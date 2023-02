Hoy, aún existen barreras que desincentivan la participación de la mujer en el mercado laboral científico. Por ello, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado cada 11 de febrero, se busca resaltar a aquellas científicas y personajes que han contribuido a cambiar la historia de las mujeres en ámbitos considerados tradicionalmente para ser ejercidos por hombres.

Según cifras oficiales del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a febrero del 2022, de 6,885 investigadores, solo 2,175 son mujeres en Perú. Esto significa que solo el 31% de mujeres participan en este campo, quienes, a partir de su conocimiento y empoderamiento, se han ganado una posición de liderazgo y desarrollo de ideas que impulsan el desarrollo social y empresarial del país.

La ingeniera Tatiana Carrión, Analista de Sistemas de Gestión y Trade Control en BASF Peruana, con 20 años de trayectoria en el campo de la química, reflexiona sobre el mayor acceso que las mujeres han conseguido en los últimos años gracias a su esfuerzo y dedicación.

“Es importante reconocer el acceso que tienen las mujeres hoy en la ciencia, desde que ingrese a la facultad de Ingeniería Química las mujeres éramos pocas, pero hoy hemos equiparado nuestra participación en muchos ámbitos. La ciencia también era catalogada como una profesión de hombres, pero creo que con el empeño que ponemos en todo lo que hacemos, hemos logrado involucrarnos más y contagiar a las demás a participar en esta profesión que nos permite conocer, demostrar, crear, cambiar nuestro entorno, buscando siempre el desarrollo y la mejora continua”, detalla Tatiana.

El último informe de la ciencia de la UNESCO, evidencia que, menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres y que aún representan solo el 28% de los graduados en ingeniería y el 40% de los graduados en ciencias de la computación e informática. “A las niñas y mujeres las animo a elegir la ciencia como profesión, como medio de vida, de creación y cambio donde podamos contribuir y asegurar la mejora de nuestra sociedad”, precisa Carrión quien tiene en cuenta la importancia de contar con roles femeninos en esta industria, pues, aportan equilibrio en el sector.

En BASF Peruana empoderamos la labor de la mujer en el campo científico, por ello el 57% de las personas contratadas en el último año fueron mujeres.

Por su parte, la ingeniera química Sandra Anttonina Cancino, Representante Técnico de Ventas SR de BASF Peruana, se desempeña en el campo de la ciencia hace 17 años y considera que no existen límites para el desarrollo de las mujeres en este ámbito.

“Es importante que las niñas entiendan que no existen trabajos para hombres y otros para mujeres, no, todas nosotras somos capaces de poder desarrollarnos en cualquier área. Las mujeres y niñas que tenemos sueños, que nos gusta y nos desarrollamos en el campo de la ciencia, somos el ejemplo para el resto de las niñas y mujeres de que los sueños se hacen realidad y que podemos llegar a ser lo que nosotras deseemos. Todas somo capaces de mantener un equilibrio entre el trabajo y nuestra familia, y desde mi experiencia, puedo dar fe que no existe nada que no podamos hacer”, añade Cancino.

En BASF, concretamente, respecto a equidad de género, el compromiso ha estado enfocado en crear políticas y programas que permitan empoderar a las mujeres, apoyar el desarrollo de sus carreras profesionales y lograr un crecimiento visible dentro de la organización. Es así como hoy en día, el 36 % de los puestos de liderazgo en Sudamérica de la compañía son ocupados por mujeres. De hecho, en Perú, el 57% de las personas contratadas en el último año fueron mujeres, además cabe destacar que el 43% de los colaboradores son mujeres y 36% de ella ejercen puestos de liderazgo.