Matrimonio británico tuvo un nieto usando el esperma congelado de su hijo muerto

Una adinerada pareja británica ha creado un "nieto de diseño" que usa esperma de su hijo muerto. La pareja tomó la extraordinaria decisión de cosechar el esperma de su único hijo después de que este muriera en un accidente de motocicleta.

Eludiendo las estrictas leyes del Reino Unido, el esperma fue congelado y enviado a los Estados Unidos, en donde la pareja, de más de 50 años, eligió usar técnicas de selección de género y fecundación in vitro ( FIV ) para crear a su nuevo heredero varón, que nació con óvulos de donantes.

El niño ahora tiene tres años y se cree que vive en el Reino Unido con sus abuelos. Este sería el primer caso de este tipo en el país europeo en donde seguramente planteará enormes preocupaciones éticas.

Incluso el médico involucrado, el especialista en fertilidad líder en el mundo, David Smotrich, admitió que el caso era muy inusual. Smotrich afirma que ayudó a la pareja en su clínica en La Jolla, en California.

Sin embargo, este es un procedimiento ilegal en el Reino Unido, y en Estados Unidos se necesita un consentimiento formal del hijo para la extracción y el uso de su esperma en caso de muerte. Permiso que la pareja no tenía, por lo que se han mantenido en el anonimato para no ser procesados legalmente.

"La pareja inglesa perdió a su hijo en las circunstancias más trágicas. Ellos desesperadamente querían un heredero y un nieto. Fue un privilegio poder ayudarlos", refirió el doctor Smotrich.

El joven de 26 años murió trágicamente en un accidente de motocicleta. Su cuerpo fue hallado dos días después y un urólogo le extrajo el esperma, que puede sobrevivir hasta 72 horas después de la muerte, para congelarlo inmediatamente, informa Daily Mail.

FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV)



El doctor Smotrich, de 55 años, es un pionero en la FIV. Él creó el primer bebé probeta para una pareja estadounidense del mismo sexo en 1997, fue el responsable de otra primicia en el Reino Unido en 2001 cuando ayudó al empresario de Berkshire, Ian Mucklejohn, a convertirse en el primer padre de trillizos de Gran Bretaña.

"Producir un niño usando esperma póstumo es extremadamente raro. Lo he hecho solo cinco veces. Esta pareja estaba desesperada por encontrar a alguien que pudiera crear un heredero. Ellos querían un niño. Lo que hicimos no está disponible en el Reino Unido, donde la selección de género no es legal", afirmó el médico.

La Fecundación in Vitro (FIV) es la unión del óvulo con el espermatozoide en el laboratorio, con el fin de obtener embriones ya fecundados para transferir al útero materno y que evolucionen hasta conseguir un embarazo.

La directora de la oficina del doctor Smotrich, Diane Batzofin, dijo: "Recibí la llamada inicial de la madre del difunto. Este fue un matrimonio de ciencia y alma. La madre me dijo que es lo que su hijo hubiera querido".

La pareja era "muy específica" sobre el "tipo y calibre" de donante de óvulos y sustituto; insistiendo en alguien que coincidiera con el tipo de mujer con la que creían que su hijo se habría casado en términos de apariencia física, intelecto y educación.

Tanto el donante de óvulos como el sustituto eran estadounidenses. Se crearon cuatro embriones, de los cuales fue seleccionado uno y la pareja estuvo presente para el nacimiento en los Estados Unidos en 2015. El proceso habría costado en torno a los 110.000 euros.

