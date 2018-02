Respecto a la información divulgada por la NASA , sobre el asteroide 2002 AJ129, considerado bajo la categoría de 'potencialmente peligroso' (PHA, por su sigla en inglés), miembros del Planetario Solar de Lima , pertenecientes a la Asociación Peruana de Astronomía (APA), sostienen que no hay motivo de alarma.

"Podríamos decir que esas noticias ya son recurrentes, pero aquí viene la pregunta ¿qué es más peligroso para una persona: una bala que pasa a 50 kilómetros o una que pasa a 500 kilómetros?, la respuesta es ninguna", mencionan los expertos del Planetario Solar de Lima, en exclusiva a Perú21.

"Éste (asteroide) del 4 de febrero pasará a 4,2 millones de kilómetros, es más de 10 veces la distancia de la Tierra a la Luna, por lo tanto es absolutamente imposible que ocurra algo potencialmente peligroso... Desde hace algunos años existen telescopios robot muy avanzados, por ejemplo el PANSTARS, otro el TRAPPIST, y nosotros estamos terminando uno propio. Estos observatorios robot siguen a los que se consideran "potencialmente peligrosos" y envían datos a supercomputadoras que pronostican la trayectoria de ellos hasta 50 o más años, así que si algo podría ser peligroso, no viene de fuera", agregaron.

Respecto a la categoría de 'potencialmente peligrosos (PHA)' que la NASA le coloca a este tipo de asteroides y demás cuerpos espaciales, sostienen que es debido al rango que la agencia tiene respecto a todo "cuerpo" espacial que "supere los 140 metros de diámetro y que pase a 7,5 millones de kilómetros".

Sin embargo, esto no significa necesariamente que nuestro planeta se encuentre en peligro. Además, informan que otros cuerpos espaciales como los cometas, también tienen una categoría, conocida como NEO (Near Earth Objects), pero que según los seguimientos que se hacen de estos, no hay peligro "ni de acá a 100 años".

Cabe señalar que son justamente estas trayectorias las que le permiten a la NASA y demás agencias espaciales, hacer estudios sobre el aspecto, composición y hasta geografía de estos cuerpos espaciales.

DATO



- Como dato curioso, la antigua estación de la Universidad de Harvard, que se encontraba en Carmen Alto, Arequipa, hizo el descubrimiento de asteroides por primera vez mediante el método fotográfico. Esto se suma a los centenares de descubrimientos que se realizaron desde nuestro país.