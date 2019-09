Existen los premios Oscar, entregados a lo mejor del cine y los Razzies, conocidos como los anti-Oscar por premiar a lo peor del séptimo arte. Pero lo que muchos no conocen es que existe una suerte de anti-Novel que lejos de premiar a lo peor de la ciencia, su rubro son las investigaciones más disparatadas y posiblemente innecesarias del mundo científico.

Como todos sabemos, los premios Nobel son esa distinción internacional que la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorga cada año a las investigaciones científicas que han significado un gran paso hacia adelante para la humanidad.

Esta distinción goza de cuatro categorías o campos del conocimiento humano principales: Física, Química, Fisiología y Medicina. Además del campo de las letras con Literatura y el ya conocido Nobel de la Paz.

Sin embargo, su hermano más divertido, no se limita a estos campos, pues el basto conocimiento de las cosas innecesarias es tan amplio que relegarlo a unas cuantas disciplinas científicas sería un despropósito. Estamos hablando de los Ig Nobel, entregados por la revista científica de humor Annals of Improbable Research (AIR).

PREMIO A LO INNECESARIO PERO DIVERTIDO

Los Ig Nobel llevan entregándose cada año desde 1991 y aunque menos prestigiosos que su hermano mayor, estos resultan ser mucho más divertidos, pues tal como reza su propio eslogan, ellos premian a las personas que “se ríen y luego piensan”.

Pero no se vayan a confundir, no es lo que parece, cada año se seleccionan 10 investigaciones reales, realizadas por científicos y expertos en sus respectivos temas, pero con aplicaciones que rondan lo ridículo y jocoso.

Además, cuentan con el auspicio de la Universidad de Harvard a través del copatrocinio de la Sociedad de Estudiantes de Física de Harvard-Radcliffe y la Asociación de Ciencia Ficción de Harvard-Radcliffe.

Tienen una divertida ceremonia de premiación que este año se llevó a cabo en el Teatro Sanders, de la mencionada universidad, y a la que se puede acudir pagando una entrada que va de los US$ 5 para los estudiantes y los US$150 para el público en general.

Como ya mencioné, a diferencia de los Nobel, los Ig Nobel no tienen categorías específicas ni mucho menos fijas, sino que eligen las 10 investigaciones más ridículamente interesantes que sean merecedoras del premio.

Este premio consiste, como siempre, en un simpático trofeo y un billete de diez billones de dólares de Zimbawe, que aunque suene a una gran cifra, la moneda dejó de ser usada en el país africano en 2009, pero cuando estuvo vigente equivalía a 40 centavos de dólar estadounidense.

LOS GANADORES DE ESTE AÑO

Ahora sí, vayamos a las investigaciones ganadoras de este año:

MEDICINA: La pizza te puede salvar la vida, pero solo si se prepara y come en Italia

El premio de esta categoría se lo llevó el científico italiano Silvano Gallus, del Instituto de Farmacología Maro Negri, por reunir evidencia de que la pizza podría proteger contra varias enfermedades e incluso la muerte, siempre y cuando esta se haga y se coma en Italia. Gallus realizó varios estudios (estudio 1 , 2 , 3 ) sobre la protección que ofrece la pizza frente a enfermedades como el riesgo de infarto agudo o diferentes tipos de cáncer como el de de mama, ovario y próstata.

Obviamente sus hallazgos guardan relación con la dieta mediterránea a la que están acostumbrados sus sanos participantes. Así que ya no hay excusa para disfrutar de una deliciosa pizza, siempre que esta sea hecha en Italia y se coma allá.

EDUCACIÓN MÉDICA: Entrenamiento para perros dirigido a cirujanos

Las investigadoras estadounidenses Karen Pryor y Theresa McKeon se llevaron el galardón por su estudio en el que lograron capacitar a cirujanos para realizar cirugía ortopédica mediante el entrenamiento para perros conocido como ‘clicker’. Si para los perros funciona, ¿por qué no para los estudiantes de medicina?

BIOLOGÍA: El comportamiento de las cucarachas magnetizadas

Aquí el premio fue para un equipo de científicos de diferentes nacionalidades conformado por Ling-Jun Kong, Herbert Crepaz, Agnieszka Górecka, Aleksandra Urbanek, Rainer Dumke y Tomasz Paterek. Ellos descubrieron mediante su investigación que los tejidos de las cucarachas magnetizadas muertas se comportan de manera diferente a las cucarachas magnetizadas vivas. ¿Por qué cucarachas? Tal vez porque crean que son las que dominarán el mundo.

ANATOMÍA: La temperatura comparativa de los escrotos de los carteros franceses

Vamos, todos los hombres nos hemos preguntado alguna vez sobre ¿qué tan caliente tenemos nuestros escrotos, o no? Pues los científicos franceses Roger Mieusset y Bourras Bengoudifa, de la Universidad Paul Sabatier fueron un paso más allá y decidieron investigar la asimetría de la temperatura escrotal en carteros desnudos y vestidos en Francia. Pero eso no es todo, ya que descubrieron que el lado izquierdo del escroto de estos carteros está ligeramente más caliente que el derecho y concluyen que esta temperatura guarde relación con que ese lado cuelgue ligeramente más abajo que el otro. Cualquier humano hubiera servido para este estudio, pero los investigadores querían el premio.

QUÍMICA: ¿Cuánta saliva produce un niño de cinco años?

Este fue quizá una de las investigaciones más duraderas, pues la iniciaron los investigadores japoneses Shigeru Watanabe, Mineko Ohnishi, Kaori Imai, Eiji Kawano y Seiji Igarashi en 1995. Ellos querían saber la cantidad de saliva total que generan por día los niños no de cuatro o seis años, sino específicamente de cinco años en respuesta a la ingesta de diferentes alimentos. Aunque hasta ahora se sigue preguntando cuál fue el objetivo del estudio, pues los investigadores no lo explican. Parece que fueron simples ganas de saber.

INGENIERÍA: La máquina de cambiar pañales

Aquí tenía una discrepancia con la organización y el jurado, pues ¿quien no quisiera una máquina para cambiar pañales? Estoy seguro que muchos padres primerizos lo agradecerían y es por eso que la máquina del ingeniero iraní Iman Farahbakhsh parecía un sueño hecho realidad para muchos, si no fuera porque para que funcione correctamente se requiere que el bebé esté quieto dentro de la máquina y con las piernas atadas, algo más perturbador que el hecho de cambiarlo tradicionalmente. Pese a todo, el ingeniero ha logrado patentar su invento y piensa comercializarlo. Suerte con ello.

ECONOMÍA: ¿Qué dinero es más peligroso?

Para nadie es un secreto que el dinero es uno de los objetos más sucios y que contienen muchas bacterias justamente por que este se mantiene en constante circulación, de mano en mano y bolsillo en bolsillo. Con esta idea en mente es que un equipo de científicos holandeses y turcos conformado por Habip Gedik, Timothy Voss y Andreas Voss probaron qué papel moneda de una gran cantidad de países es el mejor para transmitir bacterias peligrosas. Y por extraño que parezca, los científicos concluyeron que el leu rumano fue el único capaz de transmitir dos cepas bacterianas debido, posiblemente, a su composición basada en polímeros.

PAZ: ¿Qué tan placentero es rascarse una picadura?

Tal vez no es la paz que estamos pensando. Este estudio realizado por investigadores de varios países, entre los que destacan Ghada bin Saif, Alexandru Papoiu, Liliana Banari, Francis McGlone, Shawn Kwatra, Yiong-Huak Chan y Gil Yosipovitch, se centró en la paz que nos da la satisfactoria sensación de rascarnos una picazón. Ellos midieron el placer de rascarse una picazón provocada por una planta leguminosa. Incluso determinaron que esta satisfacción de rascarse dependía de la zona del cuerpo en la que uno se rascara. ¿Cómo no se me ocurrió?

PSICOLOGÍA: ¿Sujetar un bolígrafo con la boca te hace sonreír?

El premio fue para el el psicólogo alemán Fritz Strack, quien demostró en 1988 que sostener un bolígrafo en la boca te hace sonreír, mueca que te hace más feliz. Sin embargo, cuando quiso replicar sus resultados dos décadas después, ya no lo volvió a conseguir, por lo que tuvo que retractar su estudio. Por su honestidad científica al demostrar que se equivocó, es que recibió el premio. No sabemos cuál es la utilidad de llevarse un lapicero a la boca, pero vale el esfuerzo Fritz, felicidades.

FÍSICA: ¿Cómo y por qué la caca del wombat tiene forma de cubo?

Para cerrar con broche de oro la investigación que muchos estaban esperando y que más de uno se habría preguntado en algún momento de su vida. Un equipo de científicos de diferentes nacionalidades que pertenecen al Georgia Tech (Patricia Yang, Alexander Lee, Miles Chan, Alynn Martin, Ashley Edwards, Scott Carver y David Hu) descubrieron la razón por la que el wombat, unos marsupiales oriundos de Australia de apariencia tierna, hace caca en forma de cubos. Y la razón de esta caca cúbica parece estar en sus intestinos. Así como lo lees.

Los investigadores esperan que este descubrimiento pueda servir en un futuro para aplicaciones industriales. ¿Útil? tal vez, ¿curioso? sin ninguna duda.

Así que no pierdas la esperanza ni te desmotives, tal vez tu investigación no sea muy bien recibida por tu asesor de tesis, pero siempre puedes postular a los Ig Nobel con la esperanza de ganar el jugoso premio y, sobre todo, el prestigio internacional.