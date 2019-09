El calentamiento global es un tema que se viene tocando en distintos medios, cada vez con más fuerza y de forma más recurrente en los últimos años. Pero que ha cobrado una especial relevancia con la cobertura que los medios le han dado a Greta Thunberg, una joven activista sueca de tan solo 16 años que ha volcado la atención mundial por su potente y encendido reclamo: Los líderes mundiales no están haciendo mucho para contrarrestar este evidente problema climático.

Sin embargo, sobre este tema se ha generado un fuerte debate entre quienes consideran que nuestro planeta está en un visible rumbo hacia un desastre de proporciones bíblicas con lo del calentamiento global y quienes por el contrario, se mantienen escépticos al tema.

Esta situación genera, lamentablemente, un clima de mucha desinformación, inexactitudes y opiniones de todo tipo que a la larga no solo no ayudan a tener un mejor juicio al respecto, sino que generan prejuicios perjudiciales. Y, por desgracia, una visita rápida a Internet para informarnos al respecto no resulta conveniente por la gran variedad de respuestas que uno puede encontrarse.

En un mundo en el que se ha democratizado tanto la información verdadera como la falsa, resulta ser una tarea titánica determinar quien dice la verdad y a quién creer ¿o no?

¿A QUIEN CREER?

Todos tenemos este dilema a diario y lo enfrentamos de muchas formas. Una de estas es la de tomar como verdad lo que mejor encaja con nuestra ideología y desechar el resto, algo así como nuestra ‘zona de confort intelectual’.

Conocida también con la expresión ‘barrer para adentro’, esta acción no te garantiza que estés en lo cierto pues solo escogiste la ‘verdad’ más cómoda para ti.

También existe la posibilidad de creer en una persona importante para ti, un influyente. Con el que generalmente comulgas en cuanto a ideas y que consideras importante en tu vida. Puede ser un familiar, una pareja, una persona famosa o hasta los denominados ‘influencers’.

Sin embargo, esta opción tampoco te garantiza que ese ‘influyente’ posea la verdad absoluta, ya que a la larga son personas al igual que nosotros que también pueden estar ‘barriendo para adentro’ o lo que es peor, que alguien les haya pagado para trasmitir un determinado mensaje conveniente.

Entonces, si queremos saber sobre el calentamiento global ¿qué hacemos?

Pues la respuesta está en elegir con criterio y sentido común a alguien que sepa sobre el tema, es decir, a un experto.

UN EJEMPLO

Supongamos que despertamos un día con un fuerte y extraño dolor de estómago, al punto que necesitamos ayuda de algún modo. ¿Que sería mejor?

A- Llamar a tu mamá.

B- Hacerte bolita, rodar y luego llorar.

C- Buscar las recetas de la abuelita.

D- Buscar en Google.

E- Consultar con un médico.

La respuesta, evidentemente, es la de consultar con un médico. No por las puras estas personas han dedicado años de su vida al estudio sobre el cuerpo humano y las enfermedades que lo afectan.

Pero espera, eso no es todo. Todavía existe la posibilidad de que el médico al que le consultas no sea un experto, ya que también son corrompibles o simplemente pueden equivocarse. Recuerda que ellos también son personas como nosotros.

Es por eso que puedes pedir una segunda opinión. De hecho, si consultas a un gran número de médicos y resulta que varios te dan la misma solución, entonces estás ante una respuesta bastante cercana a la verdad y puedes confiar en ella.

Ahora imagina que existe toda una comunidad de médicos de distintos países, ideologías y contextos, y ellos emitieron una respuesta a tu problema. Estaríamos, entonces, ante la verdad más sólida que se pueda obtener.

Pues esto es exactamente lo que pasó con el tema del calentamiento global.

EL IPCC

En 1988, los líderes mundiales tuvieron un dilema similar al del ejemplo (no, no amanecieron con dolor de estómago). Ellos llegaron a la conclusión de que necesitaban una respuesta confiable sobre el tema del cambio climático, por lo que decidieron dar luz verde a la creación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).

Su función no es la de investigar sobre el cambio climático, sino revisar las montañas de investigaciones que miles de científicos vienen realizando sobre este tema y realizar unos megaresúmenes muy bien detallados en el que muestran sus conclusiones. Los famosos informes del IPCC.

Estos informes están redactados por expertos científicos de manera voluntaria, por lo que no reciben dinero al respecto (para evitar la corrupción), además, son revisados por otros expertos científicos para que queden la menor cantidad de dudas posibles.

Y para evitar que se piense que estos cientos de científicos están de alguna forma manipulados, es que el IPCC cede la elección de sus científicos a los distintos países del mundo, por lo que podemos estar seguros que existe una pluralidad de ideas.

Con todo esto, la comunidad científica está de acuerdo con que es lo mejor que tenemos, por lo que los informes de IPCC, que se publican regularmente cada siete años y a veces en menos tiempo, tienen conclusiones aplastantes:

- La temperatura media de la Tierra ha aumentando sobre un grado desde 1800.

- A este ritmo, aumentar la temperatura terrestre más de 1.5 grados ya es inevitable.

- La rapidez de este aumento se debe a la acción humana, principalmente a la emisión de gases de efecto invernadero.

- Ante esta situación, 195 países ratificaron el Acuerdo de París en 2015, en el que se comprometieron a no sobrepasar los dos grados de temperatura.

- Desde entonces, la comunidad científica ha venido realizando un gran y variado número de modelos en los que se presentan diversos escenarios posibles (algo así como Doctor Strange viendo los millones de futuros en los que pierden los Vengadores).

- Y al igual que en ‘Avengers Endgame’, nuestras posibilidades son muy pocas, siempre que se empiecen a ejecutar las políticas correctas.

Si quieres conocer más sobre este tema, no dudes en consultar el resumen del Informe Especial del IPCC de 2018: ‘Calentamiento Global de 1.5ºC’ que dejare disponible en el siguiente enlace .