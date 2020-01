Quiere hacer hacer el viaje más importante de su vida al lado de la mujer de sus sueños. Yusaku Maezawa, un empresario japonés con una gigantesca fortuna, se asoció con Elon Musk para concretar su viaje a la luna pero no quiere ir solo y por eso, busca una novia para que lo acompañe en esta aventura.

El multimillonario de 44 años fue elegido para emprender junto al fundador de Tesla el proyecto ‘Dear Moon’, iniciativa desarrollada por SpaceX que planea enviar una nave a orbitar la luna el año 2023.

Maezawa ha pagado la reserva de todos los asientos en el cohete que viajará 384, 400 kilómetros hacia el satélite de nuestro planeta y él planea llevar entre seis y ocho artistas invitados y además, a su futura pareja, a quien busca a través de una campaña en línea.

A través de la página web Full Moon Lovers, Maezawa planea reclutar la mayor cantidad de solicitudes posibles y elegir entre estas participantes a quien se convertirá en la compañera del viaje.

“Yusaku Maezawa está buscando una compañera para ir a la luna con él. Él tiene como sueño de toda la vida ir al espacio. El quiere visitar ese lugar especial junto a una persona especial. Maezawa busca encontrar a su compañera de vida”, se lee en en la página de inicio del sitio.

“He vivido exactamente como he querido hasta ahora. Durante 21 años, he estado trabajando como presidente de la compañía, causando que mucha gente se preocupe en el camino, pero también recibiendo mucho amor y apoyo de la gente. Al final, he podido poner fin temporalmente a esa brillante vida como presidente de la compañía. Estoy seguro de que he podido adquirir mi parte de dinero, estatus social y fama en el camino. Pero ahora estoy reiniciando mi vida. A medida que los sentimientos de soledad y vacío comienzan a surgir lentamente sobre mí, hay una cosa en la que pienso: seguir amando a una mujer”, escribió el magnate en su plataforma.

“Quiero encontrar una compañera de vida. Con esa futura compañera mío, quiero gritar nuestro amor y paz mundial desde el espacio exterior. Espero conocer a alguien increíble.”, finaliza.

Los requisitos

El millonario japonés no está buscando a alguien extraordinario para esta aventura especial. De acuerdo a su sitio web , busca mujeres de más de veinte años, de personalidad brillante y positiva, interesadas en ir al espacio y participar de las preparaciones necesarias para el viaje.

Además, quiere que las participantes tengan “ganas de querer disfrutar la vida al máximo” y por último, que desee la paz mundial. Yusaku además publicó el cronograma con el que hará la selección de candidatas. Las postulaciones finalizan el 17 de enero y el 25 y 26 del mismo mes, elegirán a las primeras finalistas.