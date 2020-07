Como vimos en la columna anterior , el viaje en el tiempo es, según las teorías científicas, posible. Dentro de la física del universo, nada prohíbe que el viaje en el tiempo pueda darse e incluso expuse algunas maneras posibles, pero todas tenían la particularidad de viajar hacia el futuro.

El viaje al pasado planteaba una serie de problemas por los que se hace improbable creer que puedan darse. El famoso físico teórico, Stephen Hawking, se interesó por este tema e intentó demostrar que este tipo de viajes eran imposibles a través de un divertido experimento.

El 20 de julio del 2009 a las 12:00 pm, Hawking organizó una fiesta en un salón de recepciones de la Universidad de Cambridge. Con globos, champaña, bocaditos y cotillón, el físico teórico esperó en la entrada del salón a sus invitados, pero estos nunca llegaron. ¿Qué pasó?

Resulta que esa fiesta no era una común, pues las invitaciones se enviaron después de finalizado el evento y estaban dirigidas a posibles viajeros en el tiempo. El físico no le contó sus intenciones a nadie sino hasta después de finalizada la fiesta, y así demostrar que los viajes en el tiempo no existen.

Al hablar de los viajes al pasado es cuando se llega a un problema, pues sus implicancias generan una serie de situaciones lógicas bastante complicadas, razón por la que Stephen Hawking, nunca creyó que los viajes al pasado fueran posibles. Estas son las denominadas paradojas del viaje en el tiempo.

¿QUÉ ES UNA PARADOJA DEL VIAJE EN EL TIEMPO?

Esta vendría a ser un escenario problemático que surgiría si el viaje en el tiempo hacia el pasado fuera posible y que al intentar resolverla se anula o genera toda una serie de especulación científica al respecto.

Ha sido una gran fuente de inspiración para la ciencia ficción por la gran cantidad de casos que se pueden generar a manera de paradojas.

La paradoja más conocida y mencionada por diversos científicos para ejemplificar este tema es la denominada ‘paradoja del abuelo’, atribuida por primera vez al escritor francés de ciencia ficción René Barjavel en su novela ‘Le voyageur imprudent’ (El viajero imprudente, 1943).

Esta plantea el caso de un viajero en el tiempo que llega al pasado y asesina a su abuelo antes de que este pueda concebir al que sería su padre. De ser esto posible y siguiendo el principio de causalidad, el propio viajero jamás habría nacido y por consiguiente no habría podido viajar al pasado para matar a su abuelo.

Pero al no poder matar a su abuelo, entonces sí habría nacido para poder viajar al pasado y matarlo, hecho que no le permitiría nacer y más tarde viajar en el tiempo. Y así indefinidamente.

OTRAS PARADOJAS DE TIEMPO EN LA CIENCIA FICCIÓN

Entiendo que este tema pueda generar confusión, y por eso me gusta pensar en otras paradojas de tiempo que han sido planteadas en la ciencia ficción, con sus respectivas soluciones.

Las paradojas de tiempo que más me marcaron desde chico fueron las que vi en la saga de películas de ‘Volver al futuro’ o ‘Terminator’. A cualquiera le explotaría la cabeza al ponerse a pensar en qué pasaría si a través de un viaje en el tiempo pudieras alterar algo de tu propio pasado tal como lo hace ‘Marty McFly’ o ‘John Connor’ en sus respectivas películas.

En ‘Volver al Futuro’, ‘Marty Mcfly’ llega a 1985 y accidentalmente interrumpe la serie de eventos que finalmente llevarían a sus padres a enamorarse, casarse y concebirlo en el futuro. Esta paradoja es bastante similar a la del abuelo, pero sin la necesidad de matar a nadie.

La solución que plantea la película al problema es que ‘Martý’ y sus hermanos empiezan a desaparecer de la realidad y todo registro que hayan dejado empieza a cambiar mágicamente.

Algo similar sucede en la película de 2012, ‘Looper’, protagonizada por Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Aquí, el viaje en el tiempo es posible y usado por la mafia para desaparecer cadáveres. Pero en esta realidad, si asesinan a tu ‘yo’ del pasado, tú simplemente desapareces en el presente, pues se infiere que existe una sola línea espacio-temporal.

El caso de ‘Terminator’ es interesante, pues es el propio ‘John Connor’ quien a sabiendas de quién es su padre, decide mandar a ‘Kyle Reese’ al pasado para que “proteja a su madre”, sin decirle que su objetivo en realidad era otro (uno algo perturbador si nos ponemos a pensar). Esto plantea varios problemas ¿cómo supo ‘John’ quién era su padre y así enviarlo al pasado, si a la falta de esa decisión él simplemente no habría nacido?

Sin embargo, esta última saga y otras de la ciencia ficción, han resuelto los dilemas de las paradojas de tiempo, incluyendo un tema que entra en el campo de la especulación científica: los universos paralelos.

UNIVERSOS PARALELOS

Resulta que al toparnos con el escenario problemático que plantea la paradoja del abuelo o las otras paradojas antes mencionadas, y sin contar la desaparición mágica de personas cuyo pasado fue alterado. Una pregunta pertinente nos invade la cabeza, ¿qué pasaría si viajo en el tiempo y altero mi pasado?

Una respuesta especulativa es la existencia de un multiverso. Es decir, al momento de lograr un viaje en el tiempo al pasado, se crea una realidad alterna en la que el viajero no cambia el pasado sino el futuro de este nuevo universo, dejando intacto el universo del que provino.

De esta manera, ‘John Connor’ puede saber a quién mandar al pasado para que “salve” a su madre, pero estas acciones no cambian su presente, sino que posibilitan su existencia como líder de la resistencia en el futuro de otra línea espacio-temporal en otro universo.

Marvel compartió fotos inéditas de la batalla final de los ‘Vengadores’ contra Thanos. (Foto: Marvel Studios)

Esta es la razón por la que en ‘Avengers: Endgame’, los héroes de Marvel matan a dos ‘Thanos’ distintos. El primero que pertenece a su propio universo y su propia línea espacio-temporal, y el segundo que vino de un universo alterno. (Todo bien hasta que meten al capitán américa anciano al final).

Pero mejor los dejo con la explicación del ‘Doc Emmet Brown’, que nunca me canso de ver cada que encuentro la película en televisión.

Ahora que la serie ‘Dark’ se ha vuelto un éxito en Netflix, ¿puedes ser capaz de identificar las diferentes paradojas de tiempo que plantea o las soluciones que ‘Jonas’ intenta conseguir? Ya tienes cosas nuevas en que pensar, a lo mejor logras encontrar una solución distinta y genial a las paradojas de tiempo.