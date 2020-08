Tal como sucedió con el bulo de las antenas 5G y la trasmisión del coronavirus, ahora resulta que tomar un desinfectante y blanqueador de uso industrial en pequeñas dosis te puede curar del COVID-19 .

Siglos de estudios científicos y médicos con el objetivo de tener la mejor calidad en medicamentos, para que salga un extranjero en redes sociales, al que no se le conoce absolutamente ningún estudio académico serio y evaluado por pares, a decirnos que tiene una cura milagrosa para un sinfín de enfermedades y como era de esperarse, para salvarnos del coronavirus. ¡Y muchos le creen!

Como lo mencioné en una columna anterior , la ignorancia no es un pecado, sino una situación en la que nos encontramos todos en mayor o menor medida y no debería ser motivo de menosprecio. Trato de entender cuáles son los mecanismos que llevan a un gran número de personas a creer y hasta defender al grado del fanatismo a un supuesto medicamento del que no saben absolutamente nada. Y creo que todo se reduce a la educación, a la forma en cómo nos informamos y a la falta de un pensamiento crítico formado.

Que no se malinterprete, no es malo no saber un determinado tema, pero con las herramientas de información actuales, se ha vuelto mucho más fácil acceder a la información de prácticamente lo que sea. Sin embargo, esta facilidad también les dio la oportunidad a los charlatanes y estafadores de cambiar la plaza de la ciudad por las redes sociales y así extender las ‘bondades’ de su ‘cebo de culebra’.

Y no habría problema en ello de no ser porque esta vez, este ‘cebo de culebra’ tiene el potencial de perjudicar la salud más de lo que ya está perjudicada en estos tiempos de pandemia.

“Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”, Umberto Eco , filósofo y escritor italiano.

Ayudado por el alcance masivo que ofrecen las redes sociales y con un mensaje en apariencia bonachón, un tal Andreas Kalcker dice muchas cosas que a cualquier incauto le sonaría a una conspiración en contra de un ‘científico honesto’, y si a esto le agregamos los comentarios de presuntos consumidores de su cura milagrosa, hablando de las bondades de la misma, parece muy difícil entender por qué no los toman en cuenta. Es entonces cuando entra en juego el grado de pensamiento crítico de uno para adoptar una posición al respecto.

Pero si te encuentras en este punto, permite que te de algunas ideas que considero importantes sobre el tema y así ayudarte a tomar una decisión:

Las pócimas milagrosas no existen. Eso de curar todos los distintos tipos de cáncer, hepatitis, diabetes, sida, y hasta el autismo, entre muchas más, con un solo super medicamento, es no entender cómo estos funcionan. Si te encuentras frente a una pócima, fórmula o ‘medicamento’ que se vende como cura para un sinfín de enfermedades, cada una más distinta de la otra, DUDA.

Para que los medicamentos salgan al mercado han tenido que ser aprobados por instituciones médicas dedicadas a salvaguardar la salud de las personas. Estas son entidades estatales y no comerciales como por ejemplo la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) o en el caso de nuestro país, el Registro Sanitario emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (Digemid). Por lo tanto, los medicamentos deben estar aprobados por estas instituciones gubernamentales, de lo contrario no pueden salir al mercado. Si el medicamento en cuestión no lo puedes comprar de forma regular en una farmacia y tienes que acudir a un ‘dealer’, DUDA.

NOTA: Digemid emitió la alerta 41 , en la que se refieren específicamente a este tipo de ‘medicamento’ y sus derivados. Por tal motivo Indecopi ordenó el retiro y cese de comercialización del producto ‘CDS-Dióxido de Cloro’ en el mercado peruano.

Ok, eres de los que creen la teoría conspirativa de que a las grandes farmacéuticas no les conviene este medicamento, pues les afecta el negocio. Tienes que saber que, para crear el CDS, se necesitan insumos que estas mismas farmacéuticas distribuyen, así que siempre les terminarás comprando. Si te hablan de teorías conspirativas de grandes farmacéuticas enriqueciéndose como excusa para venderte una alternativa sin regulación, DUDA.

Andreas Kalcker no es médico, no es científico, no tiene ningún estudio médico evaluado por pares en ninguna revista científica. Sus presuntos títulos académicos corresponden a las psudociencias, en donde se encuentra la homeopatía. Por lo tanto, DUDA.

Miles de presuntos consumidores van a salir en las redes sociales defendiendo a este desinfectante. “A mí me funcionó”, “mi tía se curó”, “no hace daño y lo tomo para prevenir”. Estos comentarios son considerados dentro de la ciencia como experiencia anecdótica y no son válidos. El proceso para llegar a un medicamento efectivo es muchísimo más complejo y toma bastante tiempo. Así que… DUDA.

Largas filas en Bolivia por el dióxido de cloro pese a estar desautorizado. (EFE)

Hasta el día de hoy no existe un medicamento para tratar el COVID-19. La comunidad científica viene usando distintos medicamentos con resultados favorables, pero no se ha llegado a un consenso. Un desinfectante no es un medicamento.

Espero de todo corazón que no se infecten de COVID-19 y si esto sucede, puedan superar la enfermedad sin mayor complicación como las millones de personas que se han curado en el mundo sin consumir ningún tipo de desinfectante.

