando los códigos que hacemos, el material que entregamos y corrigiendo errores. Son nuestro aval académico para brindarle la mejor información a los interesados”.

El equipo del Python Club for Physicists. (Facebook)

“SE ME FUE LA LUZ”

Con ironía, Ricardo me cuenta que vive en Huachipa, una zona bastante alejada de Lima a la que no llegan las empresas operadoras que ofrecen los servicios de internet, por lo que tiene que usar una señal satelital mucho más costosa.

A esto se suman otros problemas de su barrio, como la falta de agua o el endeble suministro eléctrico que lamentablemente falló durante una de sus concurridas clases virtuales. Razón por la que tuvo que esperar a que regresara la electricidad. Anécdotas que cuenta con una gran sonrisa, pues para este humilde estudiante no significaron más que pequeños obstáculos que sortear para no defraudar a sus cientos de estudiantes.

“El internet nos permite hacer muchas cosas. Acá estamos cambiando al mundo desde esta zona bastante olvidada, se podría decir. Uno de mis objetivos es hacerles ver a las personas que pueden hacer cosas de alto impacto sin muchos recursos. Diría que no hay que buscar condescendencia de las personas, sino asimilar tus adversidades y usarlas a tu favor, siempre buscar la forma, pensar”.

“Yo recuerdo que cuando comenzaba la carrera y buscaba información sobre determinadas cosas, en español casi no hay mucho, eso era imposible. Pero ahora sí, ahora hay mucha información y no solo eso, también hay muchas oportunidades. Ahora tengo una iniciativa que es juntar a los estudiantes de Física del país y poder tener nuestra sociedad de estudiantes”.

Ricardo y sus compañeros demostraron que la pandemia no fue un impedimento para seguir aprendiendo e impartiendo sus conocimientos a una comunidad dispuesta y que sigue creciendo. Y llena de orgullo escuchar que estos jóvenes, que forman parte de la generación bautizada como ‘del Bicentenario’, preparan nuevos cursos para los meses de verano de 2021, nada los detiene en su afán de enseñar y unir a los estudiantes del país.

¿Quieres ingresar a todo el material del curso y enterarte de los próximos proyectos educativos? Puedes entrar a la cuenta de Facebook del Python Club for Physicists .

Ricardo Quispe. (Facebook)

