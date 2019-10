El peruano Jheison Huerta fue reconocido por la agencia espacial estadounidense ( NASA ) debido a una espectacular fotografía en la que se aprecia la complejidad de la Vía Láctea y distintos cuerpos celestes.

Esta fotografía, captada en el Salar de Uyuni, en Bolivia, fue seleccionada entre miles de imágenes que diariamente son enviadas a la NASA y reconocida como la ‘Fotografía Astronómica del Día’ (APOD por sus siglas en inglés).

Pero lo que muchos no saben es que detrás de esta imagen existe todo un complejo y persistente trabajo fotográfico a cargo de Jheison Huerta, que finalmente se vio recompensado, según él mismo reveló a Perú21.

“Súper contento, es la primera nominación y premio para un fotógrafo peruano en este ámbito. Aún no lo creo porque es como ganar un Oscar o un Grammy, pero de la astrofotografía”, reveló Jheison.

Jheison Huerta

¿CÓMO SE LOGRÓ?

Contrario a lo que muchos puedan pensar, capturar una imagen de este tipo va mucho más allá de simplemente estar en el lugar indicado con una cámara fotográfica y disparar el flash. Existe todo un trabajo detrás que Jheison tiene muy claro.

“Esta fotografía yo la vengo buscando desde hace 3 años, desde el 2016 vengo viajando al Salar de Uyuni para captar esta fotografía, pero no encontraba las condiciones adecuadas y en otras ocasiones no tenía un equipo bueno”, refirió a Perú21.

Para lograr la imagen se tuvo que captar 15 fotografías singulares en un lapso de 10 minutos. Cada una de estas fotografías fueron posteriormente unidas para formar la vista panorámica del cielo nocturno.

“Esta compuesta por 15 imágenes singulares en un lapso de 10 minutos. Es una imagen panorámica, porque la vía láctea es grande y entonces para cubrir toda su dimensión los fotógrafos fusionamos foto por foto en un software. Pero en este caso, siendo una foto nocturna, los programas no unen las fotos en automático, por lo que tuve que hacer la composición de forma manual, usando en total tres software”, reveló.

“Además, hay unos instrumentos que se integran al trípode y que te indican los grados de inclinación, esto para captar las imágenes en la misma inclinación para que al final se puedan unir. Y por ultimo el porcentaje de suerte, de tener las condiciones favorables para captarla, son importantes”, agrega.

CONTACTO CON LA NASA

Jheison nos cuenta que mandó su fotografía a la NASA, entidad que recepciona miles de fotografías similares de todo el mundo, pero que la suya despertó el interés de los científicos por su calidad.

“Hace una semana me llegó un correo de la NASA en la que me informaban que habían analizado la fotografía y me pidieron información técnica extra, datos como fecha, lugar, latitud y longitud, entre otros. Esta es información técnica valiosa para que ellos puedan estudiar todos los detalles. Luego me mandaron el enlace en el que mencionaban que mi fotografía sería la APOD del día”, revela Jheison.

Jheison comenta que el cielo de su natal Huaraz y de toda la sierra peruana es el escenario perfecto para captar todo tipo de imágenes espectaculares de los astros, gracias a que mayormente se encuentra despejado y la casi nula contaminación lumínica, propia de las grandes ciudades.