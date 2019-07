Nerdgasmo: Se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna, pero ¿en serio llegamos? [VIDEO]

La respuesta corta a esta pregunta es un rotundo SÍ, pero como sé que muchos somos amantes de las teorías conspirativas, trataré de explicar cada una de las interrogantes y críticas que han surgido sobre este importante hecho histórico .

Primero los hechos. El 16 de julio de 1969 el cohete Saturno V, de la misión Apolo 11, despegó al espacio desde el complejo de cabo Kennedy, en Florida, con el objetivo de llegar a la Luna.

La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión Neil Armstrong, de 38 años, Edwin 'Buzz' Aldrin, de 39 años y piloto del módulo lunar y Michael Collins, de 38 años y piloto del módulo de mando. La denominación de las naves, un privilegio del comandante, fue Eagle ('Águila') para el módulo lunar y 'Columbia' para el módulo de mando.

El 20 de julio del mismo año, Neil Armstrong puso un pie en la Luna y exclamaría una frase que quedaría inmortalizada en la historia: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad".

Esta misión espacial fue posteriormente considerada como uno de los momentos más significativos e importantes de la historia de la Humanidad y la Tecnología.

PERO ¿REALMENTE LLEGARON A LA LUNA?



Antes que nada, esta duda sobre el alunizaje del hombre también tiene un primer antecedente. En 1976, Bill Kaysing, un trabajador de una de las compañías responsables de la fabricación de los cohetes espaciales, escribió el libro 'We never went to the moon' ('Nunca fuimos a la Luna'), en el que planteaba que los seis alunizajes, desde el Apolo 11, fueron en realidad un montaje.

En este libro explica que las probabilidades bajas de éxito, el costo elevado de las misiones, la presión mediática y la competencia de la carrera espacial que Estados Unidos mantenía con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, motivaron a que se falsearan los datos y se armara un montaje en una época en la que el cine ya había sorprendido con películas como '2001: Odisea del Espacio' de Stanley Kubrick. Es así que Kaysing se convierte en el padre de la teoría conspirativa sobre el fraude lunar que se ha mantenido hasta nuestros días.

Con el paso del tiempo se fueron apareciendo más supuestas 'pruebas' que apuntaban a que la hipótesis propuesta por Kaysing era cierta como el ondeamiento de la bandera en el vació del espacio, la ausencia de estrellas en las fotografías o videos, las sombras irregulares, entre otras. Pruebas que trataré de enumerar y explicar a continuación.

LA BANDERA ONDEANDO



Es sabido que, por el vacío del espacio, la superficie lunar no tiene vientos, por lo que el video de la bandera ondeando no tienen sentido, ¿o sí? Pues, lamento decirles que sí. Esto también lo sabían los científicos estadounidenses, por eso es que colocaron un asta de bandera en forma de 'L' que mantuviera a la bandera desplegada y no caída por efecto de la gravedad.

El resto del movimiento de la bandera es propio de la manipulación a la que fue sometida para colocarla, y debido a la falta de fricción del aire propio del vació, este movimiento no se detiene.

FOTOS SIN ESTRELLAS



Este es quizá el argumento más repetido por los teóricos conspirativos. En la serie de fotos y videos que se tienen sobre el alunizaje se aprecia un cielo completamente negro y sin indicio de alguna estrella. Esto se debe a un efecto óptico muy conocido por cualquiera con nociones básicas de fotografía.

Resulta que se puede regular la cantidad de luz que entra en la cámara. Cuando tienes dos objetos con distinta luminosidad, se puede regular para captar con mayor nitidez el objeto que se quiere retratar o grabar, en este caso, los astronautas y la superficie lunar. Las estrellas están ahí, pero para poderlas captar se habría tenido que aumentar el tiempo de exposición, algo que no era necesario en ese momento.

SOMBRAS IRREGULARES



Otro de los argumentos más repetidos son las famosas sombras irregulares, ya que se tiene la idea de que al haber una sola fuente de luz (como el Sol) todas las sombras deberían proyectarse en un solo sentido y paralelas. Pero esto no es tan cierto por muchos factores.

Resulta que al tomar una fotografía bidimensional y debido al sentido de profundidad, algunas sombras terminan cortándose en un efecto conocido en fotografía como el punto de fuga. A todo esto se suma también la irregularidad de la superficie lunar que genera sombras que dan la ilusión de que no son paralelas.

MISTERIOSAS MANCHAS EN EL CIELO



Aparecieron algunas manchas en las tomas de los astronautas sobre la superficie lunar, cuya explicación fue que se trataba de otras fuentes de luz del estudio de grabación. Pero estas son un efecto típico de las cámaras de fotos denominado efecto flare se producen también cuando se realiza una foto o grabación al aire libre. Inténtalo.

EL MOVIMIENTO DE LOS ASTRONAUTAS RALENTIZADO



La caminata lunar es peculiar porque el movimiento de los astronautas, lento y torpe, es propio de la poca gravedad de nuestro satélite natural (que es 1/6 de la gravedad de la Tierra). Los conspiradores resolvieron este tema con la ralentización de las grabaciones, para dar ese efecto, pero esto es imposible.

Para lograr un efecto similar se requeriría que los astronautas tengan arneses que los levanten, quitándoles peso y luego editar digitalmente los arneses para que no se vieran en la toma (que no se podía en ese momento), o grabar la secuencia de caminata lunar en un set gigante a bordo de un avión en vuelo parabólico, algo imposible de realizar incluso al día de hoy.

EL CINTURÓN DE VAN ALLEN



Esta es una corriente de partículas que giran al rededor de la Tierra y por la que los teóricos de la conspiración se preguntan cómo es posible que los astronautas sobrevivan a su radiación. Pero como ya mencioné en una columna anterior , la radiación no funciona así. Todo depende del tiempo de exposición, y en el caso de los astronautas, estos cruzan el anillo a gran velocidad, por lo que su tiempo de exposición es mínimo y no representa ningún peligro.

LOS EQUIPOS ERAN MUY ARCAICOS



Pareciera que ya no existen ideas para desvirtuar el alunizaje. Una de las razones por las que es una hazaña de la humanidad es justamente que se consiguió con la tecnología de la época. Según el físico Javier Santaolalla, para conseguir llegar a la Luna se necesitó tecnología de propulsión para salir de la Tierra, tecnología de automatización y control, tecnología de computación y cálculo de trayectorias y finalmente tecnología de comunicación. Todas estas tecnologías ya existían en esa época.

¿POR QUÉ NO SE REGRESÓ?



Entonces, si fue posible llegar a la Luna, ¿por qué no se regresó? Pues de hecho se regresó y no una, sino hasta cinco veces más después del Apolo 11. Para ser más específicos, las misiones Apolo 12 (1969), 14 (1971), 15 (1971), 16 (1972) y 17 (1972) fueron las misiones que continuaron la labor de Apolo 11.

Sin embargo, con el auge de la robótica ya no tuvo sentido enviar humanos a la Luna. Resulta ser más económico y menos riesgoso mandar una sonda o un rover a la Luna que un humano. Los robots presenta toda una serie de ventajas que abaratan la exploración espacial, estos no necesitan comer, beber, respirar, no se quejan o deprime, y siempre cumplirán con las órdenes a la perfección.

LOS FALSOS DOCUMENTALES



The Viral Factory es una compañía que se dedica a la realización de videos virales con fines de marketing de impacto. Esta fue la responsable de uno de los documentales en los que se intenta explicar la falsedad del alunizaje. Sin embargo, ellos mismos y su director Adam Stewart, recalcaron que se trataba de un documental falso, así como lo lees, FALSO. Por lo que esa secuencia en la que se ve al astronauta bajando del módulo lunar y un reflector se cae detrás, es parte de este documental.

Otro documental denominado 'Operación Luna', en el que se argumenta que el director Stanley Kubrick realizó el montaje del alunizaje para la NASA, también es falso, se´gun su propio director William Karel. Se tratan de documentales de ficción o 'mockumentales' y principalmente se realizan para demostrar lo fácil que es engañar a la gente.

CONCLUSIONES



El alunizaje no solo fue cierto sino que existen muchas pruebas que así lo documentan, como los 400 kilos de piedras lunares que se trajeron a lo largo de las misiones, el testimonio de las más de 300 mil personas que trabajaron directa e indirectamente en estas misiones, las más de 600 millones de personas que pudieron ver la trasmisión por televisión o el espejo desplegado en la superficie lunar para la medición por láser de la distancia con la Tierra.

Pero si queda alguna duda, la Unión Soviética, principal enemigo de Estados Unidos en aquel entonces, durante la denominada Guerra Fría, no tuvo ninguna objeción respecto a este hecho. La segunda principal potencia del mundo también estaba trabajando en llegar a la Luna y de hecho, varios satélites soviéticos lo lograron.

Ellos habrían sido los principales interesados en desmentir y revelar el fraude que significó el alunizaje, pero no solo no lo hicieron, sino que reconocieron el logro de sus rivales estadounidenses. Así que celebremos los 50 años de este logro que no es solamente gringo, pertenece a toda la humanidad.