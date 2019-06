Nerdgasmo: ¿Es peligroso visitar Chernobyl? [VIDEO]

El estreno de la muy recomendada nueva serie de HBO, ‘ Chernobyl ’, que narra los acontecimientos que rodearon al fatídico desastre de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania , el 26 de abril de 1986, época en la que este país pertenecía a la entonces Unión Soviética. Ha despertado nuevamente el interés de miles de turistas que acuden al lugar para tomarse selfies o grabar videos.

Esto seguramente llevó a muchos, que vieron la serie, a preguntarse sobre ¿en qué está pensando esta gente al correr el riesgo de contaminarse con radiación? ¿esa gente morirá de algún cáncer?, o si ¿es seguro visitar el lugar donde se encuentra la planta nuclear y la ciudad de Prípiat, evacuada en su totalidad por los peligros de este veneno invisible?

Para responder a estas preguntas primero tenemos que conocer un poco sobre lo que es la radiación y cómo actúa en nuestro cuerpo.

Nerdgasmo: ¿Es peligroso visitar Chernobyl? Nerdgasmo: ¿Es peligroso visitar Chernobyl?

LA RADIACIÓN



A todos los que vimos la serie seguramente nos chocó ver los efectos que la radiación puede generar en nuestro cuerpo. Desde los que solo podían estar un tiempo limitado cerca de la planta, hasta cómo los implementos de seguridad no estaban ni cerca del 50% de eficacia para evitar la contaminación. Esto se debe a que la radiación afecta nuestro cuerpo a niveles subatómicos, es decir, a una escala tan pequeña que es imperceptible.

Un átomo es una estructura compuesta por electrones de carga eléctrica negativa flotando alrededor de un núcleo con protones de carga eléctrica positiva. Sin embargo, los protones de carga positiva tendrían que repelerse entre sí (como cuando juntamos el mismo lado de dos imanes) debido a la fuerza electromagnética. Para que esta estructura esté equilibrada o estable, el núcleo del átomo también contiene neutrones sin carga eléctrica, que mantiene unidos a los protones gracias a lo que se denomina en Física como la fuerza nuclear fuerte.

Nerdgasmo: ¿Es peligroso visitar Chernobyl?

Entonces tenemos que un átomo estable es uno en el que la fuerza electromagnética, que separa sus partículas subatómicas, se encuentra en armonía con la fuerza nuclear fuerte que las mantiene unidas, y esto es gracias a los neutrones. Entre más protones contenga el núcleo de un átomo, más neutrones deberá tener al mismo tiempo para que este se mantenga en equilibrio.

Estructura del átomo Estructura del átomo

Las diferencias en la cantidad de protones y neutrones provocan un sinnúmero de átomos inestables. Es decir, de haber más neutrones que protones o viceversa, hacen que los átomos del elemento al que pertenecen sea inestable. Sin embargo, estos átomos buscan siempre su estabilidad y para ello recurren a la radiación, específicamente a cuatro tipos de radiación:

- La radiación alfa

- La radiación beta

- La radiación beta inversa

- La radiación gama (Sí, la misma que convirtió a Bruce Banner en el increíble Hulk)

Bruce Banner y los rayos gamma. (Marvel) Bruce Banner y los rayos gamma. (Marvel)



Entonces, estos átomos inestables se convierten en estables emitiendo partículas como balas, a través del fenómeno conocido como radiación. Y son estas partículas las que producen el daño en nuestro cuerpo, ya que, al atravesarnos a nivel subatómico, rompen nuestras propias moléculas, nuestros propios átomos.

El tiempo que le toma a algunos átomos inestables, de un determinado elemento químico, en volverse estables puede ser desde instantáneamente a tomarle horas, días, meses, años, miles de años e incluso millones de años, por lo que el tiempo de vida de la radiactividad es, por su naturaleza, aleatorio. Es así que un trozo de material radiactivo se mantendrá disparando partículas hasta que eventualmente deje de hacerlo y se vuelva estable, pero esto puede durar mucho tiempo.

Nerdgasmo: ¿Es peligroso visitar Chernobyl? (HBO) Imagen de la serie que muestra la columna de humo radiactivo emitida a la atmósfera. (HBO)

¿CUÁL ES EL PELIGRO?



El peligro de la radiación radica en que cuando el átomo dispara una partícula con el objetivo de volverse estable, esta se lleva una gran parte de energía. La gran cantidad de energía que se propaga producto de la radiación causa un efecto secundario conocido como ionización. Esta gran cantidad de energía puede ionizar la materia, es decir, romper los enlaces químicos, romper cadenas de átomos de otras moléculas que se encuentren a su paso.

Efectos de la radiación presentados de forma muy gráfica en la serie 'Chernobyl'. (HBO) Efectos de la radiación presentados de forma muy gráfica en la serie 'Chernobyl'. (HBO)

Las radiaciones ionizantes son capaces de dañar principalmente nuestras moléculas de ADN que se encuentran en el núcleo de nuestras células y que contienen toda la información genética necesaria para que esa célula cumpla sus funciones.

ADN. (Getty) ADN. (Getty)

Si como consecuencia de esta irradiación se produce la muerte de una cantidad significativa de células, se produce la pérdida de función del órgano en el que estas se encuentran. Esto sucede cuando uno se expone a una dosis alta de radiación y sus efectos se manifiestan a corto plazo.

Pero existe una dosis umbral de radiación a la que podemos estar expuestos y sobrevivir. Por debajo de esta el número de células afectadas es tan insignificante que nuestro organismo es capaz de regenerarse, como, por ejemplo, el caso de la tan mencionada radiografía de rayos X que los médicos usan para ver alguna fractura de hueso.

Otro efecto dañino, propio de una irradiación menor pero constante, produce que la célula no muera, sino que su ADN cambie en lo que se conoce como una mutación genética. Estas mutaciones se van pasando a otras generaciones de células y a largo plazo se desarrolla la enfermedad que conocemos como cáncer. Por ejemplo, uno de los espectros de los rayos UV son ionizantes, y por eso la exposición constante a estos (los rayos solares) producen el cáncer de piel.

Sin embargo, no todas las radiaciones son ionizantes y, por ende, dañinas. Existen radiaciones cuya cantidad de energía no llega a ionizar la materia, a estas se les conoce como no ionizantes. Ejemplos de radiaciones no ionizantes serían las ondas de radio, televisión o de telefonía móvil (No, la antena celular cerca a tu casa no te va a producir cáncer).

Nerdgasmo: ¿Es peligroso visitar Chernobyl? (AFP) Nerdgasmo: ¿Es peligroso visitar Chernobyl? (AFP)

AHORA SÍ: ¿ES PELIGROSO VISITAR CHERNOBYL?



Antes de responder la pregunta hay que aclarar que todos vivimos en contacto con la radiación todos los días de nuestra vida. El entorno en el que vivimos presenta radiactividad en mayor o menor medida, esta es una radiactividad natural, como los rayos solares. Sin embargo, nuestros cuerpos se han adaptado a estos ambientes para sobrevivir, siempre que estos entornos no sobrepasen el umbral de irradiación antes mencionado.

En el caso de Chernobyl o Chernóbil, al día de hoy, la mayor parte de los átomos radiactivos vertidos en el medio ambiente después del accidente ya decayeron y se volvieron estables. Solo el cesio 137 y el estroncio 90 son los mayores contribuyentes a la dosis peligrosa, pero estos tienen un periodo de semidesintegración de aproximadamente 30 años, lo que significa que tres décadas después del accidente, estos ya se desintegraron. Esto ha permitido que sea posible habitar gran parte de la zona de exclusión en Prípiat, sin riesgo para la salud.

Sin embargo, existen zonas muy específicas y que han sido marcadas, en las que los niveles de radiación sí representan un peligro y, por lo tanto, el tiempo de exposición debe ser limitado. Como es el caso del reactor número 4 (el que explotó) y que fue recientemente vuelto a sellar con otra estructura en 2017 a fin de evitar más irradiación.

Actualmente existen tours para visitar Chernóbil, en los que se cuenta con un guía profesional que conoce la zona. Para realizar una visita segura no está permitido fumar, comer o beber en espacios abiertos, sentarse en el suelo, y llevarse o dejar objetos en el lugar. Está terminantemente prohibido comer frutos silvestres, beber agua de los pozos del lugar, coger la vegetación o cualquier objeto. A fin de evitar una contaminación externa o interna.

Nerdgasmo: ¿Es peligroso visitar Chernobyl? (AFP) Actualmente existen tours para visitar Chernóbil, en los que se cuenta con un guía profesional que conoce la zona. (AFP)

Además, las visitas se realizan con dosímetros que permiten saber la cantidad de radiación a la que estamos expuestos, y antes de salir de la zona se pasan por unos umbrales que detectan si estamos contaminados.