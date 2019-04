El mejor amigo del hombre también es capaz de olfatear el cáncer y otras enfermedades

El perro suma una razón más para no tener ninguna duda de que es el mejor amigo del hombre. Resulta que ahora, bien entrenados, son capaces de detectar varias enfermedades como la malaria, la diabetes e incluso el cáncer .

Su agudeza olfativa era conocida en ámbitos policiales: en la detección de explosivos o drogas. Ahora, estas habilidades las han llevado a nuevos niveles en el ámbito médico, en los que han demostrado ser capaces de diagnosticar enfermedades de forma muy precisa y no invasiva.

Basta unas cuantas olfateadas para que estos animales detecten enfermedades como el cáncer, mal que detectado a tiempo podría suponer la sobrevivencia del paciente.

Resulta que durante años, investigadores en todo el mundo han usado esta habilidad de los canes para detectar enfermedades como la malaria, la diabetes e incluso prevenir un ataque de epilepsia de sus dueños.

Uno de estos casos es el de Lexi, Sally y Freya, tres perritas cuyo entrenado olfato es capaz de detectar la malaria en los aeropuertos, en un intento por combatir contra esta enfermedad que tiene la particularidad de tardar varios días en generar los primeros síntomas.

Freya, un Springer Spaniel, que ha sido entrenado para detectar el olor de la malaria. (Medical Detection Dogs) Freya, un Springer Spaniel, que ha sido entrenado para detectar el olor de la malaria. (Medical Detection Dogs)

Los animales detectan estos síntomas en el olor corporal de los seres humanos de forma no invasiva. Aunque el estudio se encuentra en una fase temprana, los resultados han sido sorprendentes.

OLFATO PARA EL CÁNCER



Sin embargo, lo que genera más expectativa con este tipo de diagnóstico de nariz húmeda es la detección del cáncer, una de las enfermedades que se cobra más vidas en la actualidad.

En 2017, un equipo de científicos del Hospital Clínic de Barcelona presentaron a Blat, un simpático perro cruce de labrador retriever y pitbull, que tiene la increíble habilidad de detectar en cáncer de pulmón, con un 95% de éxito en muestras de aire espirado procedentes de pacientes con este mal, y un 98% en personas sanas.

Según el estudio , los científicos detectaron que el perro fue capaz de olfatear los compuestos orgánicos volátiles que se liberan con el aliento, y cuya composición varía en pacientes con diferentes enfermedades metabólicas, neurológicas o gastrointestinales.

Sus resultados, y los presentados en la revista The European Respiratory Journal , avalan que el entrenamiento por reforzamiento positivo de los perros mediante el cual se podrían entrenar para detectar de forma temprana este tipo de cáncer, uno de los más comunes y con alta tasa de mortalidad.

BEAGLES AL RESCATE



A todos estos estudios se suman tres perros de raza beagle, que han formado parte de la sección de biología experimental de la Reunión anual de la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular, realizada en Orlando, Florida.

Los responsables del proyecto BioScentDx, encabezados por Heather Junqueira, inicialmente trabajaban con canes en la detección de niveles anormalmente bajos de glucosa en la sangre, para alertar a los diabéticos antes de que se dé un episodio de hipoglucemia.

Sin embargo, según sus declaraciones al medio local Your Observer , Junqueira empezó a investigar las posibilidades de que los perros detecten el cáncer olfateando la sangre de pacientes con este mal y pacientes sanos.

Los resultados fueron prometedores. Tres de los cuatro beagles que usaron en las pruebas demostraron tener la habilidad de detectar cáncer de pulmón, señalando con éxito el 96.7% de las muestras de pacientes con cáncer y el 97.5% de las pertenecientes a voluntarios sanos.

Ahora el objetivo es detectar cuáles son los compuestos que estos perros olfatean y así desarrollar un test que pueda ser usado fácilmente en los hospitales. Pero por el momento, los amigos caninos son la clave en este prometedor método de diagnóstico.

DATOS



- Según Heather Junqueira, la raza perfecta para la detección del cáncer son los beagles, debido a que tienen más receptores olfativos que otros perros y, además, sus orejas caídas les ayudan a concentrar el olor hacia el hocico.



- Estos perros son rastreadores naturales y su buen carácter, disciplina y gran inteligencia los hacen fáciles de entrenar.

Con información de Hipertextual, Your Observer, The European Respiratory Journal, EurekAlert, European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.