Astrofísico de la NASA no tiene dudas de la existencia de vida en otros lugares del espacio

Thomas Zurbuchen, es un astrofísico y administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA , que ha sorprendido a todos por sus opiniones sobre la exploración espacial y la vida fuera de nuestro planeta.

Zurbuchen fue entrevistado por la Universidad de Boston , y reveló que en las investigaciones realizadas sobre el espacio se han encontrado el elemento indispensable para la vida, el agua, "hasta en los cráteres de Mercurio".

Durante la entrevista, el científico aseguro que no tiene dudas sobre la existencia de vida en otros planeta. El dice creer que "no estamos solos" pero que todavía "no lo sabemos". “Es mucho más probable que la vida esté afuera de lo que pensábamos antes”.

“Subestimamos la naturaleza cuando dudábamos si el agua o las moléculas complejas existirían más allá de la Tierra. Cada uno de ellos es mucho más fácil de lograr de lo que creíamos posible”, agregó.

Resulta que el elemento indispensable para que alguna forma de vida prospere, como es el agua, se ha logrado encontrar hasta en los lugares más extremos como lo es el planeta Mercurio, cuya cercanía al Sol lo convierten prácticamente en una roca incandescente.

Sin embargo, el científico hace referencia a la vida en otros lugares del espacio, pero quizá no especificó si se tratase de vida inteligente. Recordemos que antes de la aparición del ser humano, nuestro planeta ya había albergado millones de años de vida en proceso de sofisticación pero no necesariamente con la inteligencia para, por ejemplo, iniciar la exploración espacial.