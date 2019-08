Nerdgasmo: La estrella de Tabby y sus ¿megaestructuras alienígenas? Esta es la verdad [VIDEO]

Durante años una estrella ubicada entre las constelaciones Cygnus y Lyra había despertado todo tipo de especulaciones y sospechas entre los astrónomos, quienes no podían explicar su errático brillo. Se trata de la estrella KIC 8462852 o como es mayormente conocida, la estrella de Tabby.

Estas características, inusuales a una estrella, llevaron a que se especulara de unas posibles megaestructuras alienígenas construidas alrededor de la misma por alguna inteligencia extraterrestre.

El tamaño de estas estructuras debían ser tan grandes (a niveles mayores que planetas) para que por momentos, lograran ocultar el brillo de la estrella, provocando esas mediciones que volvían locos a los astrónomos observadores de aquí, en la Tierra.

Nerdgasmo: La estrella de Tabby y sus ¿megaestructuras alienígenas? Esta es la verdad. (Alvaro Treneman)

Por un momento imaginemos el tamaño que esas estructuras han debido de tener para poder bloquear el brillo de una estrella. Ni la 'Estrella de la Muerte' y la 'Base Starkiller' de Star Wars, la flota de cubos 'Borg' de Star Trek o las 'naves madre' de 'El día de la Independencia' serían capaces de tal hazaña por sí solas.

EL INICIO DEL MISTERIO



Este misterio inició en 2011 cuando los científicos pertenecientes al proyecto Planet Hunters se encontraban clasificando los datos del telescopio Kepler de la NASA. Este grupo de científicos se especializan en detectar planetas orbitando a sus estrellas y en sus cuatro primeros años ya han detectado más de 2,300.

La forma en la que ellos detectan a un planeta es midiendo el brillo de una estrella. A medida que los planetas pasan entre las estrellas y la Tierra, provocan variaciones breves y predecibles en la luz de estas, así saben que un planeta acaba de pasar.

Nerdgasmo: La estrella de Tabby y sus ¿megaestructuras alienígenas? Esta es la verdad. Nerdgasmo: La estrella de Tabby y sus ¿megaestructuras alienígenas? Esta es la verdad.

Sin embargo, las señales que Kepler detectó en la estrella de Tabby no correspondían con nada parecido a un planeta, pues estas variaciones del brillo eran más intensas y aleatorias. Cuando se detectó esta inusual estrella, los astrónomos no tenían ni idea de qué era lo que la estaba orbitando, pues no se comportaba como un planeta o cualquier otro cuerpo espacial.

Años después, en 2015, se plantearon las primeras teorías sobre la posibles megaestructuras alienígenas. Tal es así que el Instituto SETI procedió a hacer un seguimiento de la estrella en busca de señales de transmisiones de vida extraterrestre. Tenían la esperanza de escuchar los murmullos de algún E.T. pero no escucharon nada.

NOTA: El Instituto SETI es nuestro esfuerzo científico para detectar vida extraterrestre inteligente en el espacio a través de la captación de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios.

El tamaño de estas estructuras debían ser tan grandes (a niveles mayores que planetas) para que por momentos, lograran ocultar el brillo de la estrella, provocando esas mediciones que volvían locos a los astrónomos observadores de aquí, en la Tierra. El tamaño de estas estructuras debían ser tan grandes (a niveles mayores que planetas) para que por momentos, lograran ocultar el brillo de la estrella, provocando esas mediciones que volvían locos a los astrónomos observadores de aquí, en la Tierra.

Volviendo al tema. Las hipótesis que se tejieron iban desde un enjambre de cometas orbitando la estrella, un disco de partículas de polvo, un agujero negro entre la estrella y nuestro planeta, material espacial en nuestro rango de visión hacia la estrella hasta finalmente las megaestructuras alienígenas. (Debo admitir que esta última hipótesis suena aterradoramente genial).

Luego que Jason Wright, de la Universidad estatal de Pensilvania, publicara la hipótesis, esta cobró un inmediato protagonismo en todos los medios de comunicación y cada nueva prueba que aparecía alimentaba todavía más la cobertura de los medios.

Jason Wright, de la Universidad estatal de Pensilvania, publicó la hipótesis de las megaestructuras alienígenas. (YouTube/Breakthrough) Jason Wright, de la Universidad estatal de Pensilvania, publicó la hipótesis de las megaestructuras alienígenas. (YouTube/Breakthrough)

MISTERIO RESUELTO



Motivados por el misterio, toda una serie de científicos analizaron los datos de observación de Tabby de más de un siglo en busca de patrones que revelasen algo con qué explicar su misterioso oscurecimiento. Pero ninguna explicación coincidía con las observaciones.

Hasta que apareció la astrónoma Tabetha Boyajian, a quien nuestra estrella le debe su tan peculiar nombre (Tabby). Ella hizo la de Sherlock holmes del espacio e ideó una manera de observar esta estrella y obtener datos nuevos: inició una campaña de Kickstarter. (Algo así como una pollada, pero sin los pollos y a través de Internet).

Hasta que apareció la astrónoma Tabetha Boyajian, a quien nuestra estrella le debe su tan peculiar nombre (Tabby). Ella hizo la de Sherlock holmes del espacio. (Youtube/TED) Hasta que apareció la astrónoma Tabetha Boyajian, a quien nuestra estrella le debe su tan peculiar nombre (Tabby). Ella hizo la de Sherlock holmes del espacio. (Youtube/TED)

Luego de conseguir más de 100 mil dólares, los usó para solventar los gastos que se requerían para que toda una serie de telescopios en la Tierra apuntaran a nuestra querida estrella con la intensión de pillarla en el momento de su extraño oscurecimiento.

Estas observaciones iniciaron en marzo de 2016 y se mantuvieron hasta diciembre de 2017, y luego de 22 meses de observaciones sucedió lo que tanto habían esperado: Tabby empezó a oscurecerse. Por lo que una decena de telescopios voltearon a observarla mientras que los astrónomos empezaron a recopilar datos frenéticamente en todas las longitudes de onda de la luz.

Estas observaciones iniciaron en marzo de 2016 y se mantuvieron hasta diciembre de 2017, y luego de 22 meses de observaciones sucedió lo que tanto habían esperado: Tabby empezó a oscurecerse. (NASA) Estas observaciones iniciaron en marzo de 2016 y se mantuvieron hasta diciembre de 2017, y luego de 22 meses de observaciones sucedió lo que tanto habían esperado: Tabby empezó a oscurecerse. (NASA)

Luego de analizar todos estos datos, Tabetha y su equipo llegaron a una conclusión sorprendente, pero que para muchos podría resultar algo decepcionante: La razón por la que Tabby se oscurece misteriosamente es debido al polvo. Sí, tal como lo lees, grandes cantidades de polvo cósmico provenientes de algún planeta o satélite recientemente destruido por la estrella. ¡Elemental mi querido nerd!

El equipo, que publicó sus resultados y explicaciones en The Astrophysical Journal Letters , determinó que lo que sea que provocase el oscurecimiento de Tabby no es una estructura sólida, ya que la luz solo se atenúa, como si se filtrara entre una nube de este polvo cósmico, por lo que nuestras megaestructuras extraterrestres no son posibles y con esto se dijo adiós a una posible evidencia de seres extraordinarios...¿o no?